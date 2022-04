Ladenburg. (stu) Das vergangene Jahr war der Startpunkt für das Stadtentwicklungskonzept "Ladenburg 2035". Unter anderem fand in der Lobdengauhalle eine erste Bürgerversammlung statt, in der die Bürger ihre Ideen für die Stadt einbringen konnten. Die Stuttgarter Stadtentwicklungsgesellschaft STEG begleitet den Prozess und hat im Herbst eine repräsentative Umfrage organisiert. Deren Auswertung stellte STEG-Projektmanagerin Svenja Dickmann nun im Technischen Ausschuss vor.

Ziel der Befragung war es, Zufriedenheitsdaten zu ermitteln. Angeschrieben wurden rund 1100 Bürger aller Altersklassen, geantwortet haben 44 Prozent, damit war die STEG zufrieden. Dickmann fasste zusammen, dass sich die Ladenburger insgesamt wohlfühlen. Die hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität wird geschätzt. Die Umfrageergebnisse werden nun als Grundlage herangezogen, um Handlungsfelder herauszuarbeiten. "Wir hatten noch nie eine bessere Datenlage", meinte Bürgermeister Stefan Schmutz. Der will die Ratsmitglieder noch vor der Sommerpause zu einer Klausurtagung einladen, in der der Stadtentwicklungsplan vorbereitet werden soll. Außerdem findet am 7. Mai eine Experten-Klausur statt. Auch eine Prozess-Beteiligung der Bevölkerung ist geplant. Alle Fraktionen wünschten sich eine weitere Bürgerversammlung, zumal 75 Prozent der Befragten mitteilten, dass sie sich am Stadtentwicklungsprozess "Ladenburg 2035" beteiligen wollen.

Gute Noten gibt es zum Beispiel für die Aufenthaltsqualität. Die Altstadt mit dem Marktplatz, der Neckarbereich mit der Neckarwiese, der Waldpark und das Freibad erhielten die besten Zensuren. Nicht gut wurde der Zustand des Bahnhofsvorplatzes, der Bereich der Weststadt, aber auch die Festwiese in den Abendstunden bewertet, weil es dort Angsträume gebe.

Ganz allgemein fühlen sich die Bewohner in allen Stadtteilen wohl. Noten von Sehr gut bis Gut wurden dabei für die Aufenthaltsqualität gegeben. Allerdings gibt es auch hier Handlungsbedarf. Die Stadtteilbewohner wünschen weniger Verkehr und hoffen, dass die vorhandenen Grünbereiche erhalten werden. Die Altstadtbewohner sind mit dem Einkaufs- und Gaststättenangebot zufrieden – was aber in der Ost-, Süd- und Weststadt anders beurteilt wird.

Gut beurteilen die Bürger das Fuß- und Radwegenetz, weniger gut das Nahverkehrsangebot. Da ist auch ein Grund dafür, dass die meisten Bürger für Auswärtsfahrten das eigene Auto nutzen wollen. Kontrovers wird der Verkehrsbereich Altstadt bewertet: 50 Prozent finden, dass eine Verkehrsberuhigung der Lebendigkeit der Altstadt guttun würde, 50 Prozent fürchten, dass eine weitere Verkehrsberuhigung schädlich für das Viertel sei. Ähnlich sieht es bei Parkplätzen aus, auch in diesem Punkt finden je 50 Prozent, es gebe zu viele beziehungsweise zu wenige Parkplätze.

Andere Antworten fielen eindeutig aus. Der Einsatz der Stadt für den Klimaschutz wird honoriert. Es werden aber mehr E-Mobil-Ladestationen und weitere Photovoltaik-Anlagen gefordert. Öffentliche Grünflächen sollen erhalten bleiben. Die Einkaufsmöglichkeiten werden allgemein als gut bewertet. Die medizinische Versorgung ebenso – obwohl einige Facharzt-Bereiche fehlten. Schlecht werden die Serviceleistungen der Banken beurteilt, weil immer mehr Automaten aufgestellt werden. Es fehle der persönliche Kontakt. Auch Stadtverwaltung wird eher positiv bewertet: Die Öffnungszeiten, das Dienstleistungsangebot und die Qualität und Freundlichkeit der Mitarbeitenden erhalten insgesamt gute Noten.

Info: Die Studie ist einsehbar unter www.ladenburg.de.