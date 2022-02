Von Axel Sturm

Ladenburg. Im Ladenburger Stadtarchiv zeichnen sich nach RNZ-Informationen weitreichende Veränderungen ab. Der Publikumsbereich soll aus dem Erdgeschoss der Einrichtung am Dr.-Carl-Benz-Platz in einen früheren Friseursalon im Geschäftszentrum des Rathauses in der Hauptstraße ziehen, der seit Anfang des Jahres leer steht. Die im Kellergeschoss des Archivs gelagerten Dokumente zur Stadtgeschichte sollen dort bleiben, im Erdgeschoss eine Kinderbetreuungsstätte eingerichtet werden.

"Über ungelegte Eier rede ich nicht gerne", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz auf Anfrage der RNZ. Er wollte die Informationen weder bestätigen noch dementieren. Nur so viel: Es sei Aufgabe der Stadtverwaltung, dafür Sorge zu tragen, den Rechtsanspruch der Eltern für die benötigten U3- und Ü3-Betreuungsplätzen zu erfüllen. Ladenburg sei zwar in diesem Bereich recht gut aufgestellt, und mit dem Bau von zwei weiteren Kindergärten gehe man die Herausforderung auch an – zurücklehnen könne sich die Stadt aber nicht, erklärte Schmutz.

Private Räumlichkeiten für die Betreuung in Ladenburg zu finden und anzumieten, sei schwierig, sagte der Bürgermeister. Daher habe die Verwaltung geradezu die Pflicht, nach städtischen Immobilien mit entsprechendem Platz Ausschau zu halten. Ohne die möglichen Umzugspläne eines Teils des Stadtarchivs konkret kommentieren zu wollen, schob Schmutz nach, dass es dort "keine Leistungsminderungen" geben werde. Stadtarchivar Oliver Gülck hielt sich ebenfalls bedeckt und wollte sich nicht zu dem Thema äußern.

Das Gebäude am Dr.-Carl-Benz-Platz ist kein Schmuckstück und passt städtebaulich nicht in die Umgebung. Gegenüber befindet sich die ehemalige Villa von Bertha und Carl Benz, und auch der renovierte Wasserturm wertet das Viertel, an dem viele Touristen ankommen, erheblich auf. Der Bau der Immobilie, in dem sich heute das Archiv befindet, war von Anfang an umstritten. Eine Zweigstelle der Bezirkssparkasse Weinheim bezog 1967 das seinerzeit moderne Gebäude. Sieben Jahr später zog die Filiale in die Bahnhofstraße um. Anschließend erwarb die Stadt das Gebäude. Doch standen die Räumlichkeiten einige Jahre leer.

Ein gut sortiertes, funktionierendes Archiv gab es damals in Ladenburg noch nicht. Die Akten und Dokumente aus der Vergangenheit lagerten im Keller des Alten Rathauses. Dort konnten sie nicht bleiben, es musste etwas geschehen. Schimmel und Feuchtigkeit setzten den Dokumenten arg zu und erhöhten den Handlungsdruck.

Es dauerte aber noch bis 1985, als die Pläne für das Stadtarchiv konkret umgesetzt wurden. Die Kommune schloss dazu einen Betreuungsvertrag mit dem Heimatbund ab. Die Mitglieder des Vereins, allen voran Gernot Lorsong, räumten die feuchten Keller leer und brachten die Unterlagen der ehemaligen Sparkasse in diesen Räumen unter.

Der 1993 gewählte Bürgermeister Rolf Reble baute in seiner Amtszeit ein professionelles Stadtarchiv auf. Und er stellte mit Hildegard Kneis auch die erste hauptamtliche Stadtarchivarin ein, die Unterlagen in den Kartons auswertete, sortierte und aufbewahrte. In das Kellergeschoss wurden dafür Archivschränke und eine Entfeuchtungsanlage eingebaut.

Der Nachfolger von Kneis, der heutige Stadtarchivar Oliver Gülck, digitalisierte die Dokumente und legte ein detailliertes Suchregister an. Er hat es geschafft, dass das "Gedächtnis Ladenburgs" inzwischen eine wichtige Informationsquelle ist. Kaum eine Frage zur Vergangenheit der Stadt bleibt unbeantwortet.

Zusammen mit dem Heimatbund organisiert das Archiv im Publikumsbereich des Erdgeschosses regelmäßig Ausstellungen zu lokalen Themen. Sollte der Bereich tatsächlich aufgegeben werden, müssten natürlich alternative Ausstellungsflächen gesucht werden.

In der bald renovierten Sebastianskapelle, die im nächsten Jahr der Öffentlichkeit übergeben werden könnte, sind Veranstaltungen dieser Art denkbar. Mit Wehmut erinnert sich Stadtbildpfleger Egon Lackner an die Entscheidung Anfang der siebziger Jahre, den Bereich um die Benz-Villa mit neuen Immobilien zu bebauen. "Es war sicherlich ein Fehler, hier zwei Geschäftshäuser zu genehmigen", sagte er im Gespräch mit der RNZ.

Nicht nur das Sparkassen-Gebäude, sondern auch das Geschäftshaus Breusch am heutigen Neckartorplatz hätte man aus städtebaulicher Sicht nie genehmigen dürfen, bedauerte Egon Lackner. Man habe leider nicht die historische Chance genutzt, die unter dem Neckartortplatz liegende römische Brücke freizulegen. Solche Gedankenspiel kamen zuletzt anlässlich des Grünprojekts 2005 auf.

Der Gemeinderat lehnte die Freilegung und Präsentation der Brücke aber mit dem Hinweis ab, dass dieses Vorhaben von den nächsten Generationen in Angriff genommen werden solle.