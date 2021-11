Ladenburg. (skb) Beim Sternsinger-Organisationsteam war im vergangenen Jahr Corona-bedingt Flexibilität gefragt; letztlich war der Besuch in den Häusern nicht möglich, alternativ wurden Segenspäckchen ausgelegt, und die Sternsinger grüßten digital beziehungsweise telefonisch.

Für die kommende Aktion hoffen die Organisatoren auf bessere Bedingungen und mehr Präsenz-Möglichkeiten, "die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", wie Christian Schadwinkel namens des Teams informierte. So werden diesmal zwei Aktionsnachmittage für jeweils bis zu 30 Kinder angeboten, die am 13. und 14. November jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Katholischen Kirche sowie dem Kirchgarten und Gemeindehaus stattfinden.

Anmeldungen hierzu sind bis zum 12. November ausschließlich online möglich: Unter www.kath-hela.de/sternsinger-ladenburg kann auch direkt eingesehen werden, wie viele Plätze noch zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Sternsinger und Begleiter, die vom 2. bis 5. Januar dabei sein werden – Anmeldeschluss hierfür ist der 12. Dezember.

An den Aktionsnachmittagen wird den Kindern zunächst nahegebracht, wofür sie sich im Januar einsetzen werden. Denn unter dem Motto "Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" steht die Gesundheitsversorgung für Kinder in Afrika dieses Mal im Mittelpunkt. Dazu wird in der Kirche zuerst ein Film gezeigt, bevor die teilnehmenden Kinder gruppenweise Info- und Mitmach- sowie Bastelstationen besuchen können.