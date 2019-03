Von Silke Beckmann

Ladenburg. "schatullen & bredouillen": So heißt der neue Gedichtband der Ladenburger Lyrikerin Carolin Callies, der seit Freitag erhältlich ist. Und er ist etwas Besonderes und Außergewöhnliches. Schon Callies’ ebenfalls beim Frankfurter Verlag Schöffling & Co erschienenes Debüt hatte 2015 Furore gemacht: Für "fünf sinne & nur ein besteckkasten" wurde sie mit dem Thaddäus-Troll-Preis und dem Jahresstipendium für Literatur des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Der Titel ihrer zweiten Monographie weist bereits die Richtung: "Es geht um Räumlichkeiten, aber auch um Räume als philosophische Kategorien." Körperlichkeit, in teilweise schonungslos drastischer und sezierender Betrachtung, spielt eine große Rolle. So ist eines der fünf Kapitel ("du bist der nabel, durch den ich nicht komm") der Frage nach dem Körper als Raum gewidmet - in dem man wohnt, dessen Gefangener man aber ist. Mit dem Tod zerfällt alles.

Insofern ist der Körper zwar ein Heim, doch Callies schöpft die gesamte Bandbreite aus: "Ich finde spannend, wie viel Raum Sprache aufmachen kann, was mit Sprache möglich ist und wo die Grenzen der Kommunikation sind."

"Heim" zum Beispiel mag auf den ersten Blick Wohnlichkeit und Gemütlichkeit assoziieren, doch weiter gedacht, gelangt die Autorin zu "heimlich" oder gar "unheimlich", beackert somit Wortfelder in alle Richtungen und schafft damit ungeahnte Möglichkeiten, eröffnet neue Räume.

Gefällig sind Callies‘ Werke nicht unbedingt, und sie erschließen sich auch nicht zwingend spontan. Doch sie bestechen durch treffsichere Wortgewalt und rufen nahezu fantastische Bilder und Gedankenszenarien hervor. Nur ein Beispiel: "ich trage knochen auf den berg / & hab nen bündel bäume auf dem rücken, / auf dem weh. Hab nen krämerladen schulterns, / hab die bürsten, miederwaren, dreißig samen, zugekauftes." Dies ist die erste Strophe des Gedichts "schöne ware feil", gedanklich angesiedelt auf der Schwäbischen Alb und thematisch kreisend um damalige Textilwirtschaft, zu dem sich Callies von einem Bild im Maschenmuseum Albstadt inspirieren ließ: eine Hausiererin Ende des 19. Jahrhunderts, selbst 60 Kilogramm schwer, doch mit einer 70 Kilogramm wiegenden Kiepe auf dem Rücken.

"Jedes Gedicht hat seine eigene Geschichte", erzählt die Lyrikerin. "Hirtendichtung" etwa entstand während eines Übersetzungsprojekts fast in einem Schwung im Centre Pompidou in Paris und zählt zu ihren Lieblingsgedichten im vorliegenden Band. Ebenso wie die "kleine grammatologie", die als Weiblichkeitssymbol thematisierte "matrjoschka" oder "mein bauch ist mein alles an welt", das wiederum gut mit dem Umschlagbild von Paul Klee ("Fuge in Rot") korrespondiert.

Gemeinsam ist allen knapp 70 Gedichten die Sprach-Jonglage. Der Leser begegnet ganz neuen Wortschöpfungen voller Bildkraft, deren Sinn sich zielgenau erschließt, schmunzelt über einen bisweilen nahezu ironisch anmutenden Umgang mit Reimen, staunt über orthografische Spezifika wie konsequente Kleinschreibung und Kaufmanns-Und und stößt häufig an interpretatorische Grenzen, wobei man schon mal auf den Holzweg geraten kann. Was die Autorin nicht stört: "Wenn ich ein Gedicht aus der Hand gebe, hat es ein Eigenleben." Es sei "spannend zu hören, was jemand anders hineinliest".

Vor zwei Jahren hat sich Callies selbstständig gemacht. Ihr kulturelles Tätigkeitsfeld ist ausgefüllt mit Workshops, Lyrik-Übersetzungen, der Moderation und Organisation diverser Veranstaltungen, wie vor Kurzem der Lesung von Takis Würger im Literaturhaus Frankfurt oder auch der im Frankfurter Club Orange Peel monatlich stattfindenden Literaturreihe "Text & Beat". Zudem ist sie Ideengeberin, Mitorganisatorin und Koordinatorin der erfolgreichen Ladenburger Literaturtage "vielerorts". Ein Teil ihrer Arbeitszeit gilt dann dem eigenen Schreiben. Erst der Debüt-Erfolg, nun der zweite Gedichtband: "Immer noch verrückt, aber auch toll." Eine Lesereise steht nun auch an, mit Stationen in Freiburg, Stuttgart und Krefeld, in Münster steht sogar ein Abend gemeinsam mit Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller auf dem Programm.

Zuvor ist Callies aber in der Heimat zu erleben: Am Freitag, 5. April, liest sie auf Einladung der Stadtbibliothek aus ihrem neuen Gedichtband und kommt auf der Bühne ins Gespräch mit Literaturkritiker Michael Braun.

Info: Lesung aus "schatullen & bredouillen" von Carolin Callies am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr in der Pflastermühle, Wallstadter Straße 36-38. Karten kosten acht Euro (ermäßigt sechs Euro) und sind im Vorverkauf in der Stadtbibliothek (Hauptstraße 8, Telefon 0 62 03 / 7 02 11) erhältlich.