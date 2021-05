Von Axel Sturm

Ladenburg. Am 22. Januar 2017, kurz vor 19 Uhr, war die Überraschung perfekt. Bei der Ladenburger Bürgermeisterwahl waren alle Wahlbezirke ausgezählt, und der Mannheimer Politikwissenschaftler Stefan Schmutz hatte bereits im ersten Wahlgang mit 52,1 Prozent der abgegebenen Stimmen das Rennen um die Rathausspitze für sich entschieden. Zwar war Schmutz, der von SPD, Grünen und FDP unterstützt wurde, der eigentliche Favorit der Wahl – aber dass der Urnengang schon im ersten Wahlgang entschieden wird, hatte wohl kaum jemand gedacht.

Bei seiner Verpflichtung zum Bürgermeister im Domhofsaal im April wurde Schmutz dann konkret. Er kündigte in seiner ersten Amtszeit die Entschuldung des Haushaltes an, die begonnenen Neubaugebiete sollten weiter entwickelt werden, das Thema Stadtmarketing würde auf die Tagesordnung kommen. Zudem wolle er ein Bürgerbüro einrichten und das Thema "Fahrradfreundliches Ladenburg" voranbringen. Den Bau einer neuen Dreifeldsporthalle erwähnte der frisch gebackene Bürgermeister nicht. Im Wahlkampf hatte er die Umsetzung des wichtigsten Projekts für die Sportvereine nicht versprochen – sagte aber eine Prüfung der Machbarkeit zu.

Vier Jahre nach seiner Verpflichtung zog der Bürgermeister nun seine "Halbzeitbilanz". Und die fiel aus der Sicht des Stadtoberhauptes rundum positiv aus, denn die bei seiner Antrittsrede erwähnten Projekte seien schon zur Hälfte seiner Amtszeit "abgearbeitet". Die Halle steht zwar noch nicht, aber mit dem Bau der neuen Sportstätte soll im Frühjahr 2022 begonnen werden.

"Ja, es ist viel passiert in unserer Stadt. Ich blicke zwar gerne nach vorne, aber heute steht ein Rückblick an auf vier Jahre, die wie im Fluge vergangen sind", eröffnete Bürgermeister Schmutz das coronakonforme Gespräch im gut gelüfteten Sitzungssaal des Rathauses. Hier und im Domfhofsaal wurden unter seiner Leitung vom Gemeinderat die Entscheidungen getroffen, die wichtig für die Entwicklung der Stadt sind. Sein Wahlkampfmotto, "Die Zukunft gestalten" sei übrigens immer noch aktuell, meinte der Bürgermeister. "Mir macht die verantwortungsvolle Aufgabe, Bürgermeister von Ladenburg zu sein, viel Freude. Es war die richtige Entscheidung, mich für das Bürgermeisteramt zu bewerben", meinte der Verwaltungschef, der als Dienstvorgesetzter für 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung trägt.

Er ging in seinem Rückblick zunächst gar nicht auf die "großen Projekte" ein, die in der Stadt im Fokus stehen. Den Reiz der Aufgabe machen für ihn auch die "kleinen Momente" aus, die bei Stefan Schmutz große Emotionen auslösten. Das waren beispielsweise für ihn Begegnungen wie die mit der ehemaligen jüdischen Mitbürgerin und Holocaustüberlebenden, Ruth Steinfeld, die Tanzrunden bei der Ü-70-Party oder die konstruktiven Gespräche mit Eltern, die in Eigeninitiative einen Spielplatz gestalteten.

Die Gespräche und der Umgang mit den Entscheidungsträgern am Ratstisch bezeichnete Schmutz als offen, fair und konstruktiv. Besonders die Entwicklungen der jungen Stadträte, die schon als Jugendstadträte Verantwortung trugen, macht dem Bürgermeister Freude. "Wir haben gehandelt, und es wurden gute Entscheidungen für die Stadt auf den Weg gebracht", sagte Schmutz, der Projekte wie etwa die Fertigstellung von gleich vier Neubaugebieten erwähnte. Trotz des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses auf "höchstens 15.000" soll Ladenburg eine überschaubare Kleinstadt mit einer hohen Lebens- und Aufenthaltsqualität bleiben. Die Infrastruktur werde angepasst, was Schmutz mit dem Bau neuer Kindergärten, dem Ausbau der Schulen aber auch mit dem Bau der Dreifeldsporthalle belegen konnte. Wichtige Anliegen des Stadtoberhauptes, die bereits in der ersten Halbzeit umgesetzt wurden, sind die Einführung einer Bürger-App sowie die Eröffnung des Bürgerbüros im Rathaus.

Schmutz begrüßte auch, dass die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung vorangeht, und auch das Pandemie-Management scheint beim Ladenburger Bürgermeister in guten Händen, weil er verantwortungsvoll und weitsichtig handelt. Schmutz betonte, dass ihm das Thema Bürgerbeteiligung eine Herzenssache sei. Er freut sich, dass seine Bürgersprechstunden stets "ausgebucht" sind und denkt, dass er ein offenes Ohr für die Anliegen der Vereine und der Bürgerschaft hat. Für konstruktive Kritik und Anregungen, die Ladenburg voranbringen, sei er immer offen, sagte Schmutz.

Was er nicht mag, sind Pauschalbehauptungen oder persönliche Angriffe. Aus der Ruhe bringen lässt sich der zweifache Familienvater aber nur selten, was viele als eine Stärke des Bürgermeisters ansehen. Die Einschätzung mancher Bürgerinnen und Bürger, dass er zu distanziert und emotionslos "rüber kommt", kann Schmutz nicht teilen. "Es geht natürlich immer besser. Ich meine aber, ich habe ein gutes Verhältnis zu den meisten Bürgerinnen und Bürgern. Die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht erfolgreich", sagte Schmutz gegenüber der RNZ.

Ob er sich in vier Jahren für eine zweite Amtszeit bewerben wird, konnte oder wollte der mit seiner Familie in Mannheim-Käfertal wohnende zweifache Vater nicht sagen. "Darüber werden wir in drei Jahren reden", so Schmutz, der aber nachschob, dass für ihn der Entwicklungsprozess der Stadt nach nur einer Amtszeit noch nicht abgeschlossen sein kann.

Große Aufgaben, wie die Entwicklung des ABB-Geländes oder die Weiterentwicklung und Vorbereitung der Stadtverwaltung auf die Zukunft, stehen an. Und wie Schmutz einschätzt, werden dafür mehr als nur vier Jahre erforderlich sein. Wenn er über seinen Beruf spricht, zeigt Schmutz, dass er die Probleme und Anliegen der Menschen in der Stadt kennt. Es sind nicht die großen Projekte, wie beispielsweise der Bau der Neckarbrücke, die im Mittelpunkt stehen.

"Die Menschen wollen einen gepflegten Friedhof sehen, die Mülltonnen sollen nicht überquellen, die Gehwege sollen sicher sein und das Lärmaufkommen soll minimiert werden", nennt Schmutz einige "Dauer-Brennpunkt-Themen". Und auch mancher Nachbarschaftsstreit wird an ihn herangetragen. Wer sich für die sogenannten "kleinen Dinge", nicht interessiert, der habe den Bürgermeisterberuf verfehlt, meinte Schmutz abschließend, dass er mit viel Elan, Vorfreude und Gestaltungswillen die zweite Halbzeit "spielen will". Und als Fußballfan und glühender "SV-Waldhof-Anhänger" weiß Schmutz genau, die wichtigen Spiele werden immer in der zweiten Halbzeit gewonnen.