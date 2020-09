Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Stadtbibliothek rüstet sich mit technischen Neuerungen für die Zukunft. Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Schmutz präsentierte Leiterin Petra Göhring die Änderungen – allen voran die neue Software, die für Nutzer erweiterte Optionen auf der Homepage mit sich bringt, aber auch den Selbstverbucher: An diesem Gerät können Leser nach dem Scannen ihres Ausweises selbstständig Medien ausleihen – die RFID-Technologie (radio-frequency identification) erfasst bis zu fünf auf einmal. Zusammen mit dem schon länger installierten Rückgaberegal sorgt der Selbstverbucher für optimierte Abläufe.

Dass die Ausleihe vorerst weiter an die Theke führt, liegt am Corona-bedingten Einbahnstraßensystem, wodurch nahe Begegnungen zwischen den Besuchern unterbunden werden sollen.

Eine ganze Reihe von Vorteilen bringt die kürzlich installierte neue Software mit sich. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Open-Source-Lösung, die, so Schmutz "ständig weiterentwickelt werden kann" und deren Hosting-Kosten sogar um die Hälfte günstiger sind als zuvor. Wie Göhring ausführt, erlaubt das System außerdem den Zugriff auf Datensätze, die beim Einpflegen in den Online-Katalog OPAC benötigt werden und bisher kostenpflichtig erworben werden mussten. Im Einzelnen seien es zwar keine großen Beträge, aber hochgerechnet aufs Jahr komme einiges zusammen.

Nun könne das Bibliotheksteam auch die Benutzerdaten besser verwalten, führt Göhring aus, die bei der Präsentation des neuen Internetauftritts "mit sehr viel benutzerfreundlicherer Oberfläche" regelrecht ins Schwärmen geriet. Unter www.stadtbibliothek-ladenburg.de finde sich jetzt eine "sympathische Homepage" mit übersichtlicher Kachel-Darstellung. Mittig prangt derzeit das Konterfei von Jutta Seifert, jener Künstlerin, die kommenden Dienstag, am 15. September, mit ihrer literarisch-musikalischen Revue "Angebissen!" im Glashaus der Baumschule Huben auftritt. Die Veranstaltung könne aufgrund der Abstandsregeln diesmal nur vor 60 Gästen stattfinden, sagte die Bibliotheksleiterin, und: einige Karten seien noch zu haben.

Bürgermeister Schmutz sprach hinsichtlich des Internetauftritts von einer "Runderneuerung mit erweiterten Funktionen für ganz unterschiedlichen Zielgruppen". Die Seite lade geradezu ein, zum Stöbern vor dem Rechner, fand Göhring: "Die Suche im Bestand hat sich deutlich verändert." Eine zusätzliche Unterteilung in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbibliothek mit jeweils weiteren Filterfunktionen ermöglicht gezieltes Suchen nach Themen und Sachgruppen. Neben Treffern aus dem Bestand werden nicht nur passende weitere Lese-Empfehlungen geliefert, sondern auch ein Link zu entsprechenden Wikipedia-Einträgen.

Vereinfacht ist auch der virtuelle Weg zur e-Ausleihe Metropolbib, zum Munzinger-Archiv, der Brockhaus Enzyklopädie und dem Pressreader mit über 7500 im Originaltext zu lesenden Zeitschriften.

Die Software ermöglicht auch die Erstellung von Listen – so kann der Leser in seinem privaten Bereich notieren, mit welchen Büchern oder anderen Medien er sich künftig beschäftigen will. Zu den zahlreichen erweiterten Optionen gehört ebenso die Benachrichtigungsfunktion per E-Mail über Fälligkeitstermine oder eingetroffene Vormerkungen.

"Die Bibliothek geht mit der Zeit und stellt sich den Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt", betonte Bürgermeister Schmutz und dankte Leiterin Göhring und ihrem Team. "Wir sind stolz auf unsere Bibliothek", sagte er und verwies im Kontext dieser "Investitionen in die Zukunft" auch auf einen Tagesordnungspunkt, mit dem sich der Technische Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am 16. September beschäftigen wird. Darin geht es um einen barrierefreien Zugang zur Stadtbibliothek.

Ab dem 19. September kehrt die Bibliothek zu ihren regulären Öffnungszeiten zurück und kann wieder samstags zwischen 10 und 13 Uhr besucht werden. Um das Besucheraufkommen in frequentierten Bereichen zu entzerren, hat Göhring den Kinder- und Jugendbereich teilweise ins Dachgeschoss verlegt.

Die Vorlesestunden für Kinder starten bald, finden dann aber mittwochs um 16 Uhr im Veranstaltungsraum und mit höchstens 10 Kindern statt. Selbst auf Theaterstücke müssen Kinder in der kommenden Saison nicht verzichten; dafür seien bereits zwei Termine im Domhof reserviert.