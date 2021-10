Von Axel Sturm

Ladenburg. "Zwischen Drittem Reich und Bundesrepublik – Ladenburgs Neuanfang vor 75 Jahren". So heißt eine von Heimatbund und Stadtarchiv gemeinsam konzipierte Ausstellung, die eigentlich schon im letzten Jahr eröffnen sollte. Corona bremste das Vorhaben aus. Nun begrüßte Heimatbund-Vorsitzende Carola Schuhmann im Stadtarchiv zahlreiche Interessierte. "Besonders spannend ist es, wie die Menschen diese ungewisse Zeit persönlich erlebt haben", meinte Bürgermeister Stefan Schmutz, der von der politisch aktuellsten Ausstellung sprach, die der Heimatbund und das Stadtarchiv je erstellt hätten.

Lebhaft präsentiert sich die Schau nicht zuletzt wegen der zahlreichen Zeitzeugenberichte. Schuhmann dankte den Ur-Ladenburgern Edith Sturm, Jürgen Müller und Paul Wolf, die den Neuanfang noch in guter Erinnerung haben. Damals wurde den ehrenamtlichen Stadtverantwortlichen Aufgaben zugewiesen, die heute undenkbar wären: So wurde der SPD-Stadtrat Willy Gärtner (1909-1991) beauftragt, für die Heimatvertriebenen Wohnraum zu finden. Er suchte alle Haushalte auf und verpflichte viele, Menschen aus Deutschlands verlorenen Ostgebieten aufzunehmen.

"Freunde hat sich mein Vater damit nicht gemacht, aber einer musste die Aufgabe übernehmen", erinnert sich sein Sohn Hermann Gärtner, der ebenso wie sein Vater viele Jahrzehnte für die SPD am Ratstisch saß. Auch Landwirt Paul Wolf ist diese Zeit noch gegenwärtig: "Wir Bauern mussten nicht hungern, aber es gab viele in der Stadt, die nichts zu essen hatten." Der damalige Bürgermeister Adam Herdt, den die US-Armee als kommissarischen Verwaltungschef einsetzte, beauftragte die CDU-Stadträte August Frey und Fritz Wolf, die Lebensmittelversorgung herzustellen. Paul Wolf erinnert sich, dass sein Vater mit dem Holzvergaser-Lkw ins Bauland fuhr, um Gemüse zu kaufen, das gegen Lebensmittelkarten an Familien ging.

Glücklich konnte sich schätzen, wer einen eigenen Garten hatte. Dort wurden Kartoffeln, Gemüse und Obst angebaut, um die Familie zu ernähren. Auch die Familie von Klara und Willy Gärtner hatte einen Versorgungsgarten, der zehn Kinder satt machen musste. Die zweitälteste Tochter, Edith Sturm, berichtete aber auch über die Schulspeisung. Das Essen wurde nach einem verbindlichen Speiseplan der US-Amerikaner von 20 Ladenburger Frauen zubereitet und im Unterricht verteilt.

Als Sechsjähriger hat Jürgen Müller das Kriegsende erlebt. Er wohnte in der Bahnhofstraße und sah, wie Stadtkommandant Aschermann den Amerikanern mit der weißen Fahne entgegenlief. Der Kommandant übergab Ladenburg kampflos. Ein großes Glück. Müller erzählte, dass die US-Soldaten fair mit den Menschen umgingen, besonders mit Kindern. "Die schwarzen Soldaten waren am freundlichsten. Sie verteilten Schokolade, Kaugummi und Erdnussbutter." Das sprach sich herum. Kinder belagerten die Zeltunterkunft der Soldaten in der Bahnhofstraße, um etwas abzubekommen. "Die Jahre 1945 bis 1949 hatten es in sich", eröffnete Stadtarchivar Oliver Gülck seinen Eröffnungsvortrag.

Gab es damals in vielen Haushalten: Grammophon und Volksempfänger. Foto: Sturm

Ob der Stadtkommandant die Vergeblichkeit einer etwaigen Verteidigung der Stadt einsah oder ob er sein Ladenburger Anwesen vor Gefechten schützen wollte, ließ Gülck offen. Der Archivar unterstrich indes, dass der Neubeginn ab 1945 keinen Bereich des Lebens unberührt ließ. Dies verdeutlicht die Ausstellung, die in zehn Aspekte gegliedert ist: "So viele Umwälzungen wie 1945 gab es wohl nur im 17. Jahrhundert mit seinen Kriegen und Zerstörungen. In der Politik gab es ab 1945 einen fast völligen Neuanfang." Nach der NS-Diktatur übernahmen frühere und neue Parteien Verantwortung. Politisch und gesellschaftlich engagierte Männer, und es waren damals nur Männer, gaben der Stadt ein neues Gesicht.

Auch das Thema Ernährung war wichtig, denn die Bevölkerung war ausgehungert. Ladenburg profitierte von seinem Charakter als Ackerstadt. Eine Hungersnot im engeren Sinne gab es nicht. An Brennholz oder Heizkohle zu kommen, war schwieriger. Trotz allem verfolgten die US-Amerikaner das Ziel, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Firmen durften ihre Arbeit wieder aufnehmen – auch neue Unternehmen wurden gegründet. Die Ausstellung befasst sich zudem mit der Entnazifizierung. Die Sieger stellten "Persilscheine" aus, damit das öffentliche Leben nicht zusammenbrach. Immerhin: Aus der Adolf-Hitler- wurden wieder die Bahnhofstraße.

Die Ausstellung zeigt auch den Umbruch in der Vereinswelt auf. Die alten Vereine von Sängern und Sportlern wurden wiederbelebt, und Neugründungen wie der Verkehrsverein, der Ortsausschuss für Leibesübungen oder die Falken bereicherten das Vereinsleben.

Die Menschen wünschten sich "nach den entbehrungsreichen und angsterfüllten Jahren eine Normalisierung", wie es Zeitzeuge Horst Müller beschrieb. Dazu gehörte die Wiedereröffnung des Freibades für die Bevölkerung, die Neuauflage des Sommertagszuges oder die Vereinsjubiläen, die wieder begangen wurden.

Am Ende seiner Rede stellte Gülck noch ein Beispiel der Aussöhnung vor: Bürgermeister Herdt kam Ende 1945 seiner Funktion als Standesbeamter nach. Er traute einen US-Soldaten mit der Ladenburgerin Charlotte Werr. Die Wogen in der Kleinstadt schlugen zwar hoch, besonders auf US-Seite, aber die Liebe machte vor Grenzen nicht halt.