Mit dem Lastenfahrrad der Stadt machte sich Bürgermeister Stefan Schmutz am Montag auf und verteilte Altstadtfest-Rettungsboxen an die Ladenburger. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Seinen Anzug, den Bürgermeister Stefan Schmutz im Dienst meistens trägt, legte er am Montagvormittag ab, um sich in "Arbeitsklamotten" auf das städtische Lastenfahrrad zu schwingen. In den Transportkörben des E-Bikes, das seit einem halben Jahr im Einsatz ist, lagen die ersten Rettungsboxen, die an die Ladenburger Altstadtfest-Fans verteilt werden. Nach dem Aufruf von Bürgermeister Schmutz haben sich nun doch 60 Helfer gemeldet, sodass die Rettungsaktion auch die letzte organisatorische Hürde nahm.

Weil das Altstadtfest wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr abgesagt werden musste, hatte Schmutz für die am Fest beteiligten Vereine eine Unterstützungsidee. Für sie sind Einnahmen aus der Veranstaltung sehr wichtig, deswegen soll ihnen der Erlös aus den Rettungsboxen helfen. "Die kompletten Einnahmeverluste können nicht ausgeglichen werden, aber ich denke, die Vereine können sich trotzdem freuen", sagte der Bürgermeister.

Es wurden Boxen mit den beliebten blau-weißen Altstadtfest-Wimpeln, Altstadtfestbecher, Festbier und gebrannte Mandeln in unterschiedlichen Preisklassen von 20 bis 50 Euro angeboten. Letztendlich haben sich 1300 Unterstützer angemeldet, die eine Rettungsbox kauften. Schmutz dankte auch den beteiligten Sponsoren, die 15.000 Euro in die Unterstützungsbox spendeten.

Wie hoch die Unterstützungssumme für die einzelnen Vereine sein wird, konnte der Bürgermeister vor seiner ersten Auslieferungstour am Montagvormittag noch nicht sagen. Die Antwort will er am Samstag, 12. September beim Altstadtfest-Live-Stream geben.

Normalerweise eröffnet die Ladenburger Stadtkapelle samstags um 11 Uhr das beliebteste Fest in der Römerstadt. Nun wurde die Eröffnung auf 19 Uhr verschoben. "Es darf gefeiert werden – aber bitte zu Hause", betonte Schmutz erneut. Menschenansammlungen, wo auch immer, seien nicht erwünscht. Mit der Absage des Festes wollte man diese schließlich verhindern.

Die geplante Flohmarkt-Aktion auf Privatgrundstücken, aber auch das Konzert der Altstadtmusikanten auf dem Obsthof Schuhmann sieht Schmutz bekanntlich kritisch (die RNZ berichtete). "Ich verstehe den Bedarf", sagte Schmutz zum Privatflohmarkt auf eine Nachfrage aus der Redaktion. "Die Idee ist gut gemeint, aber gut gemeint ist eben nicht gut gemacht." Hellhörig sei man im Rathaus geworden, als Anfragen eingingen, wann denn das Flohmarkt-Portal freigeschaltet werde. "Wir feiern kein Altstadtfest, sondern eine virtuelle Hommage an das Altstadtfest."

Schmutz wird die Heimfeierer am Samstag um 19 Uhr live auf YouTube und Facebook persönlich begrüßen. Im Jugendzentrum "Kiste" wurde ein abwechslungsreiches Festprogramm auf die Beine gestellt, das um 23 Uhr enden soll. Dabei sind die Gruppen "Paddy Schmidt", "Isles of Man" und das Ladenburger All-Star-DJ-Team.

Gerne können Fotos von privaten Altstadtfest-Feiern an das Live-Stream-Team geschickt werden; auch die eine oder andere Schaltung in die Wohnzimmer sowie Vereinsbotschaften werden zu sehen sein.

Der Bürgermeister dankte dem Inhaber der Werbefirma OpenMinded, Daniel Hutwagner, der, so Schmutz, "großartige Arbeit" geleistet habe. Hutwagner sagte der RNZ, dass die Aktion riesigen Spaß gemacht habe. Auch er hofft nun, dass die Verteilungsaktion reibungslos klappt.

Die Ladenburger Firma Dietmar Schuff und das Automuseum Dr. Carl Benz haben Fahrzeuge und Manpower zur Verfügung gestellt, um die Vereine beim Ausliefern der Boxen zu unterstützen.

Profitieren sollen von der Aktion alle Vereine, nicht nur diejenigen, die beim Verteilen der Boxen helfen, stellte Schmutz klar. In einem Schreiben an die Vereine vor knapp zwei Wochen klang dies zunächst anders.

Der Bürgermeister zeigte sich erleichtert darüber, dass 17 von 35 Vereinen zusagten, dass sie mit anpacken werden. Auch das Bier werde geliefert, was im Vorfeld nicht ganz klar war. Selbst die auswärtigen Besteller erhalten nun die komplette Box – also auch mit dem Ladenburger Bier – per Post zugestellt.

"Wir verschicken Boxen nach München, Hamburg und Dresden", berichtete Hutwagner. Die Aktion sei quasi in ganz Deutschland nachgefragt worden. Bei der Pressekonferenz am Montag wiesen die Organisatoren darauf hin, dass für die Bierflaschen Pfand verlangt werden muss. Daher sei es hilfreich, wenn bei der Anlieferung die drei Euro Pfand bereits bereitliegen würden. Der Bürgermeister freut sich übrigens, den Bürgern persönlich ihre Rettungsbox überreichen zu können, und hofft, dass die Empfänger auch zu Hause sein werden.

Ist das nicht der Fall, wird eine Benachrichtigung in den Briefkasten geworfen, dass die Rettungsboxen im Altstadtfest-Shop im Geschäftszentrum Rathaus, Hauptstraße 9, bis Freitag, 12. September, abgeholt werden können. Schmutz und Hutwagner teilten mit, dass Kurzentschlossene ihre Rettungsboxen direkt im Altstadtfest-Shop noch kaufen können. Online-Bestellungen können ab sofort nicht mehr berücksichtigt werden.

Info: Öffnungszeiten Altstadtfest-Shops: dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr, freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.