Ladenburg. (krs) Die Volkshochschule Ladenburg-Ilvesheim (VHS) will auch in Zeiten von Corona mit einem abwechslungsreichen Programm aufwarten. Dabei setzt die Bildungseinrichtung nicht nur auf Präsenz.

Wie viele Kurse es tatsächlich geben wird, kann die VHS-Leiterin Melanie Dommel noch nicht sagen. Je nach Corona-Verordnung könne sich das schnell ändern. "Wir haben einen Englischkurs, der ist eine reine Online-Veranstaltung", erklärt Dommel. Dem kann die Pandemie schon mal nichts anhaben. Andere beliebte Sprachkurse laufen wie gewohnt ab. Auch die Veranstaltungen rund ums Recht seien flexibel. "Sie sind als Präsenzkurse geplant, können aber ins Netz verlegt werden, wenn das nötig wird", sagt Dommel. Dazu zählen zum Beispiel Vorträge zum Tierrecht, die sich mit Halterhaftung oder dem Tierkauf beschäftigen. Warum dann nicht gleich alle Kurse ins Netz verlegen? Da widerspricht Dommel, das sei nicht die Idee einer Volkshochschule. "Wir sind für die Bildung vor Ort zuständig", führt Dommel aus. "Präsenzveranstaltungen sind da unsere Aufgabe als VHS."

Außerdem lassen sich viele Angebote auch gar nicht ohne Präsenz machen. Dabei denkt Dommel an die Gesundheitskurse. Hier treffen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auf begrenzte räumliche Kapazitäten in der Römerstadt. Für Sportkurse nutzt die VHS auch den Gymnastikraum der Lobdengauhalle. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, muss die Teilnehmerzahl verringert werden. So passen in den Raum statt wie gewöhnlich 18 Teilnehmer nur noch elf. "Und in Ladenburg andere Räume oder andere Zeiten für Sport zu finden, ist beinahe unmöglich", sagt die VHS-Leiterin. "Es sind ja auch alle Vereine auf die Kapazitäten angewiesen, da gibt es einfach nicht genug." Beim Gesundheitssport ist sie daher nicht so optimistisch. "Wir gehen momentan davon aus, dass wir an die Hälfte der Anmeldungen Absagen verschicken müssen."

Auch in den Räumen der VHS selbst habe man umgeräumt, um den Platz möglichst effizient zu nutzen. In den größten Raum des Gebäudes passten nun zwölf Leute. Dommel versichert aber: "Ist bei einem Kurs die Nachfrage höher, werden wir darauf eingehen." Das gelte für alle Veranstaltungen. "Wenn die Raumkapazitäten da sind, bieten wir mehr an." Die Nachfrage bei Kursen zum Umgang mit Smartphone und Tablet habe sich nicht erhöht, obwohl durch die Corona-Krise mehr und mehr ins Internet verlegt wird. "Wir konnten kein höheres Interesse durch Corona feststellen", erklärt Dommel.

Info: Das VHS-Programm liegt in den Buchhandlungen, der VHS und im Rathaus aus – und ist im Internet einsehbar.