Von Axel Sturm

Ladenburg. Kann Thomas Zachler als "verriggder Ladeberjer" bezeichnet werden? Er wohnt seit 61 Jahren in der Nachbargemeinde Edingen-Neckarhausen. Dass er im positiven Sinne durchaus ein "verriggder Mensch" ist, dürfte dagegen unstrittig sein. Und weil er im Ladenburger Wöchnerinnenheim der Hebamme Hildegard Schmitt das Licht der Welt erblickte, darf man ihn zumindest "Faschd-Ladeberjer" nennen. Als Kreisrat setzt sich der Sozialdemokrat auch politisch für Ladenburg ein, so wie zuletzt beim Verkehrsproblem vor dem Einkaufszentrum, als Zachler von der Verkehrsbehörde eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde einforderte.

An der RNZ-Serie "Verriggde Ladeberjer" nimmt Zachler mit dem Hinweis teil, dass er jetzt ein "Neggaheiser" ist. Es schmerzt den Kriminalkommissar heute noch, dass sein Elternhaus "knapp auf Edinger Gemarkung" steht. Heute lebt er mit seiner Frau Manuela aber mitten in Neckarhausen, in dem Reihenendhaus hat er der RNZ sein "verriggdes Hobby" vorgestellt.

Mit den beiden Extremläuferinnen Claudia Gerling und Cristina Ogniben startet die neue RNZ-Serie "Verrigde Ladeberjer". Sie stellt Bürgerinnen und Bürger aus der Römerstadt vor, die selbstverständlich nicht verrückt sind, aber ungewöhnliche, spannende Dinge in ihrem Leben tun.

Eigentlich sind es zwei Verrücktheiten, die Thomas Zachler in seiner Vita stehen hat. Zum einen sammelt er Fußballtrikots und Fußballutensilien wie Spielbälle, Fanschals und Trinkflaschen. Zum anderen ist er Groundhopper: Hier geht es darum, möglichst viele Fußballspiele auf der ganzen Welt zu besuchen. Zachler hat sogar ein Buch über seine Hopper-Erfahrungen geschrieben, das in der Szene schnell vergriffen war.

Mit dem Trikotsammeln hat es der dreifache Familienvater und dreifache Opa sogar schon ins Sportfernsehsehen gebracht. Der Sender "Sky" hat Zachlers Sammlung eine Reportage gewidmet, für seine Mitarbeit gab es als "Belohnung" ein Original-Trikot von Matthias Sammer aus dessen Zeit bei Inter Mailand, überreicht von Reporter Matthias Feldmann. Die von den Stars im Spiel getragenen Trikots sind besonders begehrt. Mittlerweile hat Zachler 508 Trikots in die Schränke seines "Fußball-Zimmers" einsortiert. Allein 175 TSG-Hoffenheim-Trikots umfasst seine Sammlung.

Der Beamte, der heute bei der Grundschulverkehrserziehung der Polizei in Mannheim arbeitet, ist ein glühender Hoffe-Fan. Als "Volunteer" unterstützt er den Bundesligisten im Innenbereich der Sinsheimer Arena. Er ist für die Platzierung der Werbebanner zuständig und steht bei jedem Heimspiel hinter dem Tor der Südkurve. So kann er den Atem jedes Spielers quasi hautnah spüren. Für seine Sammelleidenschaft birgt dies Vorteile. "Ich lasse die Spieler in Ruhe und spreche sie nicht an, aber einige kennen mich und geben mir nach besonderen Spielen ihr Trikot", erzählt Zachler mit leuchtenden Augen.

Auch die Trinkflaschen der Stars landen schon mal hinterm Tor, manchmal aus Frust über ein verlorenes Spiel. Dann schlägt Zachlers Stunde, der die Gebinde für seine Trinkflaschensammlung einkassiert. Die Trinkflaschen von Jens Lehmann und Oliver Kahn sind nur zwei Kostbarkeiten in seiner Sammlung, zu der auch der Originalspielball des Champions-League-Spiels der TSG gegen Manchester City zählt. Nach dem Match kam er sogar an das Trikot von Weltstar Sergio Agüero heran. Den Hoffe-Star Andrej Kramaric hat Zachler bei einer Weihnachtsfeier der TSG-Fanclubs kennengelernt: Der Polizist organisiert die Fanbusse zu den Auswärtsspielen der TSG, und zur Weihnachtsfeier lädt er immer einen Spieler ein. Für Kramaric gestaltete er ein Fotoalbum, für das sich der Offensivakteur mit einem getragenen Trikot aus dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln revanchierte. Die getragenen Trikots werden gewaschen, denn die meisten würden "ganz schön muffeln", erzählt Zachler. Begehrte Jerseys wie die einiger Stars des FC Bayern hat Zachler im Internet gefunden, wo schon mal einige Hundert Euro aufgerufen werden. Stolz zeigt Zachler das Original-Trikot von Dennis Geiger, das dieser in der Champions-League-Quali an der Anfield Road in Liverpool trug. Für jeden Fan ist der Besuch dieses Stadions eine Offenbarung, allein schon wegen der legendären Hymne "You’ll never walk alone". Dass die TSG hier ein Europapokal-Spiel absolvierte, ist für Zachler "ein einziger Traum".

Hunderte Stadien stehen auf seiner Liste. Darunter ist mit dem Londoner Wembley-Stadion, die Kultstätte des Fußballs schlechthin. Hier erlebte Zachler 1989 das britische Cup-Finale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton. Unvergessen bleibt der Besuch des Madrider Stadions Santiago Bernabéu, wo er ein Europapokalspiel zwischen Real Madrid und dem 1. FC Köln sah. Die meisten Urlaubsreisen der Familie wurden mit Stadionbesuchen verbunden. Bevor etwa ein Österreich-Urlaub gebucht wird, will Thomas Zachler wissen, ob in dieser Zeit der FC Innsbruck oder die Bullen aus Salzburg ein Heimspiel austragen.

Seine Frau Manuela hat den Fußballspleen ihres Mannes akzeptiert. Ihren Wunsch, in Schottland Urlaub zu machen, erfüllte ihr Thomas mit einem "Ja, aber": Während der Reise wollte er die beiden Kultstadien des Landes besuchen: den Celtic Park und den Hampden Park. Auch von dort aus ging es nicht ohne Trikot nach Hause. Angefangen hat Zachlers Fußballleidenschaft Anfang der 1970er-Jahre mit den Heimspielen der Waldhof-Buben. Fasziniert hatten den Maschinenschlosserlehrling bei der Total aber die Fahrten zu den Auswärtsspielen. Mit dem Moped reiste er nach Darmstadt, Worms oder Bürstadt, und ein befreundeter Waldhof-Fan nahm ihn im Auto mit nach Stuttgart, Reutlingen, Singen oder München, um Waldhofspiele in der damaligen Zweiten Bundesliga Süd zu sehen. Vor 25 Jahren besuchte Zachler ein Spiel der TSG Hoffenheim, damals kickten die Kraichgauer noch in der Dritten Liga. Ihm gefiel die familiäre Atmosphäre im Dietmar-Hopp-Stadion, das Hoffe-Virus hatte ihn infiziert. Nach dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga verpasste Zachler kein Spiel mehr, und natürlich war der Polizist – den Beruf des Maschinenschlossers hatte er inzwischen aufgegeben – auch bei den Auswärtsspielen dabei. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga begann seine ehrenamtliche Karriere als "Volunteer". Er wurde Ansprechpartner für Fans, die einen Platz für die Auswärtsfahrten brauchten.

Um die 450 Stadien hat er mittlerweile besucht, sein Buch erzählt von diesen Erfahrungen. Das beste Bier gebe es im Dortmunder Signal Iduna Park, die beste Stadion-Wurst sei im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zu haben, sprich: beim 1. FC Nürnberg. Nicht die beste Verköstigung, aber die beste Atmosphäre hat Zachler in England erlebt. Wenn die Fans die Club-Hymnen ihrer Vereine anstimmen, bekomme man Gänsehaut, berichtet Zachler. In London kennt er alle Stadien. Er genoss bereits die Derbystimmung im Emirates Stadium des FC Arsenal, er war im Tottenham Hotspur Stadium, an der Stamford Bridge des FC Chelsea – und schon mehrfach im Wembley.

Im Stadion des FC Barcelona, dem Camp Nou, hat Zachler beim Clásico zwischen Barça und Real die Fußball-Götter Messi und Ronaldo spielen sehen. Jüngst weilte er mit den Frauen der TSG Hoffenheim wieder in Spanien, als die TSG ihr Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona bestritt. Dieses Spiel fand im Estadi Johan Cruyff statt, sodass Zachler sein 451. Stadion "abhaken" konnte. Sein Ziel ist es, 500 Spielstätten zu besuchen – am liebsten bei Auftritten seiner TSG. Die Chancen für die Kraichgauer stehen nicht schlecht, dass sie nach Ende der Saison 2021/22 auf Europatour gehen.

Ein Hoffe-Spiel im Estádio da Luz von Benfica Lissabon würde Zachler gut gefallen, und auch bei einer Partie im Pariser Prinzenpark ein Hoffe-Tor zu bejubeln, wäre ein Traum für den "verriggde (Faschd-)Ladeberjer.