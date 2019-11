Die Verkehrsführung an der Unterführung in der Bahnhofstraße ist alles andere als optimal für Radfahrer, weil sie die Straße kreuzen müssen. Der Umbau hier hat bei den Bürgern hohe Priorität. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Entwurf des neuen Radwegekonzepts für Ladenburg wurde am Montagabend im Domhof vorgestellt. Das Verkehrswegenetz in der Stadt fahrradfreundlicher zu gestalten, ist nicht nur das Ziel von Bürgermeister Stefan Schmutz. Alle Ratsmitglieder stimmten schon in der vergangenen Woche dem vom Ingenieurbüro Koehler & Leitwein ausgearbeiteten Konzept als Leitfaden zu, um es mit den Bürgern zu diskutieren. Schmutz erhoffte sich am Montagabend Ideen und Verbesserungsvorschläge, die in die Planungen einfließen sollen.

Unstrittig ist, dass der Radverkehr zukünftig als Bestandteil einer nachhaltigen Mobilität eine wichtige Rolle spielen wird. Beim ersten baden-württembergischen Radkongress in Kornwestheim, der ebenfalls am Montag stattfand, hat Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) die Kommunen dazu ermuntert, stärker auf den Radverkehr zu setzen. Er will den Anteil der Radfahrer am Gesamtverkehr im Land bis 2030 auf 20 Prozent bringen, derzeit liegt er bei rund zehn Prozent.

Auch die Ladenburger Verantwortungsträger wollen den Radverkehr in der Stadt stärker fördern. Um das zu erreichen, genüge es aber nicht, einige wenige Veränderungen umzusetzen, sagte Schmutz. „Wir brauchen eine Strategie.“

Die Hälfte aller Wege, die in Ladenburg mit dem Auto zurückgelegt werden, sind kürzer als fünf Kilometer. Solche Distanzen könnten mit dem Rad einfacher und schneller bewältigt werden. Denn allein die Parkplatzsuche kann viel Zeit kosten. Um die Ladenburger dazu zu bewegen, vom Auto aufs Rad umzusteigen, ist jedoch noch einiges zu tun, sagte Stefan Wammetsberger, der die Studie ausgearbeitet hat.

Ziel ist es, dass die neuen Radwege zusammenhängend geführt werden. Auch die Sicherheit spielt eine wichtige Rolle. An Kreuzungen, Einmündungen und an stark befahrenen Straßen müssen Querungshilfen gebaut werden, auch genügend Abstellanlagen sind wichtig. Das Ladenburger Radwegekonzept wurde so konzipiert, dass die Umsetzung schrittweise erfolgen kann, wobei die Stadtverantwortlichen die Wichtigkeit der Einzelmaßnahmen festlegen müssen.

Die Konfliktstellen, die die Entwickler des Radkonzepts festgestellt haben, sind umfangreich. Am Bahnhof ist die Unterführung nur für den Fußgängerverkehr freigegeben. „Häufige Unfälle“ gibt es sogar vor den Einkaufsmärkten in der Wallstadter Straße, wo es keine Querungshilfe für Radfahrer gibt. In der Schriesheimer Straße endet der Fahrradschutzstreifen abrupt, und in der Weinheimer Straße führt die Querungshilfe Richtung Leutershausen ins Nichts. Erwähnt wurde auch der bestehende Radweg entlang des Neckarkanals, der am Kieswerk viel zu schmal ist.

Auch die Belagsschäden auf den Ladenburger Straßen machen den Fahrradfahrern zu schaffen. Kritisiert wurden nicht zuletzt die unebenen Pflastersteinbeläge in der Altstadt, die teilweise sogar eine Sturzgefahr sind. Rund 700 Fahrradabstellplätze sind derzeit in der Stadt vorhanden – mit 165 die meisten am Bahnhof. Jedoch fehlt hier der Witterungsschutz. Wammetsberger hält auch eine optimale Anbindung an den Radschnellweg Mannheim-Heidelberg für extrem wichtig. Besonders die Ost-West-Verbindung bis zur Radschnellwegtrasse habe eine große Bedeutung.

45 Einzelmaßnahmen schlug das Planungsbüro vor. Würden alle Maßnahmen umgesetzt werden, würden sich die Kosten auf etwa 180.000 Euro belaufen. Um herauszufinden, welche Punkte den Bürgern besonders dringlich erscheinen, wählte Umweltbeauftragte Anna Struve die Methode „World-Café“; es wurden also an vier Thementischen intensive Diskussionen im kleinen Kreis geführt.

Am Tisch „Radabstellanlagen“ wurden in erster Linie eine Erhöhung der Stellplatzzahl sowie eine Überdachung der Plätze etwa am Bahnhof oder an den Schulen angeregt. Auch die Installation von Fahrradboxen wurde gewünscht. So können die Räder, die mitunter einige tausend Euro kosten, vor Diebstahl geschützt werden. Am Tisch „Radwegeverbindungen“ wurden die Sicherheitslücken der Schulwege und des Radwegs nach Heidelberg bemängelt. Da der Radschnellweg an Ladenburg vorbeiführen wird, werden die Bürger den Weg über die Alte Römerstraße nach Heidelberg nutzen. Weil diese aber von der Landwirtschaft und von Autofahrern stark genutzt wird, sei diese Verbindung gefährlich. Vermisst wurde auch eine klare Beschilderung für Radtouristen.

Am Tisch „bauliche Mängel und Gefahrenstellen“ wurde der Gefahrenpunkt Bahnhofstraße im Bereich der Eisenbahnbrücke oft erwähnt. Wenn von Neckarhausen kommende Radfahrer in Richtung Bahnhofstraße abbiegen, ereignen sich immer wieder Zusammenstöße. Es wurde auch eine Liste mit „Schlaglochstraßen“ erarbeitet.

Priorisiert wurde von den Teilnehmern der Umbau an der Bahnhofstraße/Neckardamm oder der Bau einer Querung in der Weinheimer Straße. Auch die Schwachpunkte in der Schriesheimer Straße wollen die Bürger schnell abgestellt wissen.