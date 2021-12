Von Axel Sturm

Ladenburg. Als der 24-jährige Aziz Dibrani vor sieben Jahren mit seiner Frau Halima und ihren zwei Kindern vom Kosovo nach Deutschland flüchtete, waren die Lebensperspektiven der Familie alles andere als rosig. Die Dibranis verließen ihre Heimat, weil sie in ihrem Land keine Zukunftsperspektiven hatten. Sie sind Angehörige der Sinti und Roma. "Es gab nur Gelegenheitsjobs, das Essen war knapp, und die Kinder hatten keine Bildungschancen", erzählte Aziz beim RNZ-Besuch in der Baumschule Huben.

In der Jahreshauptversammlung des Hilfsvereins INT.AKT bemängelte Petra Fuhry vor ein paar Monaten, dass viel zu wenig über erfolgreiche Integrationsgeschichten berichtet wird. "Die Geschichte der Familie Dibrani ist eine erfolgreiche Geschichte", fand Max Keller und kontaktierte daraufhin die RNZ.

Ein Blick zurück: 2014 kamen die Dibranis nach ihrer Flucht in Karlsruhe an, wo der Mann aus dem Kosovo einen Asylantrag stellte. Die Erstunterbringung war dann in einer Kaserne in Schwetzingen, wo Aziz zufällig Sabine Weil kennenlernte. Sie besuchte als Mitglied des Ladenburger Arbeitskreises Flüchtlinge einen Bekannten und hörte davon, dass die Familie Dibrani von Schwetzingen nach Ladenburg umziehen soll.

"Sabine Weil vermittelte, dass Ladenburg eine schöne Stadt mit netten Menschen ist", erinnert sich Aziz an die Begegnung. Und Weil behielt recht: Die Familie aus dem Kosovo, die am Anfang kein Wort Deutsch sprach, wurde von den Arbeitskreismitgliedern fürsorglich betreut. Arbeitskreisleiter war damals Max Keller, der erkannte, dass sich die Dibranis schnell integrieren wollen.

"Aziz fiel mir auf wegen seiner Einstellung. Er hatte einen guten Charakter und wollte arbeiten", erinnert sich Keller, technischer Betriebsleiter in der Baumschule Huben. Er sprach seinen Chef Andreas Huben an, ob er Aziz nicht als Baumschulen-Helfer beschäftigen kann. Huben war einverstanden, und Keller nahm den ehrgeizigen jungen Mann unter seine Fittiche.

Die Kommunikation war schwierig. Aziz, der nur die kyrillische Schrift kannte, musste nun das Alphabet erlernen. Mit der Kommunikation wurde es von Tag zu Tag besser. Es war hilfreich, dass mit Asllan Murseli ein Landsmann in seiner Arbeitsgruppe war. Der Familienvater lernte schnell, sodass er in der Obst-Kolonne beim Roden, Umtopfen und Bündeln eingesetzt werden konnte. Er interessierte sich sehr, aber als Helfer waren die Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt. Keller regte nach Rücksprache mit seinen Vorgesetzten Andreas und Julian Huben an, Aziz eine Ausbildung zum Baumschulengärtner anzubieten. Allen war klar, dass die theoretische Ausbildung an der Berufsschule die größte Hürde sein wird.

Der im Arbeitskreis tätige Lehrer Gerd Nover war aber zuversichtlich, dass der Auszubildende seine Chance nutzen wird. Er gab Aziz in Deutsch und Mathematik Nachhilfe – und das mit Erfolg. Die 2017 begonnene Ausbildung konnte Aziz, nachdem er das zweite Lehrjahr freiwillig wiederholt hatte, im Herbst mit der Gesellprüfung zum Baumschulengärtner erfolgreich abschließen.

Es sei ein ganzes Netzwerk gewesen, in dem Evi Paukert-Kunz, Maria Kratzert, Brigitta an der Heiden und Sabine Weil mitgearbeitet hätten, damit Aziz seine Prüfung bestehen konnte, sagte Keller. Für Aziz waren die Lehrjahre eine harte Zeit. Nach der Arbeit musste er weiter pauken, und am Wochenende war bei Keller Pflanzenkunde angesagt. Mittlerweile gehören fünf Kinder zur Familie. Mukili (12) besucht die Realschule. Die vier Jüngsten sind auf der Werkrealschule, der Grundschule und im Kindergarten.

Zwar erhält die Familie Kinder- und Wohngeld, aber Aziz ist jetzt bald in der Lage, den Lebensunterhalt für die Familie allein zu sichern. Am 1. Juli hat er einen festen Arbeitsvertrag unterschrieben. Aziz wurde für den Lkw-Führerschein angemeldet, den ihm die Baumschule Huben finanziert. "Ich bin zuversichtlich, dass die Firma nun ernten kann. Bis jetzt haben wir viel in die Ausbildung von Aziz investiert", sagt Keller. Er ist sich mit Julian Huben einig, dass Aziz ein wichtiger Mitarbeiter für den Betrieb werden wird.

"Das ist megagut gelaufen mit Aziz. Wie er die Tiefen, die es auch gegeben hat, gemeistert hat, das war schon imponierend", sagte Julian Huben der RNZ. Er wies darauf hin, wie schwierig es heute ist, Auszubildende zu bekommen, denn der Beruf des Baumschulen-Gärtners sei schließlich kein Zuckerschlecken. Das ganze Integrationsteam hofft, dass Aziz und seine Familie möglichst schnell eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die Familie könnte derzeit quasi von heute auf morgen in den Kosovo abgeschoben werden. "Der Gedanke zehrt an den Nerven. Jede Nacht denke ich an ein solches Szenario", sagt Aziz in fast akzentfreiem Deutsch der RNZ. "Eine Abschiebung wäre wirklich Wahnsinn", ergänzt Keller, der auch den Behördenschriftverkehr für die Familie erledigt.

"Max ist unser Retter", zeigt sich Aziz dankbar, dass er und seine Familie in Deutschland Fuß fassen konnten. Keller und Halima waren es auch, die ohne Wissen von Aziz eine standesamtliche Hochzeit vorbereiteten. Dem nichts ahnenden Bräutigam wurde von Max gesagt, dass er am 1. Juli um 11 Uhr im Ladenburger Rathaus einen wichtigen Termin hat. Als Aziz dann die Zimmernummer im Rathaus gefunden hatte, staunte er nicht schlecht: Es war das Standesamt.

Ein Traum wäre es für die Familie auch, wenn sie eine neue Wohnung finden würde. Kürzlich hat die katholische Kirchengemeinde die Wohnung, in der die Dibranis wohnen, wegen Renovierungsarbeiten bei der Stadt gekündigt.