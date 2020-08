Turan Demir hat sein Lebensmittelgeschäft am Anfang der Hauptstraße. Über die Sperrung der Altstadt-Einfahrten an Samstagen ist er richtig verärgert und hat Bürgermeister Stefan Schmutz deswegen sogar einen Brief geschrieben. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Es knirscht in der Römerstadt. Grund dafür ist die Sperrung der Hauptstraße freitags ab 19 Uhr bis Sonntagabend. Die Maßnahme soll die durch die Corona-Krise gebeutelten Gastronomen unterstützen, ihnen einen größeren Außenbereich ermöglichen. Zwar nehmen nicht alle Wirte die auf zwölf Wochen begrenzte Maßnahme an, manche begrüßen diese Unterstützung der Verwaltung jedoch. Einige Einzelhändler sehen für ihr Geschäft dadurch allerdings einen Nachteil.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung betonte Bürgermeister Stefan Schmutz noch, dass die Unterstützung für die Gastronomen nicht zulasten der örtlichen Einzelhändler gehen dürfe. Für sie wurde im Rahmen der Unterstützungsmaßnahme auf der Festwiese ein Parkplatz eingerichtet. Der ist mittlerweile aber schon wieder geschlossen, weil er kaum genutzt wurde. Weil es keine Klagen gab, ging Schmutz davon aus, dass die Situation für alle in Ordnung ist. Nun regt sich aber Kritik seitens der Einzelhändler.

Turan Demir, Inhaber des Obst- und Gemüsegeschäfts "Die Olive", ist sogar richtig verärgert. Er habe mit vielen Einzelhändlern Kontakt aufgenommen und sagt, die Stimmung sei eindeutig: "Die Sperrung der Hauptstraße am Samstag muss wieder aufgehoben werden." Deswegen hat er dem Bürgermeister Ende Juni auch schon einen Brief geschrieben, der der RNZ vorliegt. Demir habe nichts dagegen, dass die Wirte in der Corona-Krise unterstützt werden, aber eben nicht zulasten der Geschäfte in der Altstadt. "Mit der Sperrung ab Freitagabend wurde es uns Einzelhändlern schwerer gemacht", schimpfte der Lebensmittelfachmann. Seinen Laden am Anfang der Hauptstraße führt er bereits seit 14 Jahren. Mittlerweile gibt es hier sechs feste Arbeitsplätze, und im September beginnt erstmals ein Auszubildender seine Lehre in dem Geschäft.

In seinem Brief erinnerte Demir an die Tatsache, dass in seinem Geschäft der Samstag der umsatzstärkste Tag in der Woche ist. Gerade die auswärtigen Kunden kämen demnach gerne am Samstag. Bisher fanden sie meist in der Nähe des Geschäftes einen Parkplatz. Nun ist die Altstadt an zwei Seiten abgesperrt, das sei für die Gäste eine eindeutige Botschaft, meint der Lebensmittelhändler. "Ihr seid hier nicht willkommen", vermittle die Sperrung nach Demirs Ansicht. Die Umsätze in der "Olive" seien in den ersten vier Wochen der Maßnahme spürbar zurückgegangen.

Dem Ladenburger Metzgermeister Manfred Schäfer geht es ähnlich, er nennt einen Kundenrückgang von 30 bis 35 Prozent. Das sei schon "sehr heftig". Weil ihm auch ein Großteil der Catering-Einnahmen wegen der Corona-Krise weggebrochen ist, ist die Lage für die einzige Metzgerei in der Altstadt noch schwieriger geworden. "Deswegen schmerzt die Sperrung der Hauptstraßeneingänge besonders", sagte Schäfer. Er gab zu bedenken, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist, und die Sperrung daher noch weitreichendere Folgen haben könnte. BdS-Sprecherin Renate Henseler-Sohn äußert im Gespräch mit der RNZ ebenfalls Kritik. Zwar habe sie nicht mit allen Händlern gesprochen, aber die Tendenz gehe dahin, dass die Sperrung der Haupteinfahrten der Hauptstraße sich negativ auf das Kundenaufkommen auswirke. Auch sie habe an den vergangenen vier Wochen Umsatzrückgänge beobachtet. Was die BdS-Sprecherin aber besonders ärgert, ist die nicht vorhandene Kommunikation mit der Verwaltung und den Ratsmitgliedern. Als Einzige würde sich die FWV-Stadträtin Gudrun Ruster um die Anliegen des Einzelhandels kümmern. In Sachen Kommunikation mit der Verwaltung gebe es aber noch viel Luft nach oben, meinte Henseler-Sohn.

In seinem Brief an den Bürgermeister findet Demir deutliche Worte: "Wenn meine Arbeit kaputt gemacht wird, ist das weder sinnvoll für die Gastronomie noch für den Einzelhandel und schon gar nicht für die Stadt Ladenburg." Er fordert, dass mit dem Einzelhandel ebenso sorgsam umgegangen wird wie mit der Gastronomie.

Die Antwort des Bürgermeisters, die der RNZ ebenfalls vorliegt, stimmte Demir allerdings nicht gerade optimistisch. Schmutz bestreitet darin, dass von der Unterstützungsmaßnahme nur die Gastronomie profitiere. Schließlich sei für die Einzelhändler die Parkmöglichkeit auf der Neckarwiese geschaffen worden. Mit dem Gesamtkonzept habe man den Wunsch des Einzelhandels umgesetzt.

Schmutz findet, dass die Einfahrtssperrung eine Attraktivitätssteigerung für die Altstadt ist, insbesondere für Fußgänger und Radfahrer. Ihm missfiel, dass Demirs Brief "zahlreiche Mutmaßungen und Befürchtungen" enthalte. Er lud die Einzelhändler nochmals dazu ein, die drei Monate Projektphase als Chance zu verstehen. Sie werde zeigen, wie es gelingen kann, die Attraktivität der Altstadt zu erhöhen. Dem Einzelhändler sicherte er zu, dass die Entwicklung genau beobachtet werde.