Von Axel Sturm

Ladenburg. In Ladenburg gibt es eine bürgerschaftliche Initiative, die sich für die Schaffung eines Platzes für Menschenrechte einsetzt. Im Technischen Ausschuss wurde das Anliegen bereits thematisiert. Nun nimmt das Projekt Formen an: Der Wunsch der engagierten Bürger ist jüngst im Gemeinderat behandelt worden. Einer der Initiatoren ist der Ladenburger Rechtsanwalt und ehemalige SPD-Vorsitzende Manfred W. Ramm, der im Verlauf der Sitzung im Zuhörerbereich zur Kenntnis nahm, dass die Verwaltung die Umsetzung des Projektes begrüßt.

"Das ist eine gute Nachricht", sagte auch der Vorsitzende des Ladenburger Gewerkschafts-Ortsvereins, Bernd Schuhmacher, der sich allerdings ein wenig mehr Tempo wünscht. Er war es auch, der Vereine, Einrichtungen und Firmen anschrieb, um für breite Unterstützung zu werben. Seine Idee war es, dass Unterstützer einzelne Stelen fördern könnten, die für die jeweiligen Menschenrechte stehen. In einer ersten Anfrage haben sich bereits 20 Vereine, Organisationen und Firmen bereit erklärt, entsprechende Vorhaben zu fördern. "Das ist ein guter Einstieg – aber es bleibt noch Luft nach oben", sagte Schuhmacher im RNZ-Gespräch.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz, sprach von einer "guten Idee". Für ihn steht die Sensibilisierung der Bürgerschaft für die universellen Menschenrechte im Vordergrund. Diese hatten die Vereinten Nationen im Rahmen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 beschlossen. Den Platz am 10. Dezember 2020 einzuweihen, wäre zwar eine deutliche Botschaft gewesen, aber es besteht noch Gesprächsbedarf. Der Gemeinderat hat die Verwaltung daher einstimmig damit beauftragt, einen geeigneten Platz zu suchen und vorzuschlagen.

Nach RNZ-Informationen sind in den letzten Monaten zwei Plätze in die nähere Betrachtung gerückt. Zum einen wurde die Aufstellung der Stelen auf dem Garango-Partnerschaftsplatz erörtert, auf dem allerdings schon die Skulptur "Protection" des Künstlers Jean Luc Bambara steht. Kritiker warfen ein, dass dieser Platz überfrachtet werde. Auch die Wiese vor dem Lobdengau-Museum und der Sebastianskapelle wurde wieder und wieder genannt. Im Verlauf der Ratssitzung brachte Gerhard Kleinböck (SPD) den geplanten Grünstreifen im Baugebiet Nordstadt ins Spiel, um dort den Platz der Menschenrechte anzulegen.

Für die Initiatoren ist es wichtig, dass der Platz der Menschenrechte sichtbar ist. Sie wollen ein wahrnehmbares Zeichen der gesellschaftlichen Geschlossenheit gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt setzen und zugleich für ein tolerantes und offenes Miteinander werben. Bürgermeister Schmutz sieht auf dem Platz der Menschenrechte auch eine künstlerische Installation. Es besteht bereits Kontakt zum Ladenburger Künstler Hans-Michael Kissel.

Ihm sei es wichtig, dass die Bemühungen der Initiative ernsthaft, aufrichtig und parteiunabhängig sind, so Schmutz. Dies ist hier der Fall, sodass die Verwaltung aktiv wird. Bereits in der Vergangenheit hatte die Stadt Initiativen unterstützt, die sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. 1998, beim 1900-jährigen Stadtjubiläum, und 2005 beim Grünprojekt fand die von Amnesty International initiierte "Allee der Menschenrechte" Beachtung. Zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember stellt diese Organisation regelmäßig eine Briefaktion auf die Beine, um sich für politisch Inhaftierte einzusetzen. Auch das Ladenburger Filmfestival WALA befasst sich mit der Wahrung der Menschenrechte.

Laut Bürgermeister Schmutz soll der Platz der Menschenrechte "eine starke Wirkung nach außen und innen" entfalten. Die Verwaltung schließe eine finanzielle Beteiligung am Projekt nicht aus, sagte er. Im aktuellen Haushalt stehen zwar noch keine Mittel zur Verfügung, aber 2021 könnten Haushaltsmittel eingestellt werden – sofern der Gemeinderat dies befürwortet.