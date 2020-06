Von Axel Sturm

Ladenburg. Die ersten wirklich heißen Tage gab es auch in Ladenburg, und schon wird die Eröffnung des Freibads am 1. Juli sehnlichst erwartet. Das Gesprächsthema auf dem sehr gut besuchten Wasserspielplatz im Gewann Wasserbett war bei den Eltern aber die angekündigten Einschränkungen im Kleinkindbereich des Freibads.

An heißen Tagen halten sich bis zu 100 Kinder auf dem Spielplatz und im Planschbecken auf – das städtische Corona-Sicherheitskonzept sieht jetzt vor, dass sich nur fünf Kinder mit je einer Aufsichtsperson hier abkühlen dürfen. "Das kann nicht funktionieren. Wie sollen wir unseren Jüngsten erklären, dass sie nicht planschen dürfen, weil das Becken gesperrt ist?", so der Tenor der Mütter.

Die meisten Eltern wollen erst gar keine Karten für einen Freibadbesuch kaufen, war das Ergebnis einer RNZ-Umfrage am Wasserspielplatz, der für sie die Anlaufstelle Nummer eins im Sommer sein soll. Mit diesem besonderen Spielplatz habe sich Ladenburg einen großen Gefallen getan, meinten zwei Mütter aus Schriesheim. Sie besuchen ihn regelmäßig, denn hier sei alles vorhanden, was Kinder und Eltern schätzen. Es gibt viele schattige Bereiche. Von hier könne man die Kleinen am Bach gut beobachten.

Anfangs waren die Mütter mit ihren Kindern gern auf der Neckarwiese. Durch die Überpopulation der Nil- und Kanadagänse sei sie aber nicht mehr nutzbar, überall liege Gänsekot auf dem Grün. Auch den Sandstrand am Neckarufer meiden die beiden auswärtigen Gäste inzwischen. "Wir finden es nicht in Ordnung, dass die meisten Hundebesitzer ihre Tiere frei am Neckarstrand herumlaufen lassen", ärgerten sich die Frauen.

"Nein, der Wasserspielplatz ist ein kleines Paradies, das hoffentlich so bleiben wird", sagten die beiden Schriesheimerinnen der RNZ. Auch für den rüstigen Opa Götz Seidel gehen die Ausflüge mit den Enkelkindern Lucia und Lionel fast immer zum Wasserspielplatz. Der Ladenburger ist begeistert davon, wie unbeschwert die Kinder am Wasser spielen können. "Ich liebe Fische, gefangen habe ich aber noch keinen", erzählte der fünfjährige Fan des Kandelbachs, der sich mit einer selbst gebastelten Angel vergebens auf die Jagd gemacht hat. "Wenn ich groß bin, will ich am Neckar angeln", meinte der Kleine. Seine 18 Monate junge Schwester Lucia findet die Rutsche prima, und wenn sie einige Spielplatzbesucher noch bewässern, schreien viele Kinder vor Freude.

Susanne Buchner, die mit ihren vier- und achtjährigen Kindern regelmäßig den Wasserspielplatz besucht, findet das Örtchen am Wasserbett schön. Sauberes, fließendes Wasser, da lässt man seine Kinder doch gern spielen, meinte die Ladenburgerin. Andere schätzen eher den Neckarstrand. Der Sandstrand wurde im Rahmen des Grünprojekt 2005 ausgebaut und zu einem beliebten Aufenthaltsort aufgewertet. Viele Tonnen Sand wurden in Laufe der Jahre aufgeschüttet, um zum Beispiel die Beachparty beim Drachenbootfestival zu feiern. Die Schicht wurde aber schon mehrfach bei Hochwasser weggespült, sodass sich der Strand dann ziemlich verschlammt zeigte. Der Bauhof kümmert sich zwar um die Reinigung – derzeit sieht der Strandbereich optisch recht ansprechend aus – allerdings sucht man eine Sandliegefläche vergebens. "Im letzten Jahr war es hier schöner, jetzt liegt man auf der blanken Erde", meinte Silvia Münster aus Ilvesheim, die trotzdem gern mit ihren Kindern diesen Abschnitt besucht. Nicht wenige Strandbesucher stürzen sich übrigens in die Neckar-Fluten, was wegen der Strömung aber nicht ungefährlich ist.

Es dauerte beim RNZ-Besuch nicht lange, und schon lief der erste Hunde über den Strand. Das Schild "Für Hunde verboten" beachtete die Besitzerin nicht; ihr Verhalten rechtfertigte sie so: "Ich zahle schließlich Hundesteuer."

Solch unerfreuliche Begegnungen haben die Nutzer des Wasserspielplatzes nur selten. "Hier läuft es super", meinte die dreifache Mutter Christiane Benne. "Super" läuft es auch für die Verkäufer kleiner Gartenpools. Auch Sandra Weik und Corinna Schwach haben sich für ihre sechs Buben einen zugelegt, der jetzt für Wasserspaß und Abwechslung sorgt.

Update: Montag, 29. Juni 2020, 12.31 Uhr