Ladenburg. (stu) Den Entwurf für den Haushaltsplan 2019 hat Bürgermeister Stefan Schmutz in diesem Jahr wesentlich früher vorgestellt, als üblich. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kündigte er an, die Stadt werde einen "großen Schritt beim Thema Sporthallenentwicklung machen". Die Sanierung des Hauptrasenplatzes im Römerstadion ist auch im Haushaltsentwurf vorgesehen.

Auch die Barrierefreiheit wolle die Stadt im nächsten Jahr verbessern, sagte Schmutz. Bei Straßenbauarbeiten werde man etwa die Absenkung der Bordsteine berücksichtigen. Nicht zuletzt sei auch die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen eine der größten Herausforderungen in Ladenburg.

Als "besonders wichtig" bezeichnete Schmutz die Kriterien für die Vergabe städtischer Grundstücke, beispielsweise in der Nordstadt. Die Entwicklung der dortigen Grundstückspreise auf dem freien Markt bezeichnete der Bürgermeister als "besorgniserregend". Die Stadt will ihre Grundstücke daher nur an Interessenten veräußern, die sich dazu verpflichten, einen festen Anteil der Wohnfläche zu einem gedämpften Mietpreis anzubieten. Im Haushaltsplan 2019 stehen für Grundstücksverkäufe 5,8 Millionen Euro auf der Einnahmenseite.

Mittel wurden auch für den Bau des neuen Bürgerbüros eingestellt, das bereits im Frühjahr 2019 eröffnen soll. Auch die Personalausgaben erhöhen sich. Neue Stellen schafft man in den Bereichen Stadtbibliothek, Hausmeister, Jugendarbeit, pädagogische Fachkräfte und für das Bürgerbüro. Über den Entwurf berät der Rat Mitte Januar, am 30. Januar sollen die Pläne genehmigt werden.