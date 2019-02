Von Axel Sturm

Ladenburg. Unterschiedliche Akzente haben die Ladenburger Stadträte bei den Beratungen über den Haushalt 2019 gesetzt, dem sie einstimmig zustimmten.

FDP-Einzelstadtrat Wolfgang Luppe lobte, dass im Etat die richtigen Schwerpunkte gesetzt worden sein. Weniger gut findet er es hingegen, dass angesichts der guten Konjunktur und den anstehenden Kommunalwahlen manche Ratsmitglieder "die Spendierhosen angezogen haben". Ausführlich ging Luppe auf das Baugebiet Nordstadt ein. Der Liberale warb dafür, die dortigen Grundstücke zu verkaufen. Eine Erbpachtvergabe lehnte er ab. Die Stadt könne durch die Verkaufserlöse wichtige Aufgaben finanzieren, zum Beispiel die Verbesserung der Infrastruktur, den Ausbau von Schulen oder den Neubau von Kindergärten. Mit dem Haushalt würden die Weichen für eine vielversprechende Zukunft gestellt.

CDU-Fraktionschef Karl-Martin Hoffmann freute sich darüber, dass in wenigen Monaten das neue Bürgerbüro der Stadt eröffnet wird. Die Christdemokraten hätten sich schon vor 20 Jahren für das Projekt ausgesprochen. Auch dass der Etat für das Stadtmarketing erhöht worden sei, gefiel Hoffmann, "denn Ladenburg muss seine Potenziale viel besser vermarkten". Der CDU-Mann sprach auch den Bau der neuen Sporthalle an. Es wundere ihn, sagte Hoffmann mit einem Seitenhieb auf die Grünen, "dass die Sparkommissare der letzten Jahre" sich im Wahljahr nun auch zum Bau der Halle bekennen würden. Im Gegensatz zu Luppe appellierte er, die Grundstücke der Nordstadt auf Erbpacht zu vergeben. Nur so könne man Grundstücksspekulationen vorbeugen.

SPD-Fraktionssprecher Steffen Salinger sieht den Beginn einer neuen Zeitrechnung in Ladenburg anbrechen. Mit der Nordstadt entstehe ein Stadtteil, dessen Struktur in die Zukunft weist. Eine gute Infrastruktur, ein attraktives Ladenburg für Jung und Alt, bezahlbarer Wohnraum, die finanzielle Handlungsfähigkeit und die Energiewende sind für Salinger die wichtigsten Punkte, um die Stadt fit für die kommenden Jahre zu machen. Was den Start des Baus der neuen Dreifeldsporthalle angeht, drückte Salinger aufs Tempo. Bereits in einem Jahr sollten die Bagger anrollen, wünschte sich der Genosse. Salinger bedauerte, dass der SPD-Antrag, einen Strukturplan für die Weststadt zu erstellen, von der Ratsmehrheit abgelehnt wurde.

Freie-Wähler-Fraktionschefin Gudrun Ruster glaubt, dass die finanziellen Möglichkeiten der wachsenden Stadt Ladenburg ausreichen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wichtig ist für die FWV die Wahl des richtigen Standorts für die neue Sporthalle. Deren Bau bezeichnete Ruster als "wichtigen Schritt". Gehandelt werden müsse auch wegen der verstärkten Nachfrage nach Ganztagsangeboten in Kindergärten und Schule. Auch das Thema Sauberkeit griff Ruster auf, sieht sie hier doch Verbesserungsbedarf. Beim Stadtmarketing sollten die Akteure am Ball bleiben, und es wäre hilfreich, die Marke "Bertha und Carl Benz" in den Vordergrund zu stellen, so Ruster.

Grünen-Fraktionssprecher Alexander Spangenberg, reklamierte für seine Fraktion, dass niemand sonst im Rat den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen gesehen habe. Auf entsprechende Verbesserungsvorschläge habe die Verwaltung jedoch nicht angemessen kritisiert. Spangenberg forderte auch eine einkommensgerechte Gebührenkalkulation. Gebührenfreie Einrichtungen lehnen die Grünen ab. Vielmehr bräuchten die Ladenburger Betreuungseinrichtungen eine Qualitätsoffensive, so Spangenberg. Die großen Herausforderungen des Klimaschutzes könnten gerade die Kommunen anpacken. Daher wollen die Grünen den Ausbau des Nahverkehrs voranbringen und die Mittel für den Ausbau des Radverkehrs weiter erhöhen. Neubauten wie zum Beispiel die Sporthalle sollen nur noch im Passivhausstandard genehmigt werden.