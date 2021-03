Von Axel Sturm

Ladenburg. Nicht nur große Stiftungen zeigen sich gerade in Zeiten von Corona als Hilfe für die Gesellschaft. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es auch viele kleinere, die Positives bewirken. Eine davon ist die Ladenburger Stiftung "Lebenspfade". Das Ehepaar Martina und Stefan Heinrich hatten sie gegründet. Nach dem frühen Tod von Stefan Heinrich vor zwei Jahren führen seine Frau und seine Schwester Patricia die Stiftung nun fort. Aus organisatorischen Gründen ist sie unter dem Dach der Diakonie Baden-Württemberg angesiedelt. Ziel des Ganzen ist, Jugendliche in besonderen Lebenssituationen zu unterstützen.

Im Stiftungsrat arbeitet auch der evangelische Stadtpfarrer David Reichert, der ebenso wie Martina Heinrich die Gegebenheiten in Ladenburg bestens kennt. "Hilfsbedürftige kommen in den seltensten Fällen auf uns zu. Oft erfährt man nur zufällig, dass Kinder oder Jugendliche ein bestimmtes Problem haben, und dann gehen wir auf die Betroffenen zu", erzählte Heinrich beim RNZ-Besuch. Die Stiftungsgründerin ist Lehrerin an der Astrid-Lindgren-Schule. Sie gibt Musikunterricht in Kindergärten und hat auch einige Jahre den Kinderchor des Liederkranzes geleitet.

Für Heinrich ist die ehrenamtliche Arbeit in der Stiftung "Lebenspfade" gleich aus zwei Gründen eine Herzenssache. Zum einen ist es ihr wichtig, die Idee und Philosophie ihres verstorbenen Mannes Stefan fortzuführen. Er war bis zu seinem Tod ein engagiertes Mitglied der Kirchengemeinde und lebte Hilfsbereitschaft und ein soziales Miteinander vor, sagt sie. Und die Arbeit in der Stiftung sei sehr befriedigend, es mache Heinrich Freude, zu helfen.

Vor allem in diesen Pandemiezeiten ist es ihr wichtig, Kinder und Jugendliche zu begleiten, sagt Heinrich. Vor Kurzem hat die Stiftung deswegen einige Laptops angeschafft, denn nicht jede Familie hat Endgeräte, um den Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am vermehrt digitalen Leben zu ermöglichen.

Auch das in der Astrid-Lindgren-Schule auf den Weg gebrachte Projekt "Corona-School" ist ein bedeutender Stiftungsbeitrag. Das Nachhilfe-Projekt finanziert die Stiftung mit 7000 Euro. Projektleiter Mark Isinger ist zuversichtlich, dass die davon profitierenden elf Kinder einen Entwicklungsschritt machen werden. Schulleiter Andreas Zuschlag und Schulsozialarbeiterin Vera Füddeker-Fischer waren "Lebenspfade" dankbar, aus dem Schuletat hätte die Unterstützungsmaßnahme nicht finanziert werden können.

Heinrich verschickte dieser Tage einen Brief an die "Lebenspfade"-Unterstützer, in dem sie über den aktuellen Stand der Stiftungsprojekte informierte. So finanzierte die Stiftung einigen Jugendlichen Umschulungsmaßnahmen, nachdem deren Arbeitgeber, sie wegen der Coronakrise nicht mehr weiter beschäftigten. "Auch die Eltern sind in solch einer Situation oft überfordert", berichtete Heinrich. Daher gab die Stiftung Mittel frei, um ein Eltern-Coaching zu bezahlen. Denn auch das kommt den Kindern und Jugendlichen zugute.

Doch auch abseits von Corona gibt es Unterstützungsbedarf. Einem Mädchen, das aus verschiedenen Gründen von zu Hause ausziehen musste, half die Stiftung bei der Gründung eines eigenen Haushalts. "Lebenspfade" arbeitet auch eng mit der städtischen Integrationsstelle zusammen und fördert die Integration von geflüchteten Kindern und jungen Erwachsenen unter anderem mit der Finanzierung von Sprachkursen. Auch besondere Begabungen will die Stiftung fördern. Einem Mädchen finanziert sie Klavierunterricht, weil die Eltern die Gebühren für die Ausbildung nicht stemmen konnten.

Nicht zuletzt sei der Stiftung das Thema Inklusion wichtig, sagt Heinrich. Die Grundschullehrerin habe in ihrem Arbeitsalltag selbst erfahren, wie hilfreich inklusiver Unterricht sein kann. Daher ist auch ein Ziel der Stiftung "Lebenspfade", Mittel für schwer beeinträchtigte Jugendliche freizugeben, um einen Aufenthalt auf dem Bauernhof zu ermöglichen. Als Erfolgsgeschichte beschreibt Heinrich die Unterstützung für einen jungen Mann mit Downsyndrom. Er konnte ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Dieser Fall habe Heinrich sehr berührt, erzählte sie. Denn der junge Mann habe nun eine Chance, einen Arbeitsplatz zu erhalten.