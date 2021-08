Ladenburg. (stu) Die "Kurpälzer Sprooch" zu verstehen, ist für eine Politikerin beim Bürgergespräch auf dem Ladenburger Marktplatz sicher hilfreich. Den hiesigen Dialekt versteht die in Lörrach geborene und in Heidelberg lebende Franziska Brantner gut – ein gesprochenes "Kurpälzer Wort" hört man von der Grünen-Abgeordneten für den hiesigen Wahlkreis und Spitzenkandidatin der Grünen Baden-Württemberg, aber nur selten. Auf dem Parkett der internationalen Verständigung fühlt sich die ehemalige Europaabgeordnete dagegen pudelwohl.

Englisch, Französisch und Spanisch spricht Brantner fließend. Als an ihrem Wahlstand auf dem Marktplatz die Mexikanerin Yael mit ihrer Bekannten Isabel Frank vorbeischaute, gab es keine Sprachprobleme. Sofort rief Brantner ihre Spanischkenntnisse ab, und es entwickelte sich ein lebhaftes internationales Marktgespräch.

Die junge Frau aus dem mexikanischen Merida besucht die in Ladenburg lebende Familie der Deutsch-Mexikanerin Isabel Frank, die für die Grünen am Ladenburger Ratstisch sitzt. Yael findet, dass Parteien, die sich um die Umwelt kümmern, überall in der Welt mehr Verantwortung tragen sollten. Daher wünschte sie Brantner "mucho éxito" (auf Deutsch: viel Erfolg) für die nächste Bundestagswahl.

Nette Begegnungen bei ihren Bürgergesprächen seien keine Ausnahme, sagte die Abgeordnete der RNZ. Allerdings habe sie in den letzten Tagen Enttäuschung und Ärger erlebt, weil die Politik im Umgang mit Afghanistan versagt habe. Auch sie selbst ist wütend auf die schwarz-rote Bundesregierung, weil diese die Lage am Hindukusch total falsch eingeschätzt habe. "Wir haben im Parlament schon im Frühjahr dazu aufgerufen, Menschen, die unsere Interessen in Afghanistan unterstützt haben, nach Deutschland auszufliegen", sagte Brantner. "Ich könnte heulen, dass wir jetzt wohl mit den Taliban Verhandlungen führen müssen."

Für sie sei es schlichtweg eine Frage von Anstand und Treue, wie man mit Menschen umgeht, die lange Jahre den Weg unterstützten, in Afghanistan demokratische Strukturen aufzubauen. Alles sei nun "tieftraurig und deprimierend".

Brantner hofft jetzt auf einen Politikwechsel, und das gehe nur mit starken Grünen. Sie bedauert, dass die derzeitige Bundesregierung seit zehn Jahren "viel liegen ließ". Bei den Bürgergesprächen freut es sie, dass Klimapolitik ganz oben auf der Agenda der Menschen steht. "Die Begriffe Klimaveränderung und Wohlstand sind keine Gegensätze", meinte sie. "Die Klimakrise ist da.

Es braucht klare Vorgaben bei CO2-Einsparungen, Investitionen in Innovationen, dem Nah- und Fernverkehr und Erneuerbaren Energien", sagte Brantner zu einer Mutter, die mit ihren zwei Kindern den Wahlstand besuchte. Beide waren sich einig, dass Investitionen in die Familienpolitik wichtiger denn je sind.

Die Stadt Ladenburg habe erkannt, wie wichtig die Schaffung von Betreuungsplätzen sei. Die anwesenden Grünen-Stadträtinnen Isabel Frank und Jenny Zimmermann ergänzten, dass mit dem Bau von zwei neuen Betreuungseinrichtungen in der Nordstadt und der Weststadt klare Ansagen gemacht wurden.

Die gesunkenen Umfragewerte der vergangenen Wochen sieht Brantner gelassen. "Ich habe nie gesagt, dass die Wahl bereits gelaufen ist. Als es nach oben ging, war ich nie euphorisch und als es nach unten ging, wurde ich auch nicht nervös", sagte Brantner. "Ich möchte, dass unsere Welt auch in 50 Jahren noch lebenswert ist. Unser Wohlstand soll alle erreichen", betont sie. "Dafür brauchen wir den sozialen Zusammenhalt. Wir müssen für unsere Familien sorgen, für gute Bildung, Gesundheit und den Klimaschutz. Diese Herausforderungen will ich annehmen – dafür engagiere ich mich in der Politik."

Dass Brantner in Ladenburg wieder ein gutes Ergebnis erreichen wird, davon ist Zimmermann überzeugt. "Franziska hat die richtigen Themen auf dem Schirm."