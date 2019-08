Von Axel Sturm

Ladenburg. Überraschungen können das Leben würzen. Wenn im Fußball etwa ein Außenseiter dem mächtigen FC Bayern die Punkte klaut, ist die Freude bei vielen groß. Überraschungen gab es auch in der Ladenburger Politik schon häufig, etwa als es 2001 dem Außenseiter Rainer Ziegler gelungen war, bei der Bürgermeisterwahl Amtsinhaber Rolf Reble zu schlagen. Für viele unerwartet war jetzt auch die Wahl des 22 Jahre alten Polizisten Sophian Habel zum CDU-Gemeinderat.

Überhaupt war das Ergebnis der Christdemokraten voller Überraschungen, denn mit Carola Schuhmann und Karl-Martin Hoffmann wurden die Stützen der Fraktion abgewählt. Das bedauert auch Habel, der beachtliche 2273 Stimmen holte. Die Freude über seinen Erfolg überwiegt allerdings. Von einem "echten Hammer" spricht der Polizeimeister bei der Bundespolizei.

Die vielen jungen Räte im neuen Gremium seien das Resultat einer Entscheidung von Bürgermeister Rainer Ziegler, sagt Habel. Er setzte bei seinem Amtsantritt auf einen Jugendgemeinderat, den er gleichzeitig mit weitreichenden Kompetenzen ausstattete. "Herr Ziegler hat unsere Anliegen immer ernst genommen und uns an den Entscheidungsprozessen beteiligt", erinnert sich Habel, der über vier Jahre Vorsitzender des Jugendgremiums war. Außerdem war er Schulsprecher der Werkrealschule und in der Jungen Union, und mit zehn Jahren sammelte er bereits Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler.

Habel wuchs die ersten drei Jahre in Frankfurt auf, bevor er mit seiner Mutter nach Ladenburg zog. "Gerade mein Opa Klaus war eine wichtige Bezugsperson für mich, auch meine Oma kümmerte sich sehr um mich." Als er 18 Jahre alt war, starb seine Mutter nach langer schwerer Krankheit, ein Schicksalsschlag für Sophian Habel. "Das war sehr hart und für mich eine schlimme Situation." Der Verlust hat ihn geprägt: "Man wird schneller reifer und muss mehr Verantwortung übernehmen."

Davor hat sich Habel nie gescheut. Werte, wie sich für andere einzusetzen und zu helfen, wurden ihm auch von seiner Oma vermittelt, die stolz war, dass Sophian nun Stadtrat ist. Irene Habel ist in der Senioren-Union engagiert, hat ihren Enkel aber nie gedrängt, sich bei den Christdemokraten zu engagieren.

Die Sicherheit der Bürger liegt Habel am Herzen. Nach der Mittleren Reife bewarb er sich daher um einen Ausbildungsplatz bei der Bundespolizei. "Polizist zu sein ist mein Traumjob." Bundespolizisten sind für Luftsicherheit, den Grenzschutz, Bahnkontrollen und die Terrorismusabwehr zuständig. Habel will Sprachrohr der Jugend sein, ist aber auch bestrebt, sich um alle wichtigen Themenfelder zu kümmern. "Voll reinhängen" werde er sich. Ein Mentor für ihn ist der junge CDU-Ortsvereinsvorsitzende Bastian Schneider.

Die CDU habe ein Programm, das auch junge Menschen ansprechen kann, meint Habel. Er bedauere es, dass es den Christdemokraten derzeit nicht gelinge, diesen Personenkreis an sich zu binden. Er selbst will ein Beispiel sein, dass der Parteinachwuchs mitgestalten will und Verantwortung tragen kann.

Drei Themen liegen ihm besonders am Herzen. Zum einen ist es ihm wichtig, dass der Schulstandort Ladenburg zeitgemäß aufgestellt bleibt. Die Schüler müssten sich an den Bildungseinrichtungen wohlfühlen, meinte Habel. Zum anderen sei der ÖPNV ein großes Thema bei den Jugendlichen. Ladenburg sei irgendwie "abgehängt". Am Wochenende komme man spät abends nicht nach Hause, wenn man in Heidelberg oder Mannheim feiern war.

Das Heidelberger Moonliner-Modell könnte auch eine Lösung für Ladenburg sein, sagt Habel. Die Spätbusse sammeln quasi die Nachtschwärmer ein und bringen sie sicher an ihre Wohnorte. Die Lebensqualität in einer Kommune hängt für Habel auch mit der öffentlichen Sicherheit zusammen. Das ist sein dritter Schwerpunkt. Ladenburg habe hier kein Problem, und das müsse so bleiben, sagt Habel. Das erste Ziel des jungen Stadtrats ist es aber, "sachlich gute Arbeit zu leisten": "Es liegt an uns, ob wir für Ladenburg etwas bewegen können."