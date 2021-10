Von Axel Sturm

Ladenburg. Von einem "Tag mit besonderer Bedeutung", sprach Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Pressekonferenz zum Kauf des ABB-Geländes am Montag. Die vor Kurzem gegründete Stadtentwicklungsgesellschaft hat ein neues Kapitel der Stadtgeschichte eingeläutet: Am 1. Januar 2023 geht das Gelände in das Eigentum der Gesellschaft über. Sie wird zunächst alle laufenden Mietverträge und vertraglichen Verpflichtungen des Verkäufers übernehmen.

Die Ausgangslage: Im Mai 2020 teilte der ABB-Konzern mit, dass er seinen Standort Ladenburg aufgeben wird. Hier sind derzeit noch die Geschäftsbereiche Antriebstechnik und Forschung sowie einige kleinere ABB-Sparten angesiedelt, die nach der Standortaufgabe Ende 2022 in Heidelberg und Mannheim untergebracht werden sollen. Die rund 500 in Ladenburg Beschäftigten sollen in Mannheim und Heidelberg weiter arbeiten können. An dem Standort Ladenburg gibt es neben den ABB-Geschäftsbereichen noch drei weitere externe Unternehmen, die in Ladenburg produzieren und teilweise Mietverträge bis 2030 abgeschlossen haben. Das ABB-Gelände in Ladenburg ist rund neun Hektar groß – das entspricht etwa einer Fläche von elf Fußballfeldern. Das Unternehmen wollte sich von der Immobilie trennen, um das Gelände zu verkaufen.

Eine Fläche von rund neun Hektar: Das ABB-Areal, das die Stadtentwicklungsgesellschaft gekauft hat, bietet viele Optionen für die Zukunft. Grafik: Stadt Ladenburg/Repro: Sturm

Die Ziele der Stadt: Um die Handlungshoheit zu haben, beschloss der Gemeinderat nach Bekanntgabe der Verkaufsabsichten eine Veränderungssperre für das Gelände. Außerdem nutzte die Stadt ihr Vorkaufsrecht für das gesamte Areal. Denn die Neuentwicklung und künftige Nutzung der Fläche wird eine "große, zeitintensive Arbeit", betonte Schmutz. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion wurde im September die Stadtentwicklungsgesellschaft gegründet. Sie trat in Verhandlungen mit der ABB-Immobilien-Gesellschaft, und am 9. September kam es zum Kaufabschluss. Über den Preis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Legt man jedoch die in der Weststadt üblichen Quadratmeterpreise für Mischgebiete zugrunde, dürfte die Kaufsumme bei etwa 25 Millionen Euro liegen.

Die Aufgaben der Stadtentwicklungsgesellschaft: Die im September gegründete Gesellschaft ist eine GmbH und wird derzeit vom kommissarischen Geschäftsführer André Rehmsmeier geführt. Im Aufsichtsrat der hundertprozentigen Tochter der Stadt Ladenburg sitzen Bürgermeister Schmutz als Chef des Aufsichtsrates und die drei Ratsmitglieder Jenny Zimmermann (Grüne), Steffen Salinger (SPD) und Ernst Peters (FDP). Sie hätten die fachliche Qualifikation, um dem Gremium anzugehören, erklärte Schmutz. Außerdem sind externe Experten beratend in der Entwicklungsgesellschaft tätig.

Die Gesellschaft sucht derzeit noch einen hauptamtlichen Geschäftsführer, der baldmöglichst eingestellt werden soll.

Ziel ist, bis 2030 eine langfristige Entwicklungsperspektive für die Stadt zu erstellen. In der Pressekonferenz betonte Schmutz, dass das Areal "ein grünes Zukunftsquartier mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert" werden soll. Da noch Mietverträge mit den dort angesiedelten Firmen "Sedotec", "Huettemann Logistik" und "RMG" bestehen, und die Stadt derzeit mehrere neue Baugebiete (Nordstadt, Matzgärten, Hockenwiese) abschließen muss, drückt der Rathauschef erst einmal nicht aufs Tempo. "Qualität statt Quantität", lautet sein Motto.

Besonders wichtig sei es, die Bereiche Wohnen und Gewerbe in Einklang zu bringen. Schmutz strebt ein intensives Bürgerbeteiligungsverfahren an. Wachstum um jeden Preis sei nicht angedacht, betonte er. "Es gibt zwei zentrale Aufgaben", ergänzte Rehmsmeier, der Stadtbaumeister der Römerstadt ist. Zum einen soll schon am 1. Januar 2023 mit der Vermarktung der freien Büro- und Lagerflächen begonnen werden. Zum anderen soll der Entwicklungsprozess beginnen, an dessen Ende die Aufhebung der Trennung zwischen der Kern- und der Weststadt stehen soll. Dafür muss auch ein neues Verkehrswegekonzept entwickelt werden.

Was sich die Stadt für das Areal vorstellt: Wie viel Wohnbau im neuen "ABB-Stadtteil" sein wird, wollte Schmutz ebenso wenig nennen wie seine konkreten Zukunftsvorstellungen. Er betonte aber, dass der Kauf des ABB-Geländes eine einmalige Chance darstellt, die Entwicklung gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten. Durch die Größe und die zentrale Lage des Areals ergäben sich hervorragende Möglichkeiten der Innenentwicklung. Aber ein Beispiel nannte Schmutz dann doch: Die Realisierung der Straßenbahnanbindung Ladenburgs in Richtung Mannheim werde nun wieder aktuell, denn ökologische Gesichtspunkte seien ein wichtiger Bestandteil des Projektes. Schmutz ist sich sicher, dass sich die Mühen der städtischen Entwicklungsgesellschaft "jetzt schon gelohnt haben". Risiken sieht er bei dem abgeschlossenen Deal keine. Es gebe "gewichtige Grundstückswerte", daher seien die Erfolgsaussichten des Projektes groß.

Kaufoptionen für das Gelände?Einen Verkauf von Grundstücken, zum Beispiel an Gewerbebetriebe, die sich hier ansiedeln wollen, sieht die Entwicklungsgesellschaft nicht vor. "Das macht aus unserer Sicht keinen Sinn, denn dann würde man das Gebiet zerstückeln", sagte Rehmsmeier. Vorgesehen seien nur Vermietungen. Ob die vorhandenen Bürogebäude in das Konzept integriert oder abgerissen werden, sei noch offen. Es werde zuerst ein Ideenwettbewerb gestartet, um danach Detailinformationen zu veröffentlichen. Auf dem Gelände gibt es aber neben dem Bürokomplex des Forschungszentrums auch einige Hallen, die jüngeren Datums sind. "Ein Abriss wäre eigentlich eine Sünde", sagte ein Ratsmitglied der RNZ vor einiger Zeit.