22 Plätze sind am 26. Mai bei der Gemeinderatswahl zu vergeben. Auf die zukünftigen Kommunalpolitiker kommen große Themen in den Bereichen Ökologie, Bildung, Finanzen und Bezahlbarem Wohnraum zu. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn am Sonntag, 26. Mai, die Gemeinderatswahl ansteht, sind in Ladenburg 22 Gremiumssitze zu vergeben. Fünf Parteien und Listen treten an, und alle wollen wachsen. Um bei den Wählern zu punkten, müssen interessante Kandidaten gefunden werden. Denn die Gemeinderatswahl ist vornehmlich eine Persönlichkeitswahl. Ist das in Ladenburg gelungen? Die RNZ hat sich die Kandidatenlisten einmal genau angeschaut.

Gerade die sogenannten Volksparteien haben es derzeit schwer, ihre Wähler zu mobilisieren. Noch schwieriger ist es, die eigenen Anhänger zur aktiven Beteiligung und Mitgestaltung zu motivieren. Die Ladenburger haben das aber wieder einmal geschafft. Zwar konnte die FDP nicht alle 22 Plätze der Kandidatenliste besetzen, dennoch hat sie qualifizierte Persönlichkeiten gefunden.

Die Chancen stehen also gut, dass die Liberalen, die am Ratstisch derzeit mit einem Einzelrat vertreten sind, zulegen könnten. Vor allem, weil sich Wolfgang Luppe entschieden hat, seinen Platz für jüngere Bewerber frei zu machen. Das verdient Respekt. Denn eingefahrene Diskussionen oder Sichtweisen können durch Neulinge wiederbelebt werden.

Auch die SPD hat einen Schnitt gemacht. Ihr ältestes Fraktionsmitglied, die 75 Jahre alte Ilse Schummer, wird sich zurückziehen. "Die Gemeinderatsarbeit hat mein Leben bereichert aber irgendwann muss Schluss sein", begründete Schummer ihre Entscheidung.

Der 84 Jahre alte Fritz Lüns von der Freien Wählervereinigung hat eine andere Entscheidung getroffen. Er tritt noch einmal an. Damit geht er ein hohes Risiko ein, nach vielen Jahren im Gemeinderat nicht mehr gewählt zu werden. Zwar ist dem Alterspräsidenten seine Kompetenz nicht abzusprechen, aber schon die Urgesteine Karl Bommarius und Hubald Schmitt mussten schmerzlich erfahren, wie bitter eine Abwahl ist.

Diese Bewerbung lässt durchblicken, wie schwer es die Wählervereinigung hatte, eine vollständige Liste zu präsentieren. Gleich zwei Familien gehen mit drei Familienmitgliedern ins Bewerbungsrennen. Ob die Wähler aber Mutter, Sohn und Enkel gleichzeitig am Ratstisch sitzen haben wollen, wird sich zeigen. Und dann hat sich bei den Freien Wählern auch noch Stimmenkönig Peter Hilger zurückgezogen, und das alles andere als geräuschlos. Die 4500 Stimmen zu kompensieren, die Peter und Ruth Hilger holten, ist eine der großen Aufgaben der Wählervereinigung.

Berliner Einflüsse könnten die Wahlziele von SPD und CDU gefährden, die Grünen dagegen dürfen hoffen, dass das bundespolitische Stimmungshoch auch das Ergebnis vor Ort beflügelt. Zwar wäre es ungerecht, würden die Wähler die Parteien abstrafen für Dinge, die in der Hauptstadt und in Stuttgart geschehen. Ganz abkoppeln lassen sich die Trends aber nicht.

Mit Ausnahme der Grünen hatten alle Parteien und die Freien Wähler Schwierigkeiten, ausreichend Frauen für die Kandidatenlisten zu finden. Von einer 50-Prozent-Quote sind die meisten weit entfernt. Experten dagegen gibt es ausreichend, was für Ladenburg nur positiv sein kann.

Biologen, Stadtentwickler, Führungskräfte in der Wirtschaft, Bildungsexperten, Selbstständige und Finanzexperten sowie Rechtsanwälte könnten den neuen Rat mit ihrer Fachkompetenz bereichern, und sich den wichtigen Zukunftsfragen in Ökologie, Bildung, Finanzen und Bezahlbarem Wohnraum widmen.

Toll ist auch, dass sich ehemalige Jugendstadträte und einige Studenten, die noch keine 20 Jahre alt sind, kommunalpolitisch engagieren wollen. Hier trägt Früchte, dass die Arbeit des Jugendgemeinderats sehr ernst genommen wird.

Die Wähler haben am 26. Mai also eine echte Wahl. Die Arbeit, die die Parteien und die Wählervereinigung in die Aufstellung ihrer Kandidatenlisten gesteckt haben, sollten sie mit einer hohen Wahlbeteiligung würdigen.