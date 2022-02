VHS-Leiterin Melanie Dommel hat keine einfachen Zeiten hinter sich: Die Pandemie hat in der Kultur-Institution deutliche Spuren hinterlassen, die sich auch in den Zahlen seit 2020 widerspiegeln. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Zurückhaltung der Teilnehmer, deutliche Rückgänge in den Kurs-Einheiten: Dass auch die Volkshochschule (VHS) Ladenburg/Ilvesheim die Konsequenzen der Corona-Situation zu spüren bekommt, dürfte kaum jemanden verwundern. Vor Kurzem hatte das neue Semester begonnen, doch während in "normalen" Zeiten in gut besuchten Kursen Sprachen erlernt werden, Kreativ-Angebote boomen, gemeinsam gekocht und Sport getrieben wird, warten viele sonst regelmäßige Mitstreiter erst einmal die Entwicklung des weiteren Infektionsgeschehens ab.

Und auch die Verwaltung muss gewisse Limits einhalten: "Es gibt durchaus volle Kurse", sagt VHS-Leiterin Melanie Dommel, aber das Teilnehmer-Maximum hänge auch von den jeweiligen Raumkapazitäten ab, denn Abstände müssen eingehalten werden. Was dazu führt, dass etwa Gesundheitskurse mit ansonsten rund 20 Teilnehmenden nun mit höchstens einem Dutzend schon maximal belegt sind. Außerdem: Was etwa digitale Sprachkurse anbelangt – die sind nicht jedermanns Sache: "Das Online-Angebot im Lockdown lief bei uns recht schleppend", bilanziert Dommel und vermutet einen der Gründe darin, dass ein Teil der Klientel schlicht nicht die erforderlichen technischen Möglichkeiten habe. Viele treue Kurs-Besucher hätten auch rückgemeldet, der Online-Unterricht "bringe nichts", und warteten lieber auf Präsenz-Veranstaltungen. Was nun zwar wieder der Fall ist, aber dennoch mit teilweise deutlich geringerer Resonanz.

Der Pandemie-bedingte Negativtrend der vergangenen beiden Jahre spiegelt sich in nüchternen Zahlen wider, über die die RNZ mit Melanie Dommel sprach, die die Bilanz der relevanten Jahre 2020, als Corona hier ab dem Frühjahr ausbrach, und 2021 vorstellte und diese dem noch unproblematischen Jahr 2019 gegenüberstellte. Gewöhnlich findet das VHS-Angebot außerhalb der Schulferien statt, also knapp 39 Wochen im Jahr. Diese schmolzen 2020 durch den Lockdown auf 23 und im Folgejahr auf 21 Kurs-Wochen zusammen, die noch dazu den angesprochenen Einschränkungen unterlagen. Und so blickt die VHS auf 2801 tatsächlich geleistete Unterrichtseinheiten im Jahr 2020 und, "ganz traurig", nur 2130 im Jahr 2021 zurück: "Weniger als die Hälfte des Jahres 2019", als 4840 Unterrichtseinheiten zu verzeichnen waren. Anders formuliert: Nur 165 Angebote von insgesamt 530 geplanten Kursen konnten im vergangenen Jahr auch durchgeführt werden.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Teilnehmer-Zahlen: Waren es 2019 noch mehr als 3500, meldeten sich im Jahr 2020 genau 2400 Teilnehmende an, im Jahr darauf nur noch etwas mehr als 1300. Was sich natürlich auch empfindlich auf der Einnahmen-Seite bemerkbar macht, während etwa Raumkosten oder Dozenten-Honorare die gleichen bleiben. Konkret: Die an dieser Stelle jeweils auf Tausender abgerundeten Teilnehmer-Gebühren lagen 2019 noch bei 142.000 Euro und sanken ein Jahr später auf 107.000 Euro, im Jahr 2021 dann auf 53.000 Euro. "Viele Kurse laufen jetzt nur kostendeckend", erklärt Dommel, damit sind also weder Verwaltungs- noch Planungskosten oder auch Reinigungskosten sowie weitere Aufwendungen fürs Gebäude abgedeckt. "Wirtschaftlich bedeutet das, dass für uns ohne finanzielle Unterstützung, wie Corona-Hilfen oder kommunale Hilfspakete, "keine Existenz mehr möglich wäre", macht die VHS-Leiterin deutlich: "Wir hoffen natürlich, dass wir weiterhin Hilfen bekommen."

Dass sich die Teilnehmerzahl nach Aufhebung der Einschränkungen sehr spontan ändert, bezweifelt Dommel allerdings. Es stelle sich die Frage, wie schnell das Niveau dann wieder aufgebaut werden könne, um an frühere Zahlen anzuknüpfen: "Ich glaube, dass viele Teilnehmer Zeit brauchen werden, bis sie sich wieder sicher fühlen und auch kommen."

Dennoch sagt sie: "Wir wollen keine Zeit verschenken und probieren es." Im aktuellen ersten der drei Blöcke des VHS-Studienjahres sind knapp 400 Teilnehmer angemeldet, und noch sind nicht alle Kurse gestartet.

Studienfahrten sind zwar, wie auch im Vorjahr, nicht geplant, da sich die Corona-Entwicklung dynamisch gestaltet, Reisen aber geplant werden müssen und beispielsweise kurzfristig abgesagte Bus-Touren hohe Stornogebühren nach sich ziehen: "Das Risiko ist einfach zu hoch", führt Dommel aus.

Andererseits eröffnen mildere Temperaturen ab dem nach den Osterferien startenden zweiten Kursblock erweiterte Möglichkeiten, erklärt Dommel. So können etwa viele Gesundheitskurse nach Möglichkeit im Grünen stattfinden. Und das sei außerdem, so hätten es auch Teilnehmer positiv rückgemeldet, ein ganz anderes Erlebnis als in der Gymnastikhalle. Darüber hinaus bestehe auch die Überlegung, manchen Kurs in die ersten beiden Sommerferien-Wochen hineinzuziehen.