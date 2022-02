Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Steffen Salinger, ist schon lange in der Kommunalpolitik tätig. Versprechen, die nicht eingehalten werden können, will der Manager einer Lampenfirma daher erst gar nicht aufgreifen. Er befasst sich lieber mit den machbaren Dingen in der Politik, wie er auch im RNZ-Jahresinterview deutlich macht. Dies sind für Salinger Projekte wie eine erfolgreiche Integration der Neubürgerinnen und Neubürger in die Stadtgesellschaft, die Schaffung von gleichen Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen oder die Anpassung der Infrastruktur, die in der wachsenden Stadt erforderlich ist.

Herr Salinger, welche waren die drei erfreulichsten Projekte für Ihre Fraktion im letzten Jahr?

Die Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft will ich bewusst an erster Stelle nennen. Mit ihr haben wir ein Instrument geschaffen, welches die Stadtentwicklung in den nächsten Jahrzehnten entscheidend voranbringen wird. Ich bin sicher, unser Ansatz wird weit über Ladenburg hinaus Beachtung finden. Zweitens: Die Vergabe des Planungsauftrags und der damit verbundene Beschluss für den Bau der neuen Sporthalle im Römerstadion ist seit vielen Jahren ein wichtiges Vorhaben der SPD-Fraktion gewesen, und wir begrüßen es sehr, dass dieses wichtige Projekt nun umgesetzt werden kann. Drittens: Ladenburg ist eine wachsende Stadt, und daher muss die Infrastruktur angepasst werden. Der Beschluss, zwei weiterer Kindergärten in der Nord- und in der Weststadt zu bauen, trägt dem Wachstum der Stadt und dem Bedarf einer modernen Stadtgesellschaft Rechnung.

Welche Geschehnisse haben Ihrer Fraktion weniger gefallen in 2021?

Steffen Salinger. Foto: Sturm

Sorge bereitet mir das Thema "gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Pandemie". Auch wenn die Vernünftigen die große Mehrheit bilden, sind Spaltungstendenzen offensichtlich. Die Pandemie nimmt leider auch Einfluss auf unsere Stadtgesellschaft. Die erneute Absage des Altstadtfests und fast aller gesellschaftlicher Ereignisse im Jahr 2021 trugen nicht dazu bei, den Zusammenhalt zu stärken, auch wenn die getroffenen Entscheidungen richtig waren. Nicht gefallen hat der SPD-Fraktion die lange Realisierungszeit der neuen Sporthalle, denn die Baukosten steigen so schnell wie nie zuvor. Daher müssen wir wohl mit erheblichen Mehrkosten rechnen, wenn wir die Zahlen der ersten Kostenschätzungen zugrundelegen.

Angenommen, ein Gönner oder eine Gönnerin Ladenburgs würde zehn Millionen Euro spenden. Wie würde die SPD-Fraktion das Geld verwenden?

Wie sagte schon Helmut Schmidt (ehemaliger Bundeskanzler, Anm. d. Red.): "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Bleiben wir daher in der Realität. Sollte so ein Ereignis tatsächlich geschehen, dann werden Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft in großem Konsens die richtigen Entscheidungen treffen.

Welche sind für die SPD-Fraktion die drei wichtigsten Zukunftsaufgaben, die Ladenburg stemmen muss?

Ein umfassendes und allen gleiche Chancen einräumendes Betreuungs- und Bildungsangebot für unsere Kinder und Jugendlichen ist für die SPD-Fraktion elementar wichtig. Dann brauchen wir schnellsten den gesellschaftlichen Schritt in die CO2-Neutralität. Nicht nur die Stadt Ladenburg mit ihren Institutionen, Einrichtungen und Liegenschaften ist gefordert, wir alle können wichtige Beiträge leisten und das sollten wir alle schnellstens tun. Auch das Thema "Integration" ist der SPD-Fraktion wichtig. Wir wünschen uns, dass sich die neuen Einwohnerinnen und Einwohner Ladenburgs am gesellschaftlichen Leben beteiligen werden, die geflüchteten Menschen in der Stadt aufgenommen werden und dass die durch die Pandemie hervorgerufene Spaltung überwunden wird.

Bürgermeister Stefan Schmutz forderte jüngst "Strukturveränderungen" im Haushalt ein. Was sollte aus Sicht der SPD-Fraktion verändert werden?

Nachdem wir nun schon im dritten Jahr mit der neuen Haushaltssystematik Doppik arbeiten, ist wieder erkennbar, dass wir im Falle von rückläufigen Steuereinnahmen ein strukturelles Problem haben. Diese Erkenntnisse müssen wir lösen, alles andere wäre nicht verantwortungsvoll. Eines ist dabei auch klar: Die eine Lösung dieses Problems gibt es nicht. Es sind viele Bausteine zu bearbeiten.

Es fällt auf, dass beim Personal in der Verwaltung in vielen Bereichen aufgestockt wurde. Tragen Sie diese Entwicklung mit?

Zu großen Teilen ja. Die Stadt hat schon begonnen zu wachsen und wird in den nächsten Jahren rund 20 Prozent mehr Einwohner haben. Außerdem kommen immer mehr Aufgaben auf die Kommune zu, und daher ist es logisch, dass die Verwaltung auch personell mitwachsen muss.

Bürgermeister Schmutz nannte Ökologie und Umweltschutz die zentralen Zukunftsthemen. Was kann nach Meinung der SPD in Ladenburg schnell umgesetzt werden?

Die energetische Sanierung der städtischen Liegenschaften und die Ausstattung der Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen sind sicherlich die am schnellsten umzusetzenden Maßnahmen.

Glaubt die SPD-Fraktion an die Umsetzung der Stadtbahn-Schienenanbindung Ladenburgs in Richtung Feudenheim/Ilvesheim?

Es ist nicht die Frage des Glaubens, sondern eine Frage der Zielstrebigkeit, ein Ziel erreichen zu wollen. Eine solche Anbindung muss angesichts der klimapolitisch anstehenden Veränderungen unter ganz neuen Vorzeichen gesehen werden. Genau aus diesem Grund war es der SPD-Fraktion ein sehr wichtiges Anliegen, dies im Rahmen der anstehenden Entwicklung des ABB-Geländes mit in die Diskussion zu bringen.

Träumen ist hier erlaubt: Die neue Dreifeldsport-Halle ist in 2023 fertig geworden. Die Vereine sind begeistert. Hat die SPD eine Idee, wie die Halle heißen könnte?

Ganz im Ernst: Lassen Sie uns die Halle erst einmal bauen. Wenn wir den ersten Spatenstich hinter uns gebracht haben, ist noch genug Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Viel wichtiger ist, dass wir eine sehr gute und zukunftsorientierte Halle bauen, sowohl was die Nutzung als auch den klimaneutralen Betrieb betrifft.

Wie empfinden Sie die Atmosphäre im Ratsgremium?

Wir arbeiten konstruktiv und zielorientiert zusammen. Dies war aber schon immer so in Ladenburg.