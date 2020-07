Von Axel Sturm

Ladenburg. In der Coronakrise gibt es auch in Ladenburg nicht nur Verlierer. Als die Pandemie ihren Anfang nahm, machten sich auch die Inhaber der Ladenburger Spielzeugauktion, Inhaber Götz Seidel und seine Tochter Pia Fast-Seidel sowie die sieben fest angestellten Mitarbeiter, große Sorgen. Schnell wurde klar, dass in nächster Zeit keine Spielzeugauktionen in Ladenburg stattfinden können.

Die Seidels stellten sich die Frage, ob die Anlieferer von historischem Spielzeug, Puppenstuben, Blechspielzeug oder Christbaumschmuck in der Krise überhaupt noch Ware zum Kauf anbieten werden. Sie waren auch unsicher, ob Auktionen in Krisenzeiten überhaupt angenommen werden. Die Ladenburger Spielzeugauktion ist eines der führenden Häuser auf diesem Gebiet in Europa, das vor 30 Jahren gegründet wurde. Wer seltene Steiff-Tiere sucht, der kommt am Ladenburger Auktions-Haus nicht vorbei. "Die Marke Steiff und das Ladenburger Auktionshaus sind für Sammler eine Einheit", berichteten die Seidels stolz, dass sie mit ihrer Steiff-Versteigerungsware sogar weltweit unterwegs sind. Auktionen in Moskau, in New York aber auch in Tokio sind Publikumsmagneten. Mittlerweile ist auch Pias Mann, Eduard Fast, als Auktionator tätig. Seine Kenntnisse des russischen und ostasiatischen Marktes haben das Unternehmen weiter nach vorne gebracht.

Durch die Pandemie schien das Auktionsgeschäft gefährdet – das Führungs-Trio verbrachte manch schlaflose Nacht. Wenn die Bieter schon nicht nach Ladenburg kommen können, dann wollen wir versuchen, zu den Gästen nach Hause zu kommen, und zwar per Internet, war ein Lösungsansatz. Die Teilnahme an Auktionen via Telefon oder Internet ist schon seit Jahren Standard bei den sechs jährlich stattfindenden Auktionen. Eine Auktion ohne Live-Publikum hat es aber bisher noch nie gegeben.

Es entspricht eigentlich der Philosophie von Götz Seidel, dass die Auktionen familiär ablaufen sollen. Bewusst wird die Ware im angeschlossenen Auktions-Café vor der Versteigerung noch einmal ausgestellt. "Dieses Angebot finden viele Anlieferer gut. Denn wenn die Puppenstuben, Puppen, Stofftiere oder das Blechspielzeug vor dem Verkauf noch einmal der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden können, gibt dies den Anbietern ein gutes Gefühl", erzählt der Chef des Unternehmens.

Als im September 1989 im Kaiserkeller die erste Spielzeug-Auktion in Ladenburg stattfand, wurden gerade einmal 600 Artikel verkauft. Die Präsentation war eher bescheiden, und damals gab es auch keine Auktionskataloge. Seidel, der in der legendären Ladenburger "Spielzeug-Schachtel" aufgewachsen ist, erkannte aber schon früh, welch großes Potenzial die Auktion hat. Er machte sich schon bald selbstständig, denn die Verkäufer setzten viel Vertrauen in den Ladenburger Geschäftsmann. Mit seiner viel zu früh verstorbenen Frau Corinna baute Seidel das Unternehmen aus. Hunderte Gäste kamen zu seinen Auktionen, die nun im Domhof-Saal stattfanden. Auch die Ladenburger Gastronomie und Hotels profitierten davon, denn an den Auktionswochenenden waren alle Hotelzimmer ausgebucht.

Götz Seidel baute seine Auktion kontinuierlich aus. Um die 3000 Artikel, die professionell katalogisiert werden und im Internet sowie in den Museums-Vitrinen besichtigt werden können, werden heute versteigert. Durch den Einstieg von Pia wurde das Angebot um Vintage- und Schmuck-Auktionen erweitert. Es war daher ein logischer Schritt, als sich Götz Seidel vor 20 Jahren entschied, ein eigenes Auktionshaus zu bauen. Der Standort für das moderne Gebäude neben dem Lobdengau-Museum war in der Planungsphase höchst umstritten. Die Gemeinderatsmehrheit erteilte jedoch die Baugenehmigung. Das moderne Gebäude passt sich gut in die historische Umgebung ein, als Fremdkörper bezeichnet es heute niemand mehr.

Auf einer Ausstellungsfläche von fast 500 Quadratmetern finden Spielzeugfreunde ein kleines Paradies vor. Die sechs Auktionen pro Jahr sind ohne Wenn und Aber Erfolgsgeschichten.

Auch die ersten reinen Online-Auktionen in der Corona-Zeit verliefen gut. Die Befürchtungen, dass sich das Angebot und das Kaufinteresse reduzieren könnten, bewahrheiteten sich nicht. Im Gegenteil: "Wir hatten noch nie so hochwertige Artikel in einer Auktion, und auch das Kaufinteresse war sehr erfreulich", zogen die Aktionäre eine rundum zufriedene Bilanz. "Mir hat allerdings schon die Nähe zu den Besuchern gefehlt – ich finde es angenehmer, wenn es menschelt", meinte die zweifache Mutter beim RNZ-Besuch.

Auf die von ihr geschätzten Kontakte muss Pia Fast-Seidel nicht mehr lange verzichten. Am letzten September-Wochenende ist die erste "Nach-Corona-Auktion" mit Publikum geplant. Das erarbeitete Sicherheitskonzept hat die Behörden überzeugt, sodass einem Neustart nichts entgegen steht, und darauf freuen sich auch die 15.000 Kunden, die die Seidels weltweit betreuen.