Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon seit 35 Jahren betreut Dr. Richard Michel (70) in seiner Praxis im "blauen Haus" in der Ladenburger Bahnhofstraße seine Patienten. Nun geht der Mediziner am 1. April in den Ruhestand. Seit Januar vergangenen Jahres ist bereits sein Nachfolger Dr. Jens Plachky in der Praxis aktiv. Er wird mit dem Team Teil der neuen Gemeinschaftspraxis Eberhardt/von Fürstenberg/Plachky, die in den Martinshöfen unterkommen wird.

Als Allgemeinmediziner und Notarzt Michel im Oktober 1985 in Ladenburg seine eigene Praxis eröffnete, war die Patientenversorgung ausgesprochen gut. Es gab noch einen Sonntagsnotdienst, und die meisten Krankheiten konnten in der Stadt behandelt werden. Das kollegiale Miteinander sei jedoch verbesserungswürdig gewesen. Michel erinnert sich daran, dass einige ältere Kollegen sich doch gerne als "Götter in Weiß" betrachteten. Zehn Jahre später habe aber schon eine ganz andere Stimmung geherrscht, die Atmosphäre sei kollegialer gewesen. "Ein Gott in Weiß wollte ich nie sein", sagt Richard Michel, der ganz bewusst keinen Arztkittel trägt, wenn er seine Patienten behandelt. Sein Modell zielt auf eine Partnerschaft ab, und damit sei er in seinem Berufsleben am besten gefahren.

Die notwendige Distanz wahre er. Aber um seine Patienten zu erreichen, sind ihm Gespräche auf Augenhöhe wichtig. "Viele machen sich erst einmal verrückt – sie recherchieren im Internet über ihr Krankheitsbild und verunsichern sich oft selbst", berichtet Michel. Das Patientenverhalten habe sich in den vergangenen 35 Jahren stark verändert. Damals wie heute war es ihm immer wichtig, sich Zeit für die Patienten zu nehmen.

Durch die Notfalldienstreform hat sich einiges geändert. Arztbesuche am Sonntag gehören längst der Vergangenheit an. Heute müssen die Ladenburger in die Heidelberger Notfallambulanz, wenn sie abends oder am Wochenende ein medizinisches Problem haben. Michel hatte sich dafür eingesetzt, dass die Römerstadt dem Notfallbezirk Mannheim zugeordnet wird. "Die Ladenburger orientieren sich nach Mannheim und nicht nach Heidelberg", argumentierte er gegen de ursprüngliche Einteilung.

Mit Schrecken erinnert sich Michel an die 1980er Jahre. In dieser Zeit habe es fast wöchentlich Drogentote gegeben, und die Beschaffungskriminalität war hoch. Als einer der ersten Suchtmediziner in der Region machte sich Michel für die Abgabe von Methadon stark – der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Schon bald gab es wesentlich weniger Drogenopfer, und auch die Beschaffungskriminalität ging stark zurück.

Noch heute ist Michel jeden Samstag drei Stunden in seiner Praxis, um sich um drogenabhängige Patienten zu kümmern. "Ich habe keine Berührungsängste mit Menschen, die eine besondere Biografie haben", sagt der Mediziner.

Mit Blick auf den 1. April stellt Michel zufrieden fest, dass die Menschen in Ladenburg weiterhin gut versorgt sind. Aber auch im Ruhestand bringt der Arzt sein Fachwissen noch ein. Er wird weiterhin ehrenamtlich im Palliativnetz Mannheim "palma" tätig sein, denn unheilbar kranke Menschen sollten in ihrer letzten Lebensphase gut versorgt sein.

Im Ruhestand widmen sich Michel und seine Partnerin einem weiteren Projekt. Eine Kaserne in Heidelberg wird zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut. Michel wird bei der Umsetzung helfen und selbst in das Mehrgenerationenhaus einziehen. Für sein Hobby, Segeln in Sizilien, will er sich ebenso mehr Zeit nehmen wie für die Familie. "Meine drei Mädels sind alle Ärztinnen", freut er sich. Auch die drei Enkel sollen endlich die Zeit bekommen, die eben nur ein Opa in Ruhestand geben kann.