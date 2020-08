Leer ist die Altstadt am Samstag nicht, aber hauptsächlich laufen Touristen durch die Straßen. Bei ihnen kommt die Sperrung gut an. Foto: Sturm

Ladenburg. (krs) Drahtesel stehen abgeschlossen an den Fahrrad-Stellplätzen in der Hauptstraße, einige Menschen bummeln durch die Altstadt. Es ist Samstag, und vereinzelt fahren auch Autos durch die Straßen – trotz der Sperrung der Hauptstraße für Kraftfahrzeuge von freitags, 19 Uhr, bis Sonntagabend.

Die Straßensperrung ist ein zwölfwöchiges Projekt, das den örtlichen Gastronomen durch die Corona-Krise helfen soll. Sie können dadurch ihren Außenbereich vergrößern. Doch nun melden sich die Ladenburger Einzelhändler und sprechen von Einnahmeeinbußen wegen der Sperrung an Samstagen. Bürgermeister Stefan Schmutz spricht dagegen von einer Attraktivitätssteigerung der Altstadt und lädt die Geschäftsleute dazu ein, dem Projekt eine Chance zu geben.

Aber wie stehen potenzielle Kunden zu der Straßensperrung? Die RNZ hat sich am Samstag in der Altstadt umgehört. "Wir sind zum Spazieren hergekommen und finden es sehr schön mit weniger Autos", erzählen Alfred und Annelie Hornberger aus Neustadt. Dass die Sperrung dem Einzelhandel schadet, glauben die Pfälzer nicht.

Ähnlich sieht es auch Theodor Vollmer. Er ist zu Besuch in der Römerstadt. "Ich bin immer dafür, Autos aus den Innenstädten rauszuhalten", sagt er. "Im Ausland ist das ganz normal, aber hier haben immer gleich die Einzelhändler Angst, dabei ist es genau andersrum." Er ist der Überzeugung, dass eine autofreie Innenstadt den Einzelhandel durchaus belebt. Das Problem für die Geschäfte im Ort sieht er eher beim großen Angebot im Internet.

Brigitte Prinzbach kommt aus Freiburg und schaut sich Ladenburg mit ihrer Familie an. "Wir sind es gewohnt, außerhalb zu parken, unsere Innenstadt ist für Autos gesperrt", erzählt sie. Prinzbach findet autofreie Innenstädte angenehm.

Bei Touristen kommt die Sperrung also gut an, aber wie sieht es bei den Ladenburgern aus? "Mich stört das nicht, es ist ja keine weite Strecke, die man bewältigen muss", sagt eine Frau. "Und mit dem Rad ist es sowieso kein Problem, das hält mich nicht vom Einkaufen ab." Gisela Banacki findet es eher entspannend, dass weniger Autos unterwegs sind. "Man muss hier beim Laufen so aufpassen", sagt sie. "Wenn die Leute einen Parkplatz suchen, fahren sie so langsam, da hört man die Autos gar nicht." In einem "kleinen Städtchen" wie Ladenburg ein paar Schritte zu Fuß zu gehen, ist aus ihrer Sicht "völlig in Ordnung".

Anders sieht es Peter Mayer. Er sitzt im Außenbereich des Gasthauses "Zum Ochsen". "Klar, zum hier Sitzen ist es angenehm und die Touristen finden das auch gut", sagt er. Aber alles habe zwei Seiten. "Deutschland ist eine Autonation, es wurde einfach versäumt, hier Parkplätze zu bauen", meint er. Und jetzt kauften alle dort ein, wo es Parkplätze gebe.

Zu Beginn der Straßensperrung hatte die Stadt Teile der Festwiese als Parkplatz freigegeben. Wegen zu geringer Nutzung ist das mittlerweile wieder aufgehoben. Auch die Parkplätze am Wasserturm sind an diesem Samstag längst nicht voll, es gibt kaum Andrang.