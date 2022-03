Statt Fahrgästen wurden auf den Hinfahrten Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert (Bild links). Der Busunternehmer Bernd Röth (rechtes Bild, r.) und sein Mitarbeiter Jürgen Graf fuhren drei Mal in das polnische Städtchen Przemysl. Die Bilder von den dort ankommenden Flüchtlingen haben sich den beiden tief eingeprägt. Fotos: Axel Sturm/Bernd Röth

Von Axel Sturm

Ladenburg. Als in der Ukraine der menschenverachtende Angriffskrieg von Wladimir Putin auf die zivile Bevölkerung begann, war auch der Busunternehmer Bernd Röth schockiert. Der bald 50-jährige Ladenburger und seine Frau Stephanie waren sich sofort einig: Wir können und müssen den Menschen in der Ukraine helfen. Sie mussten selbst gar nicht aktiv werden, denn schon bald meldeten sich die ersten Firmen und Hilfsorganisationen, die den Busunternehmer um Hilfe baten.

Der Verein Schaukelpferd aus Stutensee bei Karlsruhe, die Firma Netsyno-Software und das Reiseunternehmen Ikarus starteten Sammelaktionen. Schnell kamen tonnenweise Hygieneartikel, Konserven, Schlafsäcke, Isomatten und medizinische Gerätschaften zusammen, die rasch in das Kriegsgebiet gefahren werden mussten. Auch Bernd Röth und seine Frau Stephanie ließen ihre Kontakte spielen und trugen Hilfsgüter zusammen.

Seine Firmenmitarbeiter von Taxi-Brand, Freunde und Bekannte sowie Geschäftspartner, der Cha-Cha-Tanzclub Wiesloch und insbesondere die Firma Reckitt spendeten tonnenweise Waren, die in der Ukraine gebraucht wurden. Der Familienmensch und Inhaber der Firma Taxi-Brand brachte die Hilfsgüter dann zusammen mit seinem Angestellten Jürgen Graf ehrenamtlich an die polnisch-ukrainische Grenze nach Przemysl. Drei mal nahmen die ausgebildeten Busfahrer die Fahrt in das 1300 Kilometer entfernte Grenzstädtchen auf sich. Die Beladung des Reisebusses, die Hin- und Rückfahrt und die Vorbereitung des Fahrzeugs für die nächste Hilfsfahrt dauerten jeweils drei Tage.

Auf der Rückfahrt nahmen Röth und Graf dann geflüchtete Menschen mit in die Region. Rund 70 Frauen und Kinder entschieden sich an der Grenze, mitzufahren an Rhein und Neckar. "Viele Ukrainer wollen aber lieber in der Nähe der Grenze bleiben, weil sie nach Ende des Kriegs schnell in ihre Dörfer und Städte zukehren möchten", erzählte Röth der RNZ. Von Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe haben die meisten noch nie gehört und zögerten daher, mit in den Nordwesten Baden-Württembergs zu fahren.

Für die beiden Busfahrer waren die Fahrten nach Przemysl eine emotionale Herausforderung. "Wenn man die verängstigten Menschen in den Sammelunterkünften sieht, geht das schon unter die Haut", erzählte Röth, der bei den Busreisen normalerweise auf erwartungsfrohe, fröhliche Menschen trifft. Diese Fahrten waren aber auch für ihn etwas Besonderes. Er verspürte tiefe Zufriedenheit, weil die Hilfsbereitschaft so groß ist. Die polnischen Hilfskräfte an der Grenze kann Röth nur loben.

Die vielen Ehrenamtlichen wurden von professionellen Organisationen wie Soldaten der polnischen Armee, Feuerwehrleuten und Sanitätern unterstützt. Die Organisationsstruktur war gut, erzählte Röth, er habe das sichere Gefühl, dass die von ihm angelieferten Hilfsgüter zu den Menschen in der Ukraine gelangen. Die Soldaten halfen dem Ladenburger Unternehmer auch, den bis unters Dach beladenen Reisebus auszuräumen. Nach ein paar Stunden Schlaf stand dann die Rückfahrt an. Auch diese Fahrten verliefen jeweils ohne Probleme. Die Anspannung der Menschen war greifbar, aber mit jedem gefahrenen Kilometer spürte man Erleichterung, weil sich die Frauen und Kinder zunehmend sicher fühlten. Kleinere Probleme, etwa die kostenpflichtige Nutzung der Autobahntoiletten, löste Röth "unbürokratisch". Er wechselte einen 100-Euro-Schein in Eineuromünzen und verteilte das "WC-Eintrittsgeld" an die Frauen und Kinder.

Auch dieser verängstigte Hund machte die Reise in die Rhein-Neckar-Region mit.

Die meisten Geflüchteten hatten für ihre Flucht aus dem Kriegsgebiet nur ein paar Habseligkeiten eingepackt – manche brachten Haustiere mit, die sie nicht zurücklassen wollten. "Auch für Hunde und Katzen wurde ein Platz im Bus gefunden", erzählte Röth, den diese Fahrten verändert haben. "Es wird einem klar, wie gut es uns in Deutschland geht und wie wichtig Frieden ist. Die Bilder, die ich an der Grenze gesehen habe, prägten sich bei mir tief ein", berichtete der Ladenburger, der mit seiner Familie gern in der Region lebt. Er habe gespürt, dass sich "der Schalter nicht von heute auf morgen auf Alltag umstellen lässt".

Weitere Fahrten an die polnische Grenze sind erst einmal nicht geplant. Wenn seine Hilfe aber gebraucht werden sollte, wird er sich mit Jürgen Graf erneut auf die Fahrt begeben, um wenigstens einen kleinen Beitrag leisten zu können, damit den traumatisierten Menschen geholfen wird.