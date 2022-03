Von Axel Sturm

Ladenburg. Mit der symbolischen Übergabe eines vollgefüllten Müllsackes durch Fritz Lüns an Marius Wenzel endete beim Aktionstag "Ladeberg kert gekehrt" eine Ära. Der Gründer des städtischen Putztages, der die Mitmachaktion zusammen mit den Mitgliedern des Arbeitskreises Umwelt 2003 ins Leben gerufen hatte, übergab den Staffelstab an Neubürger Marius Wenzel.

Der wunderte sich nach seinem Zuzug, dass die schöne Stadt Ladenburg an einigen Stellen doch recht schmutzig ist. Besonders den Uferbereich des Neckars kritisierte der Kajakfahrer. "Vom Wasser aus sieht man am besten, dass das Ufer gesäubert werden muss", sagte der Fotograf und Kommunikationstrainer der RNZ nach seinem ersten Putzeinsatz. Der Neubürger rief im Netz daher zu einer Putzaktion auf, an der sich die Bürger beteiligen sollten. Von "Ladeberg kert gegehrt" hatte er zuvor noch nie etwas gehört.

Und so erhielt er von Martin Ziegler einen Anruf. Dieser teilte ihm mit, dass seine Idee in Ladenburg nicht neu sei. Ziegler wusste außerdem, dass der inzwischen 88-jährige Fritz Lüns einen Nachfolger suchte, und stellte einen Kontakt zwischen Lüns und Wenzel her. Die beiden wurden sich schnell einig. Das bestehende Konzept und die vorhandene Infrastruktur überzeugten den Neubürger, der Lüns zusicherte, seine Nachfolge antreten zu wollen.

Bürgermeister Stefan Schmutz konnte sich nach der 19. Putzaktion gleich aus zweierlei Gründen bedanken. Zum einen, weil mit Marius Wenzel ein Neubürger die Leitung des Arbeitskreises Umwelt übernommen hat und zum anderen war es Schmutz ein Anliegen, das Engagement von Lüns zu würdigen. Der ehemalige Stadtrat, Manager des damaligen Kompostplatzes und Leiter des Bürger-Photovoltaik-Projekts sei ein "echtes Vorbild", meinte Schmutz. Sein bürgerliches Engagement sei ein Segen für die Stadt gewesen. Mit der Gründung der Putzaktion habe Lüns einen riesigen Beitrag geleistet, damit Ladenburg ein Stück weit sauberer wurde. Schmutz hob das Organisationstalent des Ingenieurs hervor. Lüns sagte im Gespräch mit der RNZ, dass er Ladenburg liebe. "Und wenn man etwas liebt, dann muss man das ständig beweisen", erklärte er.

Sein Einsatz war für ihn nie eine Einbahnstraße. "Ich habe viel zurückbekommen, habe Erfolgserlebnisse und Zufriedenheit gehabt und viele interessante Menschen kennen und schätzen gelernt", erzählte Lüns. Für ihn war übrigens die Auftaktveranstaltung von "Ladeberg kert gekehrt" einer der Höhepunkte. Der eingesammelte Müll 2003 wurde auf den Marktplatz gebracht, um mit den Säcken in großen Lettern "SAU" zu schreiben. So viele Mülleinsammler wie bei der Premierenaktion kamen nie wieder zusammen. Trotzdem war jede Putzaktion ein großer Erfolg. Zumal sich auch die Schulen und Kindergärten anschlossen.

In den Anfangsjahren wurden immer zwei Container mit Müll gefüllt – später war es dann nur einer, weil Ladenburg in der Tat sauberer wurde. In diesem Jahr waren es nach einer zweijährigen Corona-Unterbrechung wieder zwei Container. Die gefüllten Säcke holten die beiden Mitarbeiter des städtischen Bauhofes Sven Schuhmacher und Michael Lutzi mit einem Kleintransporter an den Sammelpunkten ab. Am Benzplatz trafen sich die fleißigen Müllsammler zu einem kleinen Imbiss.

Dort berichteten unter anderem Christel und Jürgen Platz über ihre Erlebnisse. Das stadtbekannte Ehepaar war erstmals dabei und sammelte Müll im Bereich um den Bahndamm. Mindestens 50 Schnapsflaschen landeten in Säcken. Christel Platz wünscht sich, dass in Ladenburg mehr Mülleimer aufgestellt werden, denn für sie ist es die falsche Strategie, dass dies von der Stadtverwaltung abgelehnt wird.

Auch die Ladenburger Ärztin Dr. Antje Kühlwein beteiligte sich mit ihrem Sohn Nils an der Putzaktion. Im nördlichen Bereich der Stadt sammelten sie viel Unrat ein. Besonders störend fanden sie dort den hohen Plastikanteil, der die Natur verschmutzt. "Ich finde die Aktion toll", sagte die Ärztin, die sich wie der Bürgermeister allerdings wünscht, dass der Müll erst gar nicht in die Natur geworfen wird.

Den Glauben an die Vernunft mancher Menschen haben Ines Herrmann und Dorit Woytke schon verloren. "Wir beteiligen uns wegen der Tiere an der Putzaktion", erklärten sie. Menschen könnten sich selbst helfen, ein Tier hingegen, das ein Plastikstück verschluckt und womöglich daran stirbt, muss die Zeche für das unverantwortliche Verhalten mancher Menschen zahlen.

Am Ende der Aktion waren Fritz Lüns und sein Nachfolger Marius Wenzel mit dem Resultat zufrieden – obwohl es beiden selbstverständlich lieber wäre, wenn der Putztag erst gar nicht stattfinden müsste. Wenzel will übrigens an der bewährten Struktur festhalten, aber auch neue, eigene Ideen einbringen. So hat er bereits Kontakt mit der Umweltorganisation "Clean River" aufgenommen, die sich professionell um die Reinigung von Gewässern kümmert. Der passionierte Kajakfahrer hofft, dass im Herbst die erste Gewässerreinigungsaktion am Ladenburger Neckar stattfinden kann. Erste Gespräche seien jedenfalls vielversprechend gelaufen, sagte Wenzel der RNZ. Der neue Organisator freute sich besonders darüber, dass sich in diesem Jahr besonders viele Kinder und junge Familien an der Putzaktion beteiligten.