Ladenburg. (stu) Als die Ladenburger Sängereinheit 1883 aus der Taufe gehoben wurde, war die Welt der badischen Männergesangsvereine noch in Ordnung. 135 Jahre später sieht es anders aus: Das Männerchorsterben nimmt weiter zu, weil junge Sänger fehlen. Frauenchöre sind längst ein belebender Bestandteil der Chorlandschaft, und viele gemischte Chöre bereichern die Kulturlandschaft.

Diese Entwicklung hat man auch bei der Sängereinheit wahrgenommen, aber zumindest ein Teil des stark geschrumpften Männerchors will sie nicht wahrhaben. Als in der Jahreshauptversammlung ein Antrag des Frauenchors behandelt wurde, dass zukünftig neben den Männer- und Frauenchorsingstunden auch eine monatliche gemeinsame Singstunde abgehalten werden sollte, kamen die Sänger aus der Deckung. Argumente der Männer wie "Dieser Schritt kommt zu früh", "Wir wurden überrumpelt" oder "Das kann nicht funktionieren" zeigen, dass es erhebliche Widerstände gibt. Zuvor begründeten die Frauen, dass die wenigen gemeinsamen Auftritte sehr gut angenommen worden seien. Das könnte die Rettung der überalterten Chöre sein, meinte die Frauenchorsprecherin Ingrid Müller, die im Sängerkreis in ihrer Funktion als Ehrungsbeauftragte viele Termine wahrnimmt. Sie war sichtlich entsetzt über die rückständig geführte Diskussion im eigenen Verein. Schon seit Jahren mache der Frauenchor Vorstöße, um den Verein zu retten, aber die Männer würden alles abblocken, ergänzte die scheidende Vorsitzende Marianne Stein.

Dem Zweiten Vorsitzenden Josef G. Hoffmann platzte der Kragen: "Wie kann man nur so verbohrt sein? Was bildet ihr euch eigentlich ein? Mit solchen Männern geht der Verein den Bach runter." Unterstützung bekam Hoffmann auch vom einzigen Jungsänger, dem 26-jährigen Dominique Vinar. "Ich glaub’ es nicht. So wird der Verein nicht überleben. Wir müssen daher neue Wege gehen", meinte der Mann, den Hoffmann als kommenden Vorsitzenden sieht. Letztlich wurde der Antrag mit wenigen Gegenstimmen angenommen. Ob die Kritiker aber tatsächlich die gemeinsamen Singstunden besuchen werden, bleibt abzuwarten.

Nochmals hoch her ging es beim Antrag von Hoffmann, der anregte, über eine Zusammenarbeit mit dem Ladenburger Liederkranz nachzudenken. Hoffmann glaubt, dass es langfristig zu einer Fusion mit dem Bruderverein kommen wird. "Wir sind die Einheit, und die sind der Liederkranz", lautete eine Wortmeldung, die die Stimmung widerspiegelte.

Unbefriedigend war auch der Tagesordnungspunkt "Neuwahlen". Vorsitzende Marianne Stein hörte, wie von ihr angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen auf. "Trotz vielem Ärger und vieler Ohrfeigen" habe ihr die Führung der Sängereinheit Freude bereitet, sagte Stein. Ihre Hoffnung, aus zwei Chören eine Einheit zu schaffen, habe sich leider nicht erfüllt. Weil ihr der Verein am Herzen liege, werde sie sich auch zukünftig an der Vorstandsarbeit beteiligen. Ehrenvorsitzender Helmut Kinzig hatte die schwere Aufgabe, einen neuen Vorsitzenden zu finden. Seine Bemühungen scheiterten, sodass der Verein erstmals ohne einen Vorsitzenden dasteht. Der Zweite Vorsitzende wird laut Satzung die Amtsgeschäfte übernehmen müssen, wozu sich Hoffmann auch bereit erklärte.

Für die Ernennung zum Ehrenmitglied hätte man der Sprecherin des Frauenchores eine entspanntere Atmosphäre gewünscht. Trotzdem freute sich Ingrid Müller. "Ich bin das erste weibliche Ehrenmitglied bei der Sängereinheit, und das macht mich stolz", sagte die Sprecherin. Marianne Stein würdigte ihre Leistungen. Müller überzeugte vor 30 Jahren den Vorstand, einen Frauenchor ins Leben zu rufen. Der willigte in eine Probephase von zwei Jahren ein. Daraus entwickelte sich eine Vereinsstütze mit 70 aktiven Sängerinnen. "Das haben wir Ingrid Müller zu verdanken", so Stein. Die wiederum betonte, dass sie sich "junges Blut" wünsche, denn die Aktivenzahl des Chors hat sich mittlerweile fast halbiert.