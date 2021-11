Von Axel Sturm

Ladenburg. Wer umräumt, kann so manchen Schatz entdecken. So ging es einem Mitarbeiter der Firma Total Feuerschutz in Ladenburg, der vor wenigen Wochen einen Lagerraum ausräumte und plötzlich eine knapp 60 Kilogramm schwere Bronze-Glocke fand. Geschäftsführer Jürgen Joseph dämmerte gleich, was da wieder aufgetaucht war: Die Geburtstagsglocke des Firmengründers. Inzwischen hat sogar das Glocken-Museum in Apolda Interesse an dem gut 80 Jahre alten Stück angemeldet.

Glockentechniker Friedemann Szymanowski holte sie am gestrigen Montag ab, um sie zur Bronzebild-Gießerei Noack in Leipzig zu bringen. Ist die Glocke aufgearbeitet, geht es weiter nach Apolda ins Museum. Ins Rollen brachte die Geschichte Geschäftsführer Joseph, denn er erinnerte sich an die Geschichte der Glocke.

Demnach wurde sie 1941 anlässlich des 50. Geburtstages des Total-Firmengründers Waldemar Foerstner in Apolda gegossen. Sie war ein Geschenk der Belegschaft, die vor dem Krieg – erst in Berlin und später in Apolda – Feuerlöscher und Löschrohre herstellte. Nach der Enteignung in der Sowjet-Zone floh Foerstner, um zuerst in Mudau und kurz danach in Ladenburg ein neues Werk aufzubauen. In einem Lkw wurden damals technische Zeichnungen, Patentschriften sowie technisches Material mitgenommen – und die Geburtstagsglocke.

Die habe Waldemar Foerstner behütet wie seinen Augapfel. Im Ladenburger Werk fand sie ihren Platz im Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes. Die Firma Total war in den 1950er- bis 1980er-Jahren mit der größte Arbeitgeber in Ladenburg. Zu Hochzeiten stellten dort bis zu 800 Menschen Feuerlöscher und Spezial-Feuerlöschfahrzeuge her. Heute sind noch knapp 100 Mitarbeiter am Standort in Ladenburg bei dem Unternehmen beschäftigt, das mittlerweile zum Internationalem Konzern Johnson Controls gehört.

An den Glockenstandort im Verwaltungsgebäude konnte sich Geschäftsführer Joseph noch gut erinnern. Mit dem Umzug 1987 auf das heutige Firmengelände geriet die Glocke jedoch in Vergessenheit. Sie wurde wohl in einen Lagerbereich gebracht, wo sie in der Versenkung verschwand.

Vor wenigen Wochen wurde besagter Lagerraum nun entrümpelt, und ein Mitarbeiter stieß in einem Regal auf die alte Bronze-Glocke. Er informierte den Geschäftsführer und wollte wissen, was mit dem Fund geschehen soll. Joseph dämmerte sofort, dass es sich um das Geschenk der Belegschaft zum 50. Geburtstag des Firmengründers handelt.

Lange musste der heutige Geschäftsführer nicht überlegen, bis er entschied, dass das Museum im Entstehungsort Apolda wohl der beste Ort für die Glocke ist. Joseph telefonierte mit der Leitung des Glocken-Museums, die sich interessiert zeigte.

Für Experten ist es ungewöhnlich, dass im Jahr 1941 noch eine Glocke gegossen wurde. Das Metall war damals sehr gefragt, um Waffen und Kriegsmaterial herzustellen. Im Nationalsozialismus wurden viele Kirchenglocken zudem eingeschmolzen, um daraus Waffen herzustellen.

Auf den wenigen Glocken, die in der NS-Zeit gegossen wurden, war meist das Hakenkreuz zu sehen, was in einigen Gemeinden nach dem Krieg dazu führte, die Glocken aus dem Glockenturm zu entfernen. Das geschah übrigens nicht im pfälzischen Herxheim, wo zuletzt die "Hitler-Glocke" bundesweite Aufmerksamkeit erregte und dort heute noch hängt.

Auch Joseph habe überprüft, ob auf der Waldemar-Foerstner-Glocke ein Hakenkreuz zu sehen ist. "Zum Glück nicht – das hätte gerade noch gefehlt", sagte er im Gespräch mit der RNZ, bevor die Glocke samt Aufhängung ihren Weg Richtung Leipzig antrat. Der Glocken-Techniker Szymanowski ist mit dem Zustand der Geburtstagsglocke sehr zufrieden. Das Material sei nach der langen Zeit stark verschmutzt, aber Verformungen oder Risse konnte er auf den ersten Blick nicht ausmachen. "Bringen Sie mir die Glocke sicher nach Leipzig und dann nach Apolda", verabschiedete Joseph den Experten.

Der Geschäftsführer sagte abschließend, er könne sich gut vorstellen, dass der nächste Betriebsausflug der Belegschaft ins Glocken-Museum nach Apolda führt. "Das würde uns freuen", sagte ein Mitarbeiter des Lagers. Die Ausflugsankündigung des Chefs will er nun "an die große Glocke hängen".