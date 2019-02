Ladenburg. (stu) Nach der Festnahme zweier Männer, die für eine Einbruchsserie in Ladenburg verantwortlich sein sollen, spürten Bürgermeister Stefan Schmutz und der Leiter des Polizeireviers, Peter Oechsler, zunächst Erleichterung bei den Bürgern. Die Hoffnung war da, dass nun erst einmal alles vorbei sei. Dann aber schlugen Einbrecher in der vergangenen Woche in der Wichernstraße erneut zu. Fängt damit wieder alles von vorne an?

Es sieht nicht danach aus, wie Martin Boll, Leiter der Präventionsstelle der Kriminalpolizei, jetzt bei einer Informationsveranstaltung im Domhof sagte. Bei dem Einbruch hätte nichts aufgehebelt werden müssen, wie das bei der Einbruchsserie im Dezember und Januar der Fall war. In der Wichernstraße stand vielmehr ein Fenster offen, so dass die Täter ganz leicht in die Wohnung gelangen konnten.

Boll sprach im Domhof darüber, wie man Einbrechern das Leben so schwer wie nur möglich machen kann. Und er freute sich über das große Interesse. Schon die Resonanz auf den "Präventions-Truck" sei sehr gut gewesen. Die Experten vereinbarten Termine für 17 kostenlose Einzelberatungen. Polizeibeamte kommen dann nach der Terminvereinbarung ins Haus und zeigen vor Ort die Schwachstellen.

Im Domhof zog Boll einen Schraubendreher aus seiner Hose, mit dem er ungesicherte Fenster und Türen in wenigen Sekunden einfach aufhebeln kann. "Schließen Sie Ihre Türen und Fenster ab, am besten den Schlüssel gleich zweimal herumdrehen", sagte er. "Und denken sie daran, gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster."

Geschlossene Sicherheitsfenster mit bruchsicherem Glas seien zwar auch keine Garantie dafür, dass Einbrecher vom Haus abließen, aber die Täter müssten schwer arbeiten, um solche Hindernisse zu überwinden. Und die wenigsten Einbrecher würden mehr als fünf Minuten an einer Tür oder an einem Fenster herumhantieren. Das Risiko, von Nachbarn beobachtet zu werden, sei viel zu hoch.

"Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind ein wirksamer Einbruchschutz", sagte Boll. "Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück." Vor Reisen sei es sinnvoll, mit den Nachbarn zu sprechen, damit sie ein Auge auf das Grundstück werfen könnten. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, dass ein Haus immer einen bewohnten Eindruck hinterlasse. Überquellende Briefkästen registrierten auch Einbrecher.

Es sei nicht ratsam, sich einem Täter in den Weg zu stellen, sagte Boll. Wenn Einbrecher entdeckt werden, ergreifen sie fast immer die Flucht. Wichtiger sei es, umgehend die Polizei anzurufen, ergänzte der Ladenburger Polizeichef Peter Oechsler. Manchmal gelinge es so, die Täter aufzugreifen.

Einbrecher suchen sich allerdings gerne strategisch günstig liegende Orte aus. Und Ladenburg gehört hier zweifelsohne dazu. Von den Wohngebieten zur Autobahn sind es nur zwei Minuten.

Info: Termine für Hausbesuche der Präventionsexperten können unter der Nummer 06 21/ 1 74 12 12 ausgemacht werden.