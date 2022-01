Der Wochenmarkt in Ladenburg: Wenn es nach den Freien Wählern geht, sollen die Standgebühren für die Händler in diesem Jahr um die Hälfte reduziert werden. Diesen Antrag stellt die Fraktion in den Haushaltsberatungen am Montag. Fotos (2): Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg.Wofür gibt die Stadt Ladenburg in diesem Jahr Geld aus, und wofür bekommt sie in diesem Jahr Geld? Mehrfach war der Haushaltsplanentwurf schon Thema im Gemeinderat, in der öffentlichen Sitzung am kommenden Montag haben nun die Fraktionen Gelegenheit, Anträge dazu einzubringen. In dieser Sitzung bringen die Fraktionen zum Ausdruck, welche politischen Schwerpunkte der Haushalt 2022 aus ihrer Sicht haben soll.

Mit der Einführung des neuen Haushaltssystems "Doppik" gab es auch einige Organisationsveränderungen. Vor Einführung des neuen Systems wurden Verwaltung, aber auch Fraktionen vom jeweiligen Antragssteller schon mal "Überraschungspakete" überreicht, auf die sich die Entscheidungsträger dann inhaltlich nicht vorbereiten konnten. Seit drei Jahren läuft das nun anders ab, denn die Antragsteller müssen ihre Vorschläge im Vorfeld dem Ergebnishaushalt zuordnen, die Maßnahme begründen und möglichst einen Finanzierungsvorschlag einreichen. Für Stadtkämmerer Daniel Müller, aber auch für Bürgermeister Stefan Schmutz ist diese Vorgehensweise von Vorteil, weil sie sich auf die jeweiligen Themenkomplexe vorbereiten können.

Die RNZ hat einen Blick auf die Liste der Anträge für die kommende Sitzung geworfen. Auch der Jugendgemeinderat hat ein paar Vorschläge eingebracht. Das Jugendgremium wird in Ladenburg schon seit vielen Jahren beteiligt, sodass es eigene Schwerpunkte setzen kann. Stimmberechtigt ist der Jugendgemeinderat allerdings nicht. Die Abstimmungsberechtigten sind die 22 Stadträte und Stadträtinnen sowie der Bürgermeister. Sie stehen den Wünschen der Jugendstadträte aber traditionell wohlwollend gegenüber.

> Das will die CDU: In Ladenburg gibt es derzeit elf öffentliche WLan-Stationen. Für die Einrichtung weiterer Stationen an öffentlichen Plätzen will die CDU 15.000 Euro Zusatzmittel beantragen. Für die Auszubildenden der Stadtverwaltung soll außerdem für 7000 Euro das Fahrrad-Sharing-Programm ergänzt werden, das bisher nur die "Festangestellten" nutzen konnten. Auch mit dem Lkw-Verkehrsleitsystem im Industriegebiet an der Wallstadter Straße ist die CDU nicht zufrieden. Für Verbesserungsmaßnahmen sollen 30.000 Euro eingestellt werden.

Außerdem genießt die Planung einer gemeinsamen Schulmensa im Campus für die CDU eine hohe Priorität. Mit der Einstellung einer Planungsrate in Höhe von 35.000 Euro wollen die Christdemokraten ihr Anliegen unterstreichen. Für die Verbesserung der Jugendarbeit in Ladenburg wollen sie eine Halbtagsstelle für "Streetwork" beantragen, die vom Jugendzentrum "Kiste" organisiert werden soll. 12.000 Euro wird die CDU für den Bau von weiteren Hunde-Toiletten beantragen. Eine 20.000-Euro-Planungsrate soll für die Umsetzung der Verkehrssicherheit des Radweges "Brückenauffahrt Neckardamm" eingestellt werden. 40.000 Euro wird die CDU für die Verbesserung der landwirtschaftlichen Wege beantragen, zumal die Wege auch von Radfahrern stark genutzt werden. Für zusätzliche Grünpflegemaßnahmen sollen 50.000 Euro eingestellt werden.

> Das wollen die Grünen: Dass ein "Platz der Menschenrechte" in Ladenburg eingerichtet wird, befürworten die Grünen nur, wenn die Hälfte der Kosten dafür über Spenden finanziert wird. Daher beantragen sie gemeinsam mit der CDU und der FWV, dem Projekt einen Sperrvermerk aufzuerlegen. Für die Sanierung des Römerstadions, dessen Naturrasenplätze nicht mehr bespielbar sind, wollen die Grünen eine Planungsrate von 50.000 Euro in den Haushalt einstellen. Für die Erstellung einer Gewerbegebietsanalyse schlägt die Fraktion vor, den eingestellten Betrag von 30.000 auf 50.000 Euro zu erhöhen. Ziel soll es demnach sein, wertvolle Ackerflächen zu erhalten.

Die Planung und der Bau einer Sirenenanlage schien in Ladenburg unstrittig zu sein. Nun fordern die Grünen einen Sperrvermerk ein, weil die Fertigstellung des Krisen-Handbuchs, das derzeit erstellt wird, abgewartet werden soll.

Die Planung der Radabstellanlage am Bahnhof liegt zwar vor, doch die Verwaltung will das Projekt zusammen mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes mittelfristig umsetzen. So lange will die Grünen-Fraktion nicht warten, die daher die 153.000-Euro-Baumaßnahme zeitnah umsetzen will. Und auch bei der Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes drückt sie auf die Tube. Nicht zuletzt wegen der befürchteten Baukostenerhöhung solle mit den Planungen umgehend begonnen werden.

Auch in Sachen Biberschutz wollen die Grünen mehr. Statt der 15.000 Euro, die bereits im Haushaltsentwurf festgehalten sind, fordern sie 25.000 Euro für die Nager.

Für den Bau eines "Wohnheims für sozial Benachteiligte" auf dem Baugrundstück Schriesheimer Straße 32 fordern die Grünen gemeinsam mit der CDU und den Freien Wählern eine Planungsrate von 100.000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung von zwei Millionen Euro.

> Das will die SPD: Einen weitreichenden Antrag zum Thema Verkehrssicherung reicht die SPD-Fraktion ein: Die Sozialdemokraten streben an, im gesamten Stadtgebiet eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde einzuführen. Die beantragten 25.000 Euro sollen verwendet werden, um an den Stadteingängen großflächige Schilder aufzustellen, die auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb des Stadtgebiets hinweisen.

Die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Astrid-Lindgren-Schule ist bereits finanziert, jedoch fordert die SPD wegen der Dringlichkeit beim Umweltschutz, die Maßnahme schon 2022 umzusetzen. Auch die Entwicklung eines Ganztageskonzeptes in den zwei Grundschulen ist der SPD wichtig. Dafür sollen 25.000 Euro eingestellt werden.

Einen ersten Schritt will die Fraktion in Richtung "gebührenfreier Kindergarten" gehen, was in Rheinland-Pfalz bereits gilt. In Ladenburg soll künftig das letzte Kindergartenjahr grundgebührenfrei sein, was Kosten von rund 150.000 Euro verursachen würde.

Eine Gebäudebestandsaufnahme der städtischen Liegenschaften soll e die CO2-Neutralität der Gebäude bis 2035 sicherstellen. Um Ladenburger Künstler in der Coronazeit zu unterstützen, fordert die SPD einen Förderbetrag von 20.000 Euro.

> Das will die FWV: Die Entsorgung von weggeworfenen Pizza-Kartons bereitet vielen Kommunen Probleme. Eine Lösung könnte eine eigene Ablage-Station für die Kartons an bekannten Stellen sein. Dafür will die FWV 5000 Euro in den Haushalt einstellen. Auch das Thema Parkraumkonzept ist den Freien Wählern wichtig. Für eine Konzeptausarbeitung will die Fraktion 25.000 Euro im Haushalt einplanen. Außerdem soll für die Anschaffung von Feuerwehr-Schutzkleidung der Etat von 4300 Euro auf 7300 Euro erhöht werden. Darüber hinaus will die Fraktion die Standgebühren für den Wochenmarkt senken. Die Händler sollen demnach nur noch halb so viel zahlen wie bisher. Das würde Mindereinnahmen von 7500 Euro bedeuten.

> Das will die FDP: Keine eigenen Anträge wird der FDP-Einzelstadtrat Ernst Peters einbringen. Denn er sieht schlicht keinen Spielraum für zusätzliche Projekte. Weil in den kommenden Jahren ein negativer Haushalt droht, wird Peters nur Anträge unterstützen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.

> Das wünscht sich der Jugendgemeinderat: Die Jugendstadträte wünschen sich die Erneuerung des Basketballfelds an der Bleiche. Eine Kostenermittlung soll in Auftrag gegeben werden, um das Projekt womöglich noch in diesem Jahr umsetzen zu können. Auch der Bau eines "Calisthenics-Parks" für Eigengewichtsübungen wünscht sich der Jugendrat. Dies sei eine Möglichkeit für Sportinteressierte, sich körperlich in der freien Natur zu betätigen. Die Kosten an einem Standort, der noch zu ermitteln ist, belaufen sich auf rund 15.000 Euro.

Info: Die letzte Etatberatung wird am Montag, 17. Januar, um 19 Uhr im Domhofsaal stattfinden. Für die Sitzungsteilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an: nicole.hoffmann@ladenburg.de oder unter der Rufnummer: 062 03 / 7 01 03.