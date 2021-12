Von Axel Sturm

Ladenburg. Für die Ladenburger Stadtkapelle war das zu Ende gehende Jahr das wohl schwierigste ihrer Geschichte. Darin sind sich die Vorsitzende Helene Völter-Erhardt und der musikalische Leiter Helmut Baumer einig. "Eine Musikkapelle will natürlich spielen", sagte Baumer der RNZ. Er konnte in diesem Jahr nur ein einziges Mal seine Kapellenmitglieder zu einem kleinen Platzkonzert bitten. Der Jahreshöhepunkt, das Frühlingskonzert, musste wegen der Pandemie ebenso abgesagt werden wie die Eröffnungskonzerte beim Altstadtfest und beim Weihnachtsmarkt, und auch der Sommertagszug fiel aus.

Gerade die Weihnachtszeit hat die Stadtkapelle sonst besonders stark beschäftigt. Kleine Konzerte in den Ladenburger Pflegeeinrichtungen sind sehr beliebt, aber in solch gefährlichen Zeiten wäre ein Besuch einer Musikkapelle einem Seniorenheim fahrlässig. "Wir haben aber versprochen, dass wir die ausgefallenen Konzerte nachholen werden", sagte die Vorsitzende, die seit sechs Jahren den Verein mit viel Herzblut leitet. Völter-Erhardt hatte nie daran gedacht, einmal einen Verein zu führen. "Ich bin eigentlich kein Vereinsmensch, aber als Doris Fesser ihr Amt zur Verfügung stellte und eine neue Führung gesucht wurde, sprang ich ein, um für zwei Jahre die Verantwortung zu übernehmen", erzählte sie. Aus zwei sind mittlerweile sechs Jahre geworden.

Vorsitzende Helene Völter-Erhardt. Foto: Sturm

Im Frühjahr, wenn die Jahreshauptversammlung stattfinden kann, wird sie aber nicht mehr zur Wahl antreten. Und das ohne Groll, denn die Zeit als Vorsitzende war für sie sehr gewinnbringend. "Man entwickelt sich weiter, lernt neue Menschen kennen, und man übt eine sinnvolle Aufgabe aus", sagte die Vorsitzende der RNZ. Ihr ist es wichtig, mit den Kapellenmitgliedern auch in der probelosen Zeit in Kontakt zu bleiben. Sie schreibt daher in regelmäßigen Abständen die Stadtkapellen-Newsletter, damit die Mitglieder wissen, dass sie nicht vergessen werden.

Völter-Erhardt ist zuversichtlich, dass sie das Amt im nächsten Jahr in jüngere Hände legen kann. Sie ist mit der Mitarbeit der Jugend im Verein zufrieden, und sie versteht, dass viele Jugendliche noch andere Interessen haben. "Das geht mir ja nicht anders. Ich will auch deswegen künftig kürzertreten, weil ich mich meinen Hobbys wieder stärker zuwenden möchte", sagte die Vorsitzende.

Was sie gar nicht mag, sind Disharmonien und unnötige Aufregungen. So war sie vor einigen Wochen doch erstaunt, als sie merkte, dass die Stadtkapelle ihren Proberaum im Feuerwehrgerätehaus verlieren könnte. "Wir fühlten uns nicht mehr willkommen", bedauerte die Vorsitzende. Diese unschöne Geschichte habe sogar vom Bürgermeister geschlichtet werden müssen. Mit dem alten Feuerwehrkommandanten Harald Lange hatte die Stadtkapelle nie Probleme. Seine Nachfolger wünschten es offenbar nicht mehr, dass die Stadtkapelle den Saal des Feuerwehrhauses nutzt. Dieser werde von der Feuerwehr für Schulungen selbst gebraucht, wurde der Stadtkapelle mitgeteilt.

Für Völter-Erhardt ist das nicht nachvollziehbar, denn das Feuerwehrhaus wurde mit Steuergeldern bezahlt und sollte daher einen größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit haben. Den Saal für die Probestunden oder für Veranstaltungen von anderen Vereinen zu nutzen, wenn ihn die Feuerwehr nicht selbst braucht, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, meinte die Vorsitzende. Sie ist froh, dass das Problem jetzt gelöst ist und montags die Proben regelmäßig stattfinden können.

Auch der Dirigent der Stadtkapelle ist froh, dass nun wieder regelmäßige Probestunden unter 2G-plus-Bedingungen stattfinden können. Noch hat Helmut Baumer die Hoffnung, dass das Frühjahrskonzert am 7. Mai stattfinden kann. Die Kapelle lädt dann zu einer musikalischen Länderreise unter dem Motto "What a wonderful world" ein, und dafür proben die Kapellenmitglieder jeden Montag im Saal des Feuerwehrhauses. Auch Baumer ist froh, dass der Saal für die Übungsstunden weiterhin zur Verfügung stehen wird, zumal die Kapelle mit der Wehr ein gutes Verhältnis habe.

Genauso erleichtert ist der Dirigent aber auch über die Tatsache, dass trotz Corona alle Kapellenmitglieder bei der Stange geblieben sind. Er ist fest davon überzeugt, dass die Spielqualität nicht leiden wird. Völter-Erhardt hat zwar einige spielerische Defizite festgestellt, aber Baumer ist deswegen nicht besorgt. "Das bekommen wir hin", meinte der Dirigent. Um die Konzertqualität zu halten, seien aber regelmäßig Besuche der Übungsstunden eine wichtige Voraussetzung. "Als Musiker sollte man sich Ziele setzen und unseres ist, am 7. Mai eine gute Leistung abzurufen", sagte der Dirigent.