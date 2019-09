Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Kulturprogramm beim Altstadtfest konnte sich sehen lassen. "Ich finde, die Mischung ist sehr gelungen. Hier wird fast jeder Musikgeschmack angesprochen", lobte Musikschulleiter Helmut Baumer. Die Komplimente hörte die neue Altstadtfest-Verantwortliche Claudia Döhner gerne, die Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Eröffnung am Samstag auf dem Marktplatz vorstellte.

Vor den drei Festbühnen auf dem Marktplatz, in der Gerberstiege und im Bischofshof waren die Plätze rar, als die Künstler ihre Instrumente auspackten. "Ich fand den Auftritt des Markus-Zimmermann-Trios gestern Abend spitze. Und nach dem ökumenischen Gottesdienst freue ich mich auf die Show der ,Wonderfrolleins’", meinte Petra Kleinhans, die mit ihrem Mann Markus eigens zum Altstadtfest aus Bergisch-Gladbach angereist war.

Sonntag und Gottesdienst gehören für das Ehepaar einfach zusammen. Es verbindet den Besuch des Altstadtfestes immer mit einer Weintour in die Pfalz. Es sei beides "spritzig" - der Pfälzer Wein, aber auch "das Fest in eurer wunderschönen Stadt", meinten die Gäste im RNZ-Gespräch.

Bei den 450 Flohmarkthändlern fiel die Bilanz unterschiedlich aus. Fotos: Sturm

Es sind gerade die spontanen Programmpunkte, die den Flair des Altstadtfestes ausmachen. Die Mitglieder des Trommelpalastes sorgten an ihren Auftrittsorten am Samstag für Freude, und die Marching Band der städtischen Musikschule zog am Sonntag durch die Altstadtgassen. Urlaubsgefühle weckte zweifelsohne die Gemeindemusikkapelle aus der Partnerstadt Paternion in Kärnten. Sie stimmte im Bischofshof oder auch im Sängereinheitszelt landestypische Melodien an.

"Die Kapellenmitglieder sind begeistert vom Altstadtfest und der Attraktivität unserer Partnerstadt. Ich selbst war schon über 30 Mal hier, mein Vater ist nämlich Ladenburger", erzählte Monika Regenfelder. Er blieb bei einem Gastbesuch der Ladenburger Feuerwehr vor 25 Jahren in Paternion "hängen", wohnt aber mittlerweile wieder in Ladenburg.

Die Musiker stimmten sich auf dem Marktplatz auf das Fest ein. Der Platz ist längst nicht mehr so attraktiv, wie er es in den Anfangsjahren war. Bierwagen bestimmen heute das Bild, während es früher typische Straußwirtschaften gab und nett präsentierte Sitzgelegenheiten. Das gastronomische Angebot war ebenfalls vielfältiger. Heute gibt es auf dem Marktplatz nur Gegrilltes. Vielleicht fehlt es an der Zeit für kreative Ideen oder der Aufwand ist zu hoch.

Woran der Qualitätsverlust liegt, will die neue Stadträtin Uta Blänsdorf-Zahner bei den Vereinen erfragen. Sie weiß, dass ihnen die jungen Helfer wegbrechen, aber auch sie hat festgestellt, dass das Altstadtfest in Ladenburg an Attraktivität verloren hat.

Die Besucherzahlen der 1980er- und 1990er-Jahre werden schon lange nicht mehr erreicht. Damals war es schier unmöglich, eine Altstadtfestrunde unter zwei Stunden zu schaffen. Heute konzentrieren sich die Menschenansammlungen vor den Plätzen und Lokalen, die etwas Besonderes zu bieten haben.

Vor dem Gasthaus "Zum Löwen", wo Techno-Fans auf ihre Kosten kamen, gab es kaum ein Durchkommen. Der DJ des ASV Ladenburg im "Lustgarten" machte seinen Job ebenfalls exzellent, und natürlich lockte der Kirchengarten zahlreiche Besucher an, denn "Rock at Church" hat längst Kultcharakter beim Altstadtfest (die RNZ berichtet morgen ausführlich).

Unterschiedlich fiel die Festbilanz bei den 450 Flohmarkthändlern aus. "Es war noch nie so schleppend wie in diesem Jahr. Die Leute sind extrem kritisch geworden", meinte Klaus Österreicher, der am Ende des Tages aber dann doch noch gute Geschäfte machte. Er fand die Neuerung der Stadtverwaltung, die vorgegebene Standgröße aufs Straßenpflaster zu zeichnen, eine echte Verbesserung. "Früher gab es immer Stress und Diskussionen, wo der Standplatz endet. Das hatten wir in diesem Jahr nicht", lobte der Flohmarkthändler die Idee der Altstadtfestmacher.

Auch die Flohmarkt-Verantwortliche Beate Glowinski zog am Sonntagabend eine positive Bilanz. Der nächste Regen werde die bunten Linien auf dem Kopfsteinpflaster wegspülen, versprach sie. Kritiker der Neuerung hatten schon befürchtet, dass eine Spezialfirma das Straßenpflaster, das den Ladenburgern heilig ist, wieder säubern muss.