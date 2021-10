Von Axel Sturm

Ladenburg. "Alle reden von der Digitalisierung – wir in Ladenburg tun was", fand CDU-Rat Sophian Habel in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch. Dort stellte der Ladenburger Digitalisierungsexperte Maximilian Bauer den aktuellen Zwischenstand in der Römerstadt vor – und der beeindruckte die Ratsmitglieder.

Jenny Zimmermann (Grüne) sagte, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck darstellt, sondern einen Mehrwert in allen Bereichen mit sich bringt. Uta Blänsdorf-Zahner (SPD) assistierte der Verwaltung, auf dem Gebiet der Digitalisierung "vorbildhaft" zu handeln. Tim Ruster (FWV) und Ernst Peters (FDP) erwähnten beide, dass Ladenburg gut aufgestellt sei, und es Schritt für Schritt vorangehe.

Das gilt zum Beispiel für öffentliches WLAN. Zusammen mit den Vertretern des Jugendgemeinderates wurden zusätzliche Hotspots ausgewählt. Schon in Kürze soll das digitale Messauslesesystem (LoRaWan) in Betrieb gehen. Das digitale Kontrollsystem ermöglicht beispielsweise, Informationen wie die Belegungsquote der Parkplätze in der Altstadt abzurufen. Mit ihm kann aber auch überprüft werden, ob nachts alle Fenster in den öffentlichen Gebäuden geschlossen sind. Auch bei Verwaltungsvorgängen schreitet die Digitalisierung voran. Als Beispiel nannte Bauer das Anmeldeverfahren für Betreuungsplätze. Ende des Jahres gehört dabei die Papierform der Vergangenheit an. Eltern können sich dann digital gezielt über die Kapazitäten informieren.

Damit die Schulen Zuschüsse durch den Digitalpakt bekommen können, mussten sie Medienentwicklungspläne erstellen. Dieser Schritt ist bereits abgeschlossen, so erhielten die Einrichtungen nach dem Breitbandanschluss bereits eine Grundausstattung. "Sonderwünsche" können sie nun im zweiten Schritt anmelden.

In Kürze soll außerdem ein "Ticketsystem" im Rathaus eingeführt werden. Damit können Bürgeranfragen schneller bearbeitet werden. Verwaltungsintern läuft bereits eine Probeversion, die bald für die Ladenburger freigeschaltet werden soll. Dann soll die Zeit vorbei sein, in der man nach einer Anfrage erst einmal nichts hört. "Wir haben den Anspruch, dass wir die Anfragen und Bürgeranliegen schnell und bedarfsgerecht erledigen", sagte Bauer. Der Digital-Experte unterstrich, dass die Ladenburger Bürger-App ein Erfolg ist. Es gibt inzwischen 6500 aktive User. Bauer kündigte Weiterentwicklungen an, um die App noch attraktiver zu machen. Das gilt übrigens auch für die Web-Seite der Stadt, die aktuell überarbeit wird, um sie nutzerfreundlicher zu gestalten.

Ein wichtiges Thema sprach Bauer mit dem digitalen Buchungssystem für das Freibad an. Es gab in dieser Saison immer wieder Beschwerden von Schwimmbadnutzern, weil an der Kasse keine Tagestickets gekauft werden konnten. Die Stadtverwaltung begründete dies mit den Corona-Vorschriften – in den Bädern benachbarter Kommunen gab es allerdings Tagestickets, die an der Kasse bar bezahlt werden konnten. Das soll nun auch in Ladenburg in der nächsten Saison wieder möglich sein. Denn nicht alle Menschen wollen die Vorteile der Digitalisierung nutzen. Ziel sei es aber schon, das digitale Buchungssystem im Freibad weiterzuentwickeln. So sollen die Saisonkarten für Familien auch im kommenden Jahr digital erhältlich sein, und am Freibadeingang soll ein digitales Zugangssystem eingeführt werden.