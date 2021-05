Von Katharina Schröder

Ladenburg. Gefahrstofflagerung. Ein Wort, das zuletzt zwei Bewohner in der Weststadt mit Sorge erfüllte und auch im Gemeinderat Thema war. Denn gerade das hat das Logistikunternehmen neska, eine Tochter der HGK Logistics & Intermodal, im Westen Ladenburgs vor. Aktuell entstehen auf dem ehemaligen Reckitt-Gelände drei Hallen mit einer Lagerfläche von mehr als 50.000 Quadratmetern. Um Bedenken auszuräumen, hatte die Firma nun zum Ortstermin eingeladen.

Die besorgten Anwohner kamen zwar nicht dazu, dafür aber je ein Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, Bürgermeister Stefan Schmutz, seine Referentin Nicole Hoffmann, Volker Kern und Alen Petrusic von neska Mannheim sowie neska-Geschäftsführer Jan Zeese. Außerdem waren auch Pascal Löffelhardt, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, und Birgit Kritter vom Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz dabei. Als Sachverständiger im Genehmigungsverfahren beantwortete Harald Jäger vom Tüv Rheinland Fragen.

"Wir nehmen Bedenken von Anwohnern grundsätzlich ernst", sagte neska-Geschäftsführer Zeese im bereits technisch abgenommenen Teil der ersten Halle. Halle 2 und 3 bilden eine Einheit, diese soll am 30. Juli durch den Investor an die Firma übergeben werden. Hier soll der Gefahrstoff gelagert werden. Konkret geht es um leicht entzündliches Methanol aus der Stoffgruppe der Alkohole. Zum Gefahrstoff werde es vor allem durch seine Menge, erklärte Kritter vom Amt für Katastrophenschutz. Laut Petrusic dürfen im Logistikzentrum mehr als 400 Tonnen Methanol gelagert werden.

Für den Fall, dass mal etwas schiefgeht im Lager, erstellt Kritter einen externen Notfallplan. Beim Ortstermin lobte sie neska: "Hier wurde großer Aufwand betrieben, um Risiken zu minimieren." Auch Jäger vom Tüv Rheinland fand: "Der Sicherheitsstandard hier ist herausragend." Gemeinderat Alexander Spangenberg (Grüne) hatte einige Fragen an die neska-Vertreter. Sein Hauptkritikpunkt bezog sich darauf, dass die im Sicherheitsbericht durchgespielten Störfallszenarien stets in den Hallen kalkuliert werden. "Die Lkw fahren rückwärts an die Torwand der Halle und schließen sie hermetisch ab", entgegnete ihm Volker Kern von neska. Dadurch sei es nicht möglich, dass Stoff außerhalb der Halle zum Beispiel ausläuft. Alle Vorgänge gingen in der Halle vonstatten.

Beim Be- und Entladen würden die Lkw quasi ein Teil der Halle, ergänzte Geschäftsführer Zeese. "Aus der Halle kommt eigentlich nichts raus", sagte auch Gutachter Jäger. Und falls doch, sei der Sicherheitsabstand im Radius von 200 Metern gegeben. Spangenberg interessierten auch Dominoeffekte, da das Logistikzentrum am Ladenburger Chemiepark angesiedelt sein wird. Jäger erklärte, dass dies in den Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe falle, er dürfe nur das Logistikzentrum bewerten. Geschäftsführer Zeese gab zu bedenken, dass es sich bei dem Logistikzentrum nicht um einen großindustriellen Betrieb handle: "Wir reden hier von Einzelpalettenlagerung." In Ladenburg soll weder produziert noch Eingelagertes geöffnet werden.

Dass alles korrekt abläuft, sei auch im Interesse der Firma. Die vorgestellten Sicherheitskonzepte sind umfassend. Innerhalb von drei Minuten könne man einen ganzen Lagerabschnitt vollständig mit Löschschaum füllen, erklärte Petrusic. Von Schulung der Mitarbeiter über Regensprinkler an der Hallendecke und an den Lagerregalen selbst bis hin zur Abriegelung der öffentlichen Kanalisation im Störfall wurde einiges bedacht, das laut Jäger über den Standard hinausgeht. "Wir wollen vertrauensvolle, gute Nachbarn sein", sagt Petrusic. Er fand es deswegen schade, dass kein Anwohner der Einladung zum Ortstermin gefolgt war. Auch Zeese betonte: "Wenn Leute sich Sorgen machen, nehmen wir das erst mal ernst." Wenn fehlende Informationen Grund dafür seien, trete das Unternehmen gern mit Bürgern in den Dialog. Schließlich wolle man in Ladenburg rund 90 neue Arbeitsplätze schaffen. "Wir wollen, dass sich Menschen gern bei uns bewerben", so Petrusic.

Für den Ortstermin gab es auch Lob vom Bürgermeister: "Vonseiten der Stadt erleben wir die Zusammenarbeit so, dass mehr Transparenz nicht erwartbar ist."