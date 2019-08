Von Axel Sturm

Ladenburg. Groß war für Tim Ruster die Überraschung, als feststand, dass er für die Freien Wähler in den Gemeinderat einziehen wird. Sein engagierter Wahlkampf hatte sich ausgezahlt. "Nach dem Rückzug von Peter Hilger habe ich nicht damit gerechnet, dass die Freien Wähler den vierten Sitz halten können", sagt der 20-Jährige. Den jungen Kandidaten auf den Listen habe die derzeitige politische Stimmungslage geholfen. "Die Jugend ist erwacht und interessiert sich für Politik."

Auch die Themen, die Ruster für seinen Wahlkampf ausgesucht hatte, kamen an. Er ist der Meinung und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass sich die Jugend entfalten möchte. Es sei daher keine gute Botschaft, wenn Jugendliche am Nachmittag kicken möchten und das Römerstadion abgeschlossen ist. Das müsse sich ändern, sagt der angehende Physiotherapeut.

Das Thema "Entfaltung" macht Ruster auch an der Nutzung der Grillwiese an der Fähre fest. Für ihn kommt eine Sperrung nicht in Frage, allerdings erkennt er an, dass die Regeln eingehalten werden müssen. Auch ihn ärgern die Müllberge und die Nutzung von Einweggrills. "Ladenburg ist eine tolle Stadt mit vielen Freizeitmöglichkeiten und das soll auch so bleiben."

Auch die Ausgestaltung der neuen Dreifeld-Sporthalle liegt dem jungen Kommunalpolitiker am Herzen. Einen Mehrzweckraum für die Jugend kann er sich dort gut vorstellen. "Entfaltung eben", sagt Ruster und lacht. Auch in seiner Fraktion will sich der bekennende Christ entfalten. Er kennt die Diskussion um die "Ruster-Präsenz" am Ratstisch. Der weicht er aber nicht aus. Der Wähler habe so entschieden und das sei zu akzeptieren, sagt Ruster, der bei der Kommunalwahl beachtliche 1800 Stimmen erhalten hat.

Dass er nun neben seiner Oma Gudrun und seinem Vater Sven am Ratstisch sitzen wird, ist für ihn letztendlich eine "normale Sache". "Wir sind drei eigenständige Personen und vertreten drei unterschiedliche Generationen. Ich werde meine eigene Meinung vertreten, die ich mir gezielt bilden werde." Eine Diskussionskultur, wie sie sein sollte, habe er nicht zuletzt in der evangelischen Kirchengemeinde erfahren. Ruster engagierte sich in der Konfirmandenbetreuung und lernte viel von seinen Bezugspersonen, dem ehemaligen Pfarrer Markus Wittig und Gemeindediakon Thomas Pilz.

Immer wieder wird im Gespräch deutlich, wie wohl sich Ruster in Ladenburg fühlt. Hier ist er aufgewachsen, wohnte in der Nähe des Neckars, was wohl erklärt, warum er ein begeisterter Wassersportler ist. Gemeinsam in einem Boot zu sitzen und in die gleiche Richtung zu paddeln, um etwas Gutes zu erreichen, ist ein Bild, das Ruster gefällt. Genauso sei dies bei den Römerdrachen, warum sollte es nicht auch am Ratstisch funktionieren?

Ruster studierte nach dem Abitur Geschichte und Politik, was ihm allerdings ein wenig zu trocken war. Er befasste sich näher mit der Physiotherapie und fand darin seine Erfüllung. Derzeit macht er eine Ausbildung an einer Mannheimer Privatschule, bald steht das Praxissemester in der Weinheimer GRN-Klinik an. "Der Kontakt zu den Menschen ist mir wichtig", sagt Ruster, der einmal eine eigene Praxis haben möchte. Zunächst gelte es aber, die Ausbildung abzuschließen und Erfahrung zu sammeln.

Ruster geht wie wohl jeder 20-Jährige gerne mit seinen Freunden feiern. So kommt er wieder auf die Entfaltung zurück. Die ÖPNV-Situation an den Wochenenden findet er alles andere als toll. Auch das sei ein Thema, das er am Ratstisch anstoßen wolle.

Dass neben ihm viele andere junge Räte Verantwortung tragen, findet Ruster "hilfreich". Als Jugendgemeinderat hat er schon mit Marius Steigerwald und Sophian Habel zusammen gearbeitet. Auch wenn die drei Neulinge verschiedenen Fraktionen angehören, eint sie eine gemeinsame Sache: Sie wollen etwas in Ladenburg bewegen.