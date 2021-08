Von Axel Sturm

Ladenburg. Selten hat das Wetter bei einer Open-Air-Veranstaltung auf der Festwiese besser gepasst als beim Auftritt des Comedianstars Faisal Kawusi. Es regnete zwar vor und auch teilweise während der Vorstellung des deutschen Komikers mit afghanischer Abstammung in Strömen. Aber die Tränen des Himmels wirkten wie eine Botschaft in Richtung Afghanistan, die passender nicht sein konnte. Die dortige Lage stimmte auch den Comedian sehr traurig – nicht zuletzt, weil er in Afghanistan noch viele Freunde und Verwandte hat. Die seien verängstigt und verzweifelt und bräuchten gerade jetzt die Solidarität mit den Menschen, die in Freiheit leben dürfen.

Der Medienprofi kennt die Mechanismen der Nachrichtenlage ganz genau. Er befürchtet daher, dass das Thema in einigen Wochen wieder von der Bildfläche verschwunden ist. "Das darf nicht sein – wir dürfen Afghanistan nicht im Stich lassen", meinte Kawusi, der bei der Präsentation seines Programms "Anarchie" auch eine Breitseite gegen die Bundeswehr abfeuerte. "Wer sich auf die Bundeswehr verlässt, der ist verlassen", meinte der Künstler, der bei SAT 1 mit der "Faisal-Kawusi-Show" eine eigene Sendung hat. Es sei nun mal eine harte Tatsache, dass die Bundeswehr nicht für das Schlachtfeld tauge.

Der im hessischen Groß-Gerau aufgewachsene Kawusi ist gefragt. "Let’s Dance", "Genial daneben", "Grill den Henssler", "Wer weiß denn so was", "Pussy-Terror" oder der "Paul-Panzer Spieleabend" – es gibt kaum eine Unterhaltungsshow, in die Faisal Kawusi noch nicht eingeladen wurde. Der Mann hat eben Witz, Selbstironie und eine Ausstrahlung, mit der er auch in Ladenburg begeistern konnte. "Seine Zunge ist schneller als der Colt von Lucky Luke", kündigte Konzertveranstalter Dennis Gissel von der Hirschberger Agentur DEMI-Promotion einen weiteren Star der Beat & Eat-Reihe an. Der präsentierte sich auf der Festwiese fast "gertenschlank". Der Preis für die Teilnahme bei "Let’s Dance" war eine Abspeck-Kur – auch dabei war der Hesse sehr erfolgreich. "21 Kilogramm habe ich abgenommen – alleine 14 Kilo hat mein Bart gewogen, den ich kürzen musste", scherzte er.

Offen zeigte Kawusi seine OP-Narben und schob seinen immer noch wohl genährten Bauch genussvoll über die Bühne. Mit Gummiabziehern hatten Helfer übrigens vor der Show die Wasserpfützen auf der Bühne entfernt, damit der Meister der schnellen Zunge und Spontaneität nicht ausrutscht. Nein, ein solches Missgeschick ist dem Künstler nicht passiert – vielmehr bewegte er sich sicher und selbstbewusst auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten.

Seine Mutter war zwar wenig begeistert, als er der Familie mitteilte, dass er aus beruflichen Gründen von Mörfelden nach Köln umziehen wird. "Du wirst mir doch nicht verhungern?" war die größte Sorge der Mama, die ihren Sohn auch heute noch mit viel Leidenschaft bekocht. Faisal versicherte dem Publikum, dass er Frauen wie seine Mutter besonders schätzt. "Ich steh drauf, wenn Frauen kochen und putzen können – es macht mich an, wenn eine Frau mit einem Staubsauger in der Hand vor mir steht", sagte er.

In Köln schlug sich Faisal eine ganze Zeit als Paketfahrer durch. "Auf meinem Roller war ich bekannt als der schwebende Afghane", erinnerte der Künstler an einen Lebensabschnitt, als er sich an den Haustüren den Mund fusselig redete. Diese Erfahrung war unbezahlbar – denn wie der Künstler die Gäste in seine Show einbezieht, ist schon erste Unterhaltungsklasse.

Von Jule erfuhr Faisal, dass im Ladenburger Szene-Treffpunkt "Löwen" die Post abgeht, Niklas aus Ilvesheim wünschte er für seine Physiotherapeuten-Ausbildung alles Gute, und einer jungen Dame mit türkischen Wurzeln gratulierte er zu ihrem Wunsch, Polizistin werden zu wollen. "Polizei ja – aber werde bloß keine Fahrradpolizistin, denn die gelten als die Muschis der deutschen Polizei", meinte der Comedian, der einen Sonderapplaus für alle Polizistinnen und Polizisten einforderte.

Natürlich durfte auch das Thema "Corona" nicht fehlen, und er wunderte sich sehr, weshalb sich in Deutschland, dem Land der Regeln und Vorschriften, nicht mehr Menschen impfen lassen. Den Anreiz, "für eine Impfung eine Bratwurst" zu bekommen, findet Faisal Kawusi einfach nur genial.

Im Land der Dichter und Denker fühlt sich der Mann mit afghanischen Wurzeln "tierisch wohl". Seinen großen Traum, einen eigenen Hund besitzen zu dürfen, wurde dem Tierliebhaber aber von den Eltern verwehrt. Was viele Migranten nicht hätten, nämlich einen eigenen Pass, besitzt in Deutschland jeder Hund. Überhaupt seien Hunde bestens integriert, und das gilt natürlich auch für die Rasse der Afghanen.

Danach plauderte der Comedian noch über die Schwierigkeiten, wie man sich in diesen Zeiten korrekt begrüßen kann. Umarmen sei ja leider nicht mehr erlaubt, sodass bestimmte Fußtechniken ihre Wirkung nicht verfehlen.

Auch seine Laktose-Intoleranz thematisierte der Comedian. Wenn er einmal vor dem jüngsten Gericht Rechenschaft ablegen müsse, werde er offen legen müssen, dass er an Laktose-Intoleranz verstorben sei. Der Eintritt in das Paradies werde ihm dann wohl verwehrt, vermutete er. Bleibt zu hoffen, dass die Himmelsrichter die wirklichen Lebensleistungen richtig einschätzen können und die Kunst, Menschen glänzend unterhalten zu können, dann gerecht bewerten.