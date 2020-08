Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Zahl der Elektromobil-Besitzer steigt in der Römerstadt. Die Fahrzeuge erlauben behinderten Menschen ein Stück mehr Unabhängigkeit, aber in Ladenburg haben die Fahrer es oftmals noch schwer. Die RNZ hat sich mit den beiden gehbehinderten ehemaligen Stadträten Helmut Kinzig und Hermann Gärtner angeschaut, wo es schon gut aussieht und wo es Schwachstellen gibt.

Kinzig lebt mit seiner Frau in der Lopodunumstraße. Und da fangen die Probleme schon an. Immer wieder parkt ein Auto vor seiner Adresse, sodass er nur mit Schwierigkeiten mit seinem E-Scooter aus der Einfahrt herauskommt. Dahinter beginnt der öffentliche Raum. Auf dem Gehweg zu fahren, wäre die legale und sichere Variante. Das sei aber "fast unmöglich". Parkende Autos verengen die Gehwege, sodass die ein Meter breiten E-Scooter schlicht zu wenig Platz haben. "Auf der Straße zu fahren, ist unangenehm und teilweise gefährlich", sagen Kinzig und Gärtner. Autofahrer fahren oft knapp an den Vehikeln vorbei, manche hupen auch, weil sie sich von den langsamen E-Scooter gestört fühlen, schildern die Altstadträte.

Seit sie auf ihre E-Scooter angewiesen sind, habe sich ihr Blick auf die Altstadt verändert. Als Altstadträte wissen sie, dass der Charme der Altstadt auch mit dem Kopfsteinpflaster zusammenhängt. Kinzig und Gärtner räumen ein, dass sie nun eine andere Meinung dazu haben. "Heute sehen wir die Probleme aus Sicht von behinderten Menschen – früher standen die Argumente der Geschichtsbewahrer im Vordergrund", sagt Gärtner. Kinzig ergänzt, dass ihm das unebene Straßenpflaster schon immer ein Dorn im Auge gewesen sei. Es gebe behindertenfreundliches Pflaster wie in der Kirchenstraße, aber auch Passagen wie die Wormser Straße, die man mit E-Scooter besser umfährt.

Gärtner und Kinzig sehen ein, dass eine barrierefreie Straßenumgestaltung nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Aber wenn Gehwege erneuert werden oder Straßenarbeiten wegen Rohrverlegungen stattfinden, wäre es doch einfach, die Absenkung der Bordsteine und Straßenauffahrten gleich mitzumachen. Dies habe Bürgermeister Stefan Schmutz auch mehrfach zugesichert. Immer wieder habe Gärtner den Bürgermeister auf Schwachstellen hingewiesen. Als er zuletzt eine Aussage von Schmutz hörte, dass die Absenkungsarbeiten abgeschlossen sein sollen, war er sehr verwundert.

Und wie sieht es in den Neubaugebieten Nordstadt und in den Martinshöfen aus? "Ich kann nicht nachvollziehen, dass man an dieser Einfahrt einen so hohen Bordstein setzen muss", sagt Gärtner verärgert. "Es tut einen regelrechten Schlag im Rücken, wenn man mit dem Mobil in die Nordstadt fährt." Gärtner erklärt im Kurzgewann, was das Problem für E-Scooterfahrer ist. Langsam fährt er auf den hohen Bordstein zu. Dann hängen zwei Räder des Mobils in der Luft. Und es macht tatsächlich einen Schlag, als Kinzig und Gärtner die Geschwindigkeit erhöhen, um die Barriere zu überwinden. "Genau das meine ich – hier hätte man doch den Gehweg ohne großen Aufwand auf Straßenniveau absenken können", meint Gärtner.

Aber es gibt auch Positivbeispiele in der Nordstadt. Gärtner und Kinzig zeigen einige Stellen, "wo einfach mitgedacht wurde." Warum allerdings eine Straßenlaterne eine der abgesenkten Auffahrten verengt, erschließt sich den beiden nicht. Hätte man die Laterne zwei Meter nach links oder rechts versetzt, wäre alles gut, meinen Gärtner und Kinzig.

Auch an den Martinshöfen gibt es Unüberlegtheiten. So wurde der Platz am Friedhof erhöht, damit besser erkennbar ist, dass es sich um einen Verweilort handelt – da habe man nicht an Rollstuhlfahrer und E-Scooter gedacht. "Der Bereich ist erst seit ein paar Monaten fertig. Eigentlich müssten jetzt umgehend die Baumaschinen anfahren, um diesen Blödsinn zu beseitigen", schimpft Gärtner. Die Fehlplanung hat er auch dem Bauamt und Bürgermeister Schmutz mitgeteilt. "Mir wurde oft versprochen, dass die Anliegen berücksichtigt werden. Passiert ist leider viel zu wenig", kritisiert er.

Gärtner schrieb erst Anfang Oktober einen Brief an den Bürgermeister, um seine Anliegen erneut vorzutragen. Zufrieden stellte ihn die Antwort nicht. Die Straßenabsenkungen im Quartier Martinshöfe seien abgeschlossen, schrieb Schmutz. Immerhin kündigte der Bürgermeister an, dass die Absenkung an der Kurzgewannstraße in Auftrag geben wurde. Zwar bemängelt Gärtner, die unnötigen Kosten aber im Sinne der Behinderten sei dieser Schritt notwendig. Gärtner betont, dass er als Bürger ernst genommen werden will, daher werde er die Schwachstellenbeseitigung weiter einfordern. Kinzig unterstützt ihn: "Da geben wir keine Ruhe."