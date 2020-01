111 Sternsinger waren vier Tage lang in Ladenburg unterwegs, klingelten an über 5000 Türen und sammelten eine Rekord-Spendensumme ein. Dieses Bild entstand im Anschluss an den Aussendegottesdienst mit Pfarrer Matthias Stößer. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) Von einem "vollen Erfolg" der Sternsinger-Aktion sprach namens des Organisationsteams Christian Schadwinkel. Neben Bergen von Süßigkeiten, die beim Abschlusstreffen gerecht aufgeteilt wurden, hatten die 111 Kinder mit 22.222 Euro eine sehr beachtliche Spendensumme eingesammelt. Eine neue Höchstmarke, "wobei es uns nicht um den Rekord geht", wie Schadwinkel betonte.

Wichtig sei vielmehr, wieder ein stabiles Ergebnis erreicht zu haben – obwohl für einige schon wieder der Arbeits-Alltag Einzug gehalten hatte und die Sternsinger insofern an den ersten beiden Tagen an vielen Türen vergeblich klingelten. Der Helferkreis selbst hatte schließlich die Summe zum gut merkbaren Schnapszahlen-Ergebnis aufgerundet.

Am Sonntag hatte eine Abordnung der Sternsinger auf Einladung von Pfarrer David Reichert auch den Gottesdienst der evangelischen Gemeinde besucht, der ganz im Zeichen der Heiligen Drei Könige stand und dessen Kollekte ebenfalls der Aktion zugutekam. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Männer und auch "Frauen aus dem Morgenland", wie eine reine Mädchengruppe den bekannten Text kreativ abgewandelt hatte, schon eine ganze Menge erlebt. Eine Gruppe kam sogar unverhofft in den Genuss einer Fahrt im THW-Einsatzwagen. Diesen mobilen Rückweg hatten Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks kurzfristig organisiert, nachdem die Sternsinger eigens wegen eines Besuchs im Gewerbegebiet nochmals den Weg zum Sägewerk zurückgelegt hatten und die Füße langsam müde wurden.

Positiv in Erinnerung blieb, dass die Sternsinger von sehr vielen Bürgern bereits freudig erwartet, manchmal sogar schon von Weitem herbeigewunken wurden. Wie etwa bei jener Familie, deren Sohn ungeachtet eines dringenden Termins partout die Segensbringer erleben wollte – die daraufhin gerne ihre Route umstellten. Oder auch schon einmal auf der Straße für jene sangen, die ihren Besuch verpasst hatten.

Doch auch wenn jemand nicht zu Hause angetroffen wird, erneuern beziehungsweise aktualisieren die Sternsinger den Segensspruch über der Tür. Der sei vielen Bürgern "sehr wichtig", erklärt Organisator Schadwinkel, wobei es bei Premieren und damit der Frage, ob Schriftzug oder nicht, aber auch vorkomme, dass Paare sich nicht ganz einig sind – wobei sich dann meist derjenige durchsetze, der pro Segensspruch argumentierte.

Schadwinkels Resümee fällt durchweg positiv aus: "Wir haben es trotz etwas geringerer Beteiligung geschafft, auch dieses Jahr wieder an allen Türen Ladenburgs zu klingeln." Eine Zahl, die in die Tausende geht, wobei die vor einigen Jahren gezählte Marke von 5300 Haushalten längst nicht mehr aktuell ist. Ein Plus ist bereits jetzt durch die Bewohner der Hockenwiese zu verzeichnen. Bis Jahresende werden außerdem die Martinshöfe komplett bezogen sein, und auch in den Matzgärten und vor allem im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann wird sich viel getan haben.

Ein großes Dankeschön gebührt allen involvierten Kindern und ihren insgesamt 42 Begleitern, die "das toll gemacht" und sich noch dazu gegenseitig unterstützt hätten, indem einander etwa in unterbesetzten Gebieten ausgeholfen wurde: "Eine tolle Gemeinschaftsleistung!", lobt Christian Schadwinkel.