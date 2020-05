Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Ladenburger mögen ihre Biber. Zwischen dem Schützenhaus und der Bacherlebnisstation haben sich die Nager am Losgraben niedergelassen. Im Februar 2018 bemerkte der BUND-Vorsitzende Alexander Spangenberg erstmals, dass es im Losgraben nagende Gäste gibt. Mit eigenen Augen gesehen hat Spangenberg sie bis zum heutigen Tag nicht, aber die fortlaufenden Bauarbeiten der schwimmenden Nager am Losgraben kann der Umweltaktivist täglich verfolgen.

Auch Bürgermeister Stefan Schmutz hat die Biber auf der Ladenburger Gemarkung noch nicht zu Gesicht bekommen. Trotzdem begrüßte er die Nagerfamilie beim letzten Stadtempfang mit dem Hinweis, dass sie die "teuersten Neubürger" der Stadt seien. Für den Biberschutz und die Behebung von Schäden hat Schmutz 25.000 Euro in den Haushalt einstellen lassen. 7000 Euro wurden bereits abgerufen, erläuterte Spangenberg beim Vorort-Termin.

Dort stellte er zusammen mit dem Biberbeauftragten des Regierungsbezirks Karlsruhe, Ulrich Weinhold, und dem Biberexperten Dietrich Nährig ein Bauprojekt, aber auch eine Überraschung vor. Die fleißigen Nager sind nämlich in die Fotofalle der aufgestellten Wildkamera getappt. Nun gibt es zahlreiche Fotos der Biber bei ihrer nächtlichen Arbeit. Weinhold wertet diese nun aus.

Aber nicht alle Ladenburger sind von den Dammbau-Künsten begeistert. Landwirte, die ihre Felder in der Nachbarschaft des Rombachs und des Losgrabens haben, müssen immer wieder mit überschwemmten Feldern leben. Da Biber auch in Baden-Württemberg unter Naturschutz stehen, dürfen sie nicht gejagt werden. Doch es gibt Lösungen, damit die Landwirte und die Biber friedlich nebeneinander leben können.

Besonders betroffen von den Ackerüberschwemmungen sind die Felder der landwirtschaftlichen Betriebe Linnenbach und Gackstatter. In den letzten Wochen konnten rund 4000 Quadratmeter Ackerfläche nicht genutzt werden. Das ist mit Einnahmeverlusten für die Betriebe verbunden. "Trotzdem ist das Verhältnis der Tierschützer vom BUND und den Ladenburger Landwirten konstruktiv. Man respektiert einander", erläuterte der Biologe Nährig, der zusammen mit Weinhold und Spangenberg eine ehrenamtliche Entwässerungsaktion vorbereitet hatte. Die Trockenlegung unterstützte auch der Vorsitzende des Bauernverbands, Steffen Linnenbach. Er stellte Geräte und Arbeitskraft zur Verfügung, um das Problem zu lösen.

Da vor allem der Damm am Losgraben bei der Alten Römerstraße immer höher und dichter wurde, staute sich das Gewässer immer weiter zurück. Der Bach trat über die Ufer und überflutete die Ackerflächen. Die Idee war nun, Kunststoffrohre durch den Damm zu führen, damit sich der Wasserstand hinter dem Damm um 30 Zentimeter abgesenkt. Einfach war die Aktion nicht, denn es musste vermieden werden, dass der Damm der Biberfamilie durch den Eingriff nachhaltig geschädigt wird.

"Es war schon ein Kraftakt, die Rohre durch das Geäst zu schieben", erläuterte Nährig. Aber der Kraftakt glückte. Ganz einverstanden mit dem menschlichen Eingriff in das tierische Bauwerk waren die Biber allerdings nicht. Sie arbeiten bereits daran, einige Rohre mit Geäst und Lehm wieder zu schließen – doch noch läuft das Wasser ab, sodass die Ackerflächen immer noch trocken liegen.

Im Regierungsbezirk Karlsruhe leben rund 500 Biber an Bächen, aber auch am Neckar. Um sich artgerecht entwickeln zu können, braucht eine Biberfamilie etwa einen Kilometer Bach- oder Flusslänge. In der Region gibt es nicht nur in Ladenburg eine Biberfamilie. Auch auf Dossenheimer Gemarkung und am Ilvesheimer Neckar gibt es Biberpopulationen. Die schwimmenden Nager werden zwischen 15 und 18 Jahre alt.

Einmal im Jahr werfen die Muttertiere und bringen zwischen zwei und vier Biber zur Welt. Diese müssen nach zwei Jahren den Familienverband verlassen und sich ein eigenes Revier suchen. Noch gibt es einige unbesetzte Biber-Reviere in der Region, berichtete Weinhold, der das vom Ladenburger BUND betreute Gelände vor Neubotzheim als ideales Biber-Ansiedlungsgebiet ansieht.