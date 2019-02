Früh übt sich, wer später in die Erwachsenengruppe des THW will: Der Umgang mit Sicherheitseilen und das Knüpfen von Knoten will gelernt sein. Die Nachwuchsarbeit des THW ist breit angelegt, ein weiterer Baustein ist jetzt hinzugekommen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Keine Organisation kann es sich leisten, ihre Nachwuchsarbeit zu vernachlässigen. Auch nicht das Technische Hilfswerk (THW). Schon jetzt kümmert sich der Ortsverband rührig um künftige Helfer. Doch nun hat das THW in der Römerstadt darüber hinaus eine "Minigruppe" gegründet, in der Kinder von sechs bis neun Jahren auf spielerische Art an die Aufgaben herangeführt werden. Bundesweit gibt es rund 650 THW-Jugendgruppen.

Für das Projekt "Nachwuchsarbeit" sind in Ladenburg die Ortsjugendbeauftragte, Aurelia Wilk, und der stellvertretende Ortsgruppenleiter, Stefan Gall, verantwortlich. Beide sind froh, dass es in Ladenburg schon seit Langem eine funktionierende Nachwuchsgruppe gibt, die sich dreimal im Monat zu den Übungsstunden trifft. Ziel sei es - und da unterscheidet sich das THW nicht von der Freiwilligen Feuerwehr - Nachwuchs heranzuziehen, der mit dem Eintritt in die Erwachsenengruppe den Betrieb aufrecht erhält.

Beim THW in Ladenburg klappt das jetzt schon gut. So war bereits der heutige Ortsgruppenführer, Sören Hedderich, Mitglied in der THW-Nachwuchsgruppe. Durch die Gründung der "Minigruppe" wird die Nachwuchsarbeit noch breiter aufgestellt, sagt Chemie-Ingenieurin Aurelia Wilk. Ihr macht die Arbeit mit dem Nachwuchs Spaß, und sie hat einen guten Draht zu den Kindern und Jugendlichen.

Seit 1998 gibt es beim THW eine Nachwuchsgruppe. In all den Jahren waren durchschnittlich zehn Kinder und Jugendliche dabei. "Im Vordergrund steht die spielerische Beschäftigung durch Förderung der sozialen Kompetenz", so Wilk. Teambildende Maßnahmen, wie gemeinsame Ausflüge und Übernachtungen oder kurz vor Weihnachten das gemeinsame Plätzchenbacken, bewirken wahre Wunder. "Die Gruppe wächst zusammen - ich denke schon, dass die Kinder und Jugendlichen eine verschworene Einheit sind", sagt die Jugendleiterin.

Auch die technische Ausbildung sei ein wichtiger Schwerpunkt, ergänzt Gall. Beim RNZ-Besuch beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen gerade mit dem Knüpfen von Knoten, die sitzen müssen, wenn beispielsweise die Helferinnen und Helfer mit einem Sicherheitsgurt abgesichert werden. Die guten Beziehungen zu anderen Organisationen sind den THW-Mitgliedern ebenfalls wichtig. Daher besucht schon der Nachwuchs andere Retter und Helfer, wie die Polizei oder die Feuerwehr. Jüngst war man zu Gast bei der Technischen Einsatzgruppe der Deutschen Bahn in Mannheim, wo schweres Gerät eingesetzt wird, wenn beispielsweise eine Lokomotive aus den Schienen springt.

Die Ortsgruppe Ladenburg ist technisch gut ausgestattet. In der THW-Unterkunft in der Hohen Straße steht eine von 16 bundesweit verteilten Hochleistungspumpen, die schon bei der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2011 in New Orleans zum Einsatz kam. 15.000 Liter Wasser pro Minute kann die Pumpe durchleiten. Mittlerweile gebe es noch leistungsstärkere Pumpen, sagt Gall. Doch auch er hält die Ausrüstung für gut.

Das Gebäude ist großzügig bemessen. Es gibt sogar einen eigenen Jugendraum, in dem sich die jungen THW’ler gerne aufhalten. Vor Kurzem wurde die aus Paletten selbst gebaute Sitzecke eingeweiht. "Wir wollen es gemütlich haben", meinen die Kinder und Jugendlichen, die hier zum Gespräch mit der RNZ Platz nehmen.

Die 14-jährige Talessa ist seit vier Jahren dabei. Sie hat schon ein Leistungszeichen bestanden und wurde von den Gruppenmitgliedern zur Jugendsprecherin gewählt. Teamarbeit macht Talessa besondere Freude. Sie hat beim THW schon nette Jugendliche kennengelernt. Begeistert erzählt sie vom Besuch bei der THW-Hundestaffel, die sie bei einer Übung begleiten durfte. Der 14-jährige Jan ist ein Technikfreak. "Der große Hammer ist ein Hammer", meint der Schüler des Schriesheimer Kurpfalz-Gymnasiums trocken.

Der 15 Jahre alte Andre besucht die Karl-Drais-Schule in Heddesheim, und in seiner Freizeit interessiert er sich für Hilfseinsätze. "Beim THW vergisst man die Alltagssorgen. Man kann hier gut abschalten", sagt Andre. "Ich wollte etwas Besonderes in meiner Freizeit machen", meint Aaron (11). Die Feuerwehrnachwuchsgruppe war dem Schüler des Carl-Benz-Gymnasiums zu groß. Beim THW fühlt er sich richtig wohl, und wenn er bei den Ausfahrten mit den blauen Rettungsfahrzeugen vorne sitzen darf, ist Aaron besonders glücklich.

Beim neunjährigen Jascha aus Edingen-Neckarhausen liegt das THW quasi in der Familie. Auch sein Vater ist beim THW, und sie tauschen sich immer mal wieder aus, wenn es um THW-Geschichten geht. Der zehn Jahre alte Leo aus Ilvesheim freut sich, dass demnächst seine Schwester zum THW-Nachwuchs kommen wird. Auch Leo macht es Freude, mit den technischen Gerätschaften vertraut zu werden. Sägen, bohren und hämmern mache einfach Spaß, meinte der Junge aus der Inselgemeinde, dessen Papa auch THW-Helfer ist.

Info: Die THW-Minigruppe trifft sich immer am ersten Samstag im Monat. Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei. Infos gibt es hier oder per E-Mail an jugend@thw-ladenburg.de.