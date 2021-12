Von Axel Sturm

Ladenburg. Auch das Jahr 2021 wird wegen der Pandemie-Herausforderungen als ein außergewöhnliches in die Stadtgeschichte eingehen. Von Stillstand ist trotzdem keine Spur in Ladenburg. Es hat sich einiges getan in der Römerstadt. Der RNZ-Jahresrückblick lässt das Geschehene Revue passieren.

> A wie Altstadtbelebung am Wochenende: Die Aufenthaltsqualität in der Altstadt hat sich in 2021 an den Wochenenden spürbar verbessert. Die Hauptzugänge in die Altstadt wurden gesperrt, und einige Gastronomiebetriebe nutzten die Möglichkeit, die Außenbewirtung auszuweiten. Der Versuch ist gelungen, denn zum Großteil profitierten Einzelhandel Gastronomie, Anwohner und Besucher von der Neuerung.

> B wie Bausache Dreifeldsporthalle: Das wichtigste Bauvorhaben – nämlich der Bau der Dreifeldsporthalle – brachte der Gemeinderat auf die Schiene. Die Räte waren sich nach dem Architektenwettbewerb einig, den das Augsburger Büro Löhle-Neubauer gewann, dass Ladenburg eine attraktive neue Halle erhalten wird. Klar ist auch: Alle Räumlichkeiten sollen für alle Vereine und die Schulen zugänglich sein.

> C wie Coronalage: Die Verantwortungsträger der Stadt waren in Sachen Corona stets auf dem aktuellen Stand. Maßnahmen wurden umgesetzt und der Großteil der Bürger verhielt sich verantwortungsvoll und vernünftig. Es gab einige zusätzliche Impfangebote, und auch die Testinfrastruktur war schnell ausgebaut. Trotzdem steckten sich auch in Ladenburg zahlreiche Menschen mit dem Virus an, und zehn Erkrankte überlebten die Ansteckung nicht.

> D wie Draußenschule: Als die Ladenburger Draußenschule im September am Rande des Waldparks eröffnet wurde, waren die Schulleitung, die Eltern, die Schüler aber auch die Stadtverwaltung gleichermaßen erleichtert. Das neue pädagogische Konzept der Draußenschule fand viel Beachtung und darüber drehte das ZDF sogar eine Reportage, um die Schule der Zukunft einem Millionenpublikum vorzustellen.

> E wie Entwicklungsgesellschaft: Als ABB 2020 die Aufgabe des Standorts Ladenburg für das Jahr 2022 ankündigte, wurde in Ladenburg nicht lange "gejammert". Die Stadt sah den Wegzug auch als Chance, das neun Hektar große Gelände zwischen der Kern- und der Weststadt zu einem modernen Quartier zu entwickeln. Die Gesellschaft kaufte das Grundstück, und der noch einzustellende hauptamtliche Geschäftsführer wird Vorschläge präsentieren, wie ein Stadtteil der Zukunft aussehen kann.

> F wie Festwiesen-Konzerte: Coronakonform mussten auch die wenigen "Großveranstaltungen" umgesetzt werden, die es in diesem Jahr gab. Die beiden Veranstaltungsagenturen Delta (Mannheim) und Demi-Promotion (Hirschberg) sorgten mit ihren Picknick-Konzerten und der Reihe "Beat&Eat" für Freude bei den Konzertfans, die Liveauftritte schätzen. Die Konzerte waren im Sommer Höhepunkte, die nach einer Wiederholung rufen.

> G wie Gitterboxen: Herzloser ging es kaum. Polizei und Tierrettung Rhein-Neckar befreiten im März zahlreiche Welpen aus Gitterboxen. Die kleinen Hunde waren illegal aus Rumänien nach Ladenburg gebracht und dank der Aufmerksamkeit einiger Anwohner der Daimlerstraße aus ihrer schlimmen Lage befreit worden. Das Tierheim Weinheim päppelte sie wieder auf und konnte sich über eine Spendenaktion der Daimlerstraßen-Anwohner freuen, die Julia Philippi organisierte.

> H wie Halbzeit-Bilanz: Im Mai lud Bürgermeister Stefan Schmutz zur "Halbzeit-Bilanz" seiner ersten Amtsperiode ein. Er stellte zahlreiche Erfolge vor wie die Einrichtung eines Bürgerbüros, die Umsetzung von gleich drei Baugebieten, die Renovierung des Wasserturms, und nicht zuletzt wurde in seinen ersten Amtsjahren die neue Dreifeldsporthalle auf den Weg gebracht. Aktiv wurde Schmutz auch bei der Schaffung weiterer Kita-Betreuungsplätze.

> I wie Initiative seniorenfreundliches Ladenburg: Der Arbeitskreis Senioren nahm erneut seine Rolle als Ratgeber, Mahner und Impulsgeber für die Politik ein. Am Stadtentwicklungsplan für Senioren arbeiteten alle wichtigen Akteure mit.

> J wie Jagdszenen in Ladenburg: Kurz vor Weihnachten brachen Landwirt und CDU-Stadtrat Karl Meng 25 Rinder aus. Die Jungtiere liefen über zwei viel befahrene Straßen Richtung Schwabenheim und sorgten mehrere Tage für einen Großeinsatz unter Mithilfe der Polizei und der Tierrettung. Nach und nach wurden die ausgebüxten Tiere wieder eingefangen.

> K wie Kulturhöhepunkt: Die Literaturtage "Vielerorts" sind aus dem Kulturleben der Römerstadt nicht mehr wegzudenken. Mehr als 1000 Literaturfreunde genossen die Lesungen und Vorträge der hochkarätigen Autoren an den lauschigsten Orten Ladenburgs.

Die Draußenschule öffnete im September am Rande des Waldparks ihre Türen für ihre ersten Grundschüler. Ihr pädagogisches Konzept fand deutschlandweit Beachtung. Foto: Sturm

> L wie Leuchtturmprojekt "Unser Wasserturm". Gerda Tschira finanzierte mit ihrer Stiftung die Sanierung des Wasserturms. Das 1903 erbaute Wahrzeichen der Stadt erstrahlt nun wieder im alten Glanz. Der Heimatbund bietet, wie sich die Stifterin das wünschte, regelmäßige Wasserturm-Führungen an, sodass sich die Öffentlichkeit an "ihrem Wasserturm" wieder erfreuen kann.

> M wie Mitwirkung für ein zukunftsorientiertes Ladenburg: "Ladenburg 2035" heißt der Bürgerbeteiligungsprozess, zu dem die Stadtverwaltung die Bürgerschaft eingeladen hatte. Die Auftaktveranstaltung im Sommer in der Lobdengauhalle hätte zwar mehr Beteiligte verdient gehabt – der Rücklauf der schriftlichen Bürgerbefragung zu den wichtigsten Zukunftsthemen war aber erfreulich hoch. Fakt ist: Wer sich in Ladenburg am Entwicklungsprozess beteiligen möchte, hat vielfältige Möglichkeiten.

> N wie die Nachkriegszeit in Ladenburg: Der Informationswert der vom Heimatbund und dem Stadtarchiv gemeinsam gestalteten Ausstellung "Ladenburgs Neuanfang vor 75 Jahren" war nicht zu übertreffen. Immer wieder gelingt es den Partnern, Ausstellungen zu konzipieren, die für Ladenburg ungemein wichtig sind.

> O wie Öffentlicher Nahverkehr: Ob die Zukunftsvision umgesetzt werden kann, Ladenburg an das Stadtbahn-Schienennetz Feudenheim-Schriesheim anzuschließen, bleibt abzuwarten. Bei der Umsetzung der barrierefreien Bushaltestellen kommt Ladenburg aber voran. Die Bus-Haltestellen Bahnhofstraße und Ankerplatz wurden in 2021 fertiggestellt – die Haltestelle Weinheimer Straße wird in 2022 folgen.

> P wie Panettoni-Logistikzentrum Ladenburg: Das vom Projektentwickler Panettoni geplante Logistikzentrum auf dem ehemaligen Reckitt-Gelände in der Weststadt bringt Ladenburg 150 neue Arbeitsplätze. Eingezogen in die Hallen ist das Logistikunternehmen Neska, das am Standort Ladenburg unter anderem auch Chemikalien lagert. Sicherheitsbedenken von Anwohnern räumte das Unternehmen aus, das zu einer Bürgerinformationsbegehung eingeladen hatte.

> Q wie Querdenker: Querdenker gibt es auch in Ladenburg, die beispielsweise eine Impfaktion an den Schulen störten. Im Mai hatte sich die skurrile Querdenker-Szene zu einer Aktion in Ladenburg angesagt. Die Sicherheitskräfte bereiteten sich darauf vor – Querdenker kamen aber nicht in die Stadt. Dafür einige Gegendemonstranten, die diese Botschaft dabei hatten: "Liebe Querdenker, Eure Gedanken sind Brei."

> R wie Römergarten: Mit der Fertigstellung des Römergartens auf der Terrasse des Lobdengau-Museums lieferte die Museumsstiftung um Rainer Beedgen und Werner Molitor ein "Meisterstück".

> S wie Sprengung: Ein lauter Knall schreckte die Anwohner des Cornel-Serr-Platzes am frühen Morgen des 16. Januar auf. Unbekannte Täter sprengten den Geldautomaten der Sparkasse und verursachten nicht nur einen Riesenschreck, sondern einen Schaden um die 50.000 Euro. Weil der Geldautomat nicht zum ersten Mal von Tätern heimgesucht wurde, schloss ihn die Sparkasse – sehr zur Erleichterung der Anwohner.

> T wie Trauer um einen engagierten Kommunalpolitiker: Mit Martin Schmollinger verlor Ladenburg am 4. Oktober einen Kommunalpolitiker, der fast 25 Jahre die Entwicklung Ladenburgs engagiert mitgestaltete. Der langjährige Stadtrat und Kreisrat der Grünen war Mitgründer der Grünen Liste Ladenburg und war ein weitsichtiger Kämpfer gegen die geplante Müllverbrennungsanlage auf der Gemarkung Weststadt.

> U wie Utopien: Es war eigentlich eine Utopie, dass die kulturtreibenden Vereine in Kürze eine eigene Veranstaltungshalle erhalten werden. Die neue Dreifeldsporthalle, die gebaut werden wird, ist nur für die Sportvereine und den Schulsport vorgesehen. Auf dem ABB-Gelände sticht allerdings etwas ins Auge: die Hemmer-Halle aus dem Jahre 1903. In der Stadt gibt es Wünsche, eben diese Halle zu einer Kulturhalle umzubauen.

> V wie virtuelle Ansprache: Präsenzveranstaltungen im Coronajahr 2021 waren lange Zeit nicht möglich. Daher waren die Digitalexperten gefragt, um die Menschen mit den jeweiligen Anliegen anzusprechen. Die Stadtverwaltung, die mit Maximilian Bauer einen eigenen Mitarbeiter für diesen Fachbereich hat, hatte damit keine Probleme. Die meisten Vereine und die Schulen aber schon. Vorbildlich ins digitale Zeitalter ist beispielsweise die evangelische Kirchengemeinde "eingetaucht" aber auch die Sternsinger waren bei ihrer digitalen Spendensammelaktion erfolgreich.

> W wie Wahlen: Sowohl die Landtags- als auch die Bundestagswahl gingen in Ladenburg organisatorisch problemlos über die Bühne. Mehrheitsprobleme bei den Wahlen hatte in erster Linie die CDU. Sie verlor auch wegen ihrer schwachen Wahlergebnisse in Ladenburg beide Mandate. Die SPD konnte wenigstens ihr Landtagsmandat verteidigen, einen SPD-Bundestagsabgeordneten sucht man im Wahlkreis aber vergebens. Einzig die Grünen konnten an beiden Wahlen jubeln. Uli Sckerl (Landtag) und Franziska Brantner (Bundestag) gewannen mit weitem Abstand das Direktmandat.

> X wie "Satz mit X – war wohl nix": Dieser Spruch traf leider mehrfach auf die Großveranstaltungen zu, die das Salz in der Suppe der Römerstadt sind. Kein Sommertagszug, kein Drachenboot-Rennen, kein LSV-Triathlon und auch kein Altstadtfest. Zuletzt mussten auch Fans des Weihnachtsmarkts Glühwein und Punsch zu Hause trinken.

> Y wie Yoga-Angebote: Nicht nur Yoga wird in der Sportstadt Ladenburg angeboten. Trotz der unbefriedigenden Sporthallensituation gibt es in Ladenburg einige besondere Sportarten. Am erfolgreichsten waren die Vertreter der sogenannten Randsportarten, denn die Ringer, Karates, die Rope-Skipper und die Drachenboot-Sportler "staubten" wieder zahlreiche Medaillen ab.

> Z wie Zapfenstreich: Einen "Großen Zapfenstreich" hätte sich der langjährige Feuerwehrkommandant Harald Lange zu seinem Kommandanten-Abschied zweifelsohne verdient. "Militärische Ehren" gibt es bei den Blauröcken aber nicht, und daher organisierten die Ladenburger Wehrmitglieder im Feuerwehrhaus eine würdevolle Verabschiedung für Harald Lange.