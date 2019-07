Ladenburg. (stu) Die Dekanin des Kirchenbezirks Weinheim/Ladenburg, Monika Lehmann-Etzelmüller, präsentierte im Gemeindegottesdienst ein Ergebnis der Kirchenvisitation 2019, das nicht wirklich überraschend war. Schon gar nicht für Pfarrer David Reichert, der mit seiner Familie 2017 von Heidelberg nach Ladenburg wechselte. Die Offenheit der Gemeinde, die seiner Familie den Umzug einfach gemacht hatte, erwähnte auch die Visitationskommission in ihrem Bericht. Das Ergebnis ist generell erfreulich: Der Ladenburger Kirchengemeinde konnte ein erstklassiges Zeugnis ausgestellt werden.

In Ladenburg stehen Tür und Tor offen, um Menschen einen niederschwelligen Zugang in die Gesellschaft und in die Kirchengebäude zu bieten. Der Kirchengarten habe sich zu einem "Altstadtpark" entwickelt, in dem sich Einheimische und Touristen gerne aufhalten. Positiv registriert wurde von der Visitationsjury auch die "offene Kirche", denn das Gebäude steht ganztags für Besichtigungen und für Gebete offen.

Die evangelische Gemeinde verfolgt nicht zuletzt das Ziel, kirchliche Räume auch nichtgemeindlichen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Davon profitieren immer wieder Vereine, Schulen und Institutionen, die ihre Konzerte in der Stadtkirche abhalten, oder zum Beispiel die AWO, die ihre Weihnachtsfeier im Martin-Luther-Gemeindehaus feiert.

Als starkes Zeichen wurde auch registriert, dass die evangelische Gemeinde der politischen Gemeinde kostenlos Räume im Gemeindehaus zur Verfügung stellt, in denen geflüchtete Menschen untergebracht werden. "Die evangelische Kirchengemeinde versteht sich als Teil der Stadtgesellschaft. Sie will durch besondere Impulse bereichern und aktiv mitgestalten", ist ein Fazit des Visitationsberichts.

Die Visitation wurde von unabhängigen Mitgliedern vorgenommen. Es wurden zahlreiche Gespräche mit dem Pfarrer, dem Gemeindediakon, den Kirchenältesten, Gemeindemitgliedern, aber auch mit der Kindergartenleitung geführt. Zusammen mit der Ladenburger Visitation fand auch die Visitation der Kirchengemeinde Heddesheim statt.

Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller erwähnte im Gottesdienst, an dem daher auch die Pfarrer Franziska Stoell᠆ger und Dierk Rafflewski aus Heddesheim teilnahmen, das lebendige Gemeindeleben mit der hervorragenden Jugend- und Seniorenarbeit, die zahlreichen Gesprächs- und Singkreise werden gut besucht, auch im Anne-Frank-Kindergarten wird sehr gute Arbeit geleistet. Die Ansprache der Menschen in den beiden Kirchengemeinden sei einladend. "Es ist wichtig, dass Menschen Wertschätzung spüren."

Auch einen Blick in die Zukunft wollte die Dekanin beim Abschluss-Gottesdienst wagen. In Ladenburg wurden von den Gremien zwei Zielsetzungen erarbeitet. Das erste Ziel betrifft den Bau des neuen Gemeindehauses. Nachdem die politische Gemeinde entschieden hat, dass das Gemeindehaus nicht im Garten des Pfarrhauses gebaut werden darf, will sich die Kirchengemeinde nun um Alternativen bemühen. Bis Ende 2019 soll ein neues Konzept erarbeitet werden, das dann hoffentlich am Ratstisch mehrheitsfähig sein wird.

Das zweite Ziel befasst sich mit der Ansprache derjenigen Menschen, die bald in den Baugebieten der Stadt eine neue Heimat finden werden. Man werde auf die Neubürger offen zugehen und sie einladen, sich am kirchlichen Gemeindeleben zu beteiligen.

Die evangelische Kirchengemeinde Ladenburg hat in den vergangenen acht Jahren 360 Gemeindemitglieder verloren. Aktuell hat sie 3500 Mitglieder. Diese Zahlen bereiten der Dekanin Sorge, die in ihrer Predigt aber auch betonte, "dass es nicht alleine um Größe, sondern in erster Linie um die Botschaften geht".

An den Botschaften und Angeboten der Kirchenverantwortlichen kann die Austrittswelle jedenfalls nicht festgemacht werden.