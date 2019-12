Ladenburg. (mwg) Wer trotz anhaltender Debatten über Natur- oder Tierschutz das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen will, sollte beachten, dass das in Ladenburg nicht überall erlaubt ist. Entsprechende Verbote regelt die Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Demnach dürfen Feuerwerkskörper und Knallkörper nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, von Kinder- oder Altersheimen gezündet werden.

Für Ladenburg besonders wichtig ist das Verbot von Feuerwerk in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die sehr brandempfindlich sind. "Diese Regelung findet für Ladenburg in besonderer Weise auf den gesamten Bereich der denkmalgeschützten Altstadt ihre Anwendung", schreibt die Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage. Es werde stichprobenartig überprüft, ob sich auch alle an diese Verordnung halten. Wer in der Altstadt dennoch Feuerwerk zündet, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

In der Vergangenheit habe es in Ladenburg jedoch keine entsprechenden Beanstandungen gegeben. "Wir appellieren auch in diesem Jahr an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, sich an das Feuerwerksverbot in der Altstadt und vor Altenheimen zu halten."

Eine Ausweitung des Feuerwerk-Verbots auch auf andere Teile der Stadt sind von der Verwaltung derzeit nicht vorgesehen – dort darf also weiterhin nach Lust und Laune geböllert werden. Allerdings, so schreibt die Verwaltung in einer weiteren Pressemeldung, sollte jeder seinen Müll wieder mit nach Hause nehmen und dort entsorgen. "Die öffentlichen Müllentsorgungsgefäße sind hierfür weder vorgesehen noch geeignet." Foto: Sturm