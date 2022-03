Von Silke Beckmann

Ladenburg. (skb) Es gibt Neuigkeiten von der Planungsgemeinschaft (PG) Vielfalt: Im geplanten Mehrgenerationen-Wohnprojekt in der neuen Nordstadt wird die Evangelische Kirchengemeinde mit städtischer Unterstützung den Betrieb einer zweigruppigen Kindertagesstätte für unter Dreijährige aufnehmen. Darüber informierten im Rahmen eines Pressegesprächs Bürgermeister Stefan Schmutz, Pfarrer David Reichert sowie die PG-Mitglieder Katharina Neidhardt und Fred Hammerschlag.

Bürgermeister Stefan Schmutz (r.), Katharina Neidhardt, eine der drei „Vielfalt“-Geschäftsführerinnen, und der evangelische Pfarrer David Reichert halten ihre Zusammenarbeit für die neue U3-Kita vertraglich fest. Foto: Beckmann

Schmutz nannte diesen Schritt einen "weiteren wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zur Realisierung "dieses fantastischen Wohnprojekts", das sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt habe und "auf das wir uns sehr freuen". Wie Kirchengemeinderat Fred Hammerschlag, "Vielfalt"-Mitglied der ersten Stunde, ausführte, stehen PG und Kirchengemeinde schon lange in Kontakt, hatten ursprünglich sogar ein größeres Familienzentrum im Sinn. Vor rund einem halben Jahr war die Stadtverwaltung mit der Idee einer Kita in Trägerschaft der Kirchengemeinde an sie herangetreten. Nun sicherte sie die verbindliche Aufnahme in die Bedarfsplanung zu und gab damit ein klares Pro-"Vielfalt"-Statement ab, nämlich "dass wir nicht nur an den Erfolg des Projekts glauben, sondern es auch unterstützen werden".

Auch Pfarrer Reichert sieht in der Einrichtung eine "tolle Chance" mit "tollen Möglichkeiten in zweifacher Hinsicht": "Wir verstehen uns als Kirchengemeinde, die nicht nur für sich bleibt, sondern bestrebt ist, auch das gesellschaftliche Miteinander in der Stadt zu stärken", und sich daher gern in Partnerschaft der Stadt bei diesem Vorhaben einbringe. Der ebenfalls in Trägerschaft der evangelischen Gemeinde stehende Anne-Frank-Kindergarten genieße hohes Ansehen, und so freue er sich, bald das ganze Spektrum an religionspädagogischer Arbeit im kindlichen Bereich abdecken zu können. "Noch dazu in einem zukunftsweisenden Wohnprojekt, das uns schon immer sehr interessiert hat."

Hammerschlag dankte allen Beteiligten für die "konstruktive, schnelle und gute Zusammenarbeit" – eine Wohltat gerade vor dem Hintergrund, dass Corona einer Gruppe, die sich gerade die Gemeinschaft auf die Fahne geschrieben hat, viel abverlangt habe. Aktuell sei die Wohnungsnachfrage "recht hoch". Man befinde sich in "Leistungsphase 3", in der vieles konkreter werde, inzwischen auch die Fachplaner am Werk waren, und "wir hoffen, dass wir bald die Vorentwurfsplanung einreichen können".

Das Krippenangebot im südöstlichen Gebäude des Ensembles, ebenerdig, samt Außenbereich und außerdem in praktischer Parkplatz-Nähe, gibt es erst, wenn das "Vielfalt"-Projekt auf dem rund 6700 Quadratmeter großen "Filet-Grundstück in der Nordstadt" abgeschlossen ist, stellte Schmutz klar. Hammerschlag und Neidhardt, die inzwischen mit Michael Kappel und Christoph Sieb die Geschäfte der PG führt, die damit den Staffelstab ihres Amtsvorgängers Heiko Zillich übernommen haben, rechnen damit ab Mitte 2024.

Nachdem der Gemeinderat den Verkaufsbeschluss gefasst hat, wurde die Verwaltung mit der Vertragsgestaltung beauftragt, sodass der Grundstückskauf im Laufe des Jahres erfolgen kann. Zu diesem Zeitpunkt sollte der "Füllstand" der rund 70 Wohnungen mit insgesamt 100 bis 140 Bewohnern "schon recht hoch" sein, so Hammerschlag. Die rund 18 Monate währende Bauzeit soll Ende dieses beziehungsweise Anfang nächsten Jahres starten.

Die neue U3-Kita ist ein weiterer Baustein, mit dem die Stadt dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen nachkommt. Der erhöhe sich zum einen durch die steigende Zahl von Doppelverdienern und liegt längst nicht mehr bei den einst prognostizierten 30 Prozent: "Die Tendenz geht eher zu 70, 80 Prozent", erklärte Schmutz. Vor allem hatte sich herausgestellt, dass die noch vor seiner Amtszeit geltende Annahme, dass vorhandene Einrichtungen dem Betreuungsbedarf auch bei steigender Einwohnerzahl standhalten könnten, falsch war. Seit der Erkenntnis dieser Fehleinschätzung sind Krippen und Kitas ein großes Thema, schon jetzt mussten Eltern auf Nachbarkommunen ausweichen, während die Stadt weiter wächst.

Mit der Einrichtung auf der Hockenwiese, dem Naturkindergarten sowie dem Ausbau der Tagespflege wurde der angespannten Situation bereits entgegengewirkt. Außerdem, so Schmutz, sei man zu Ausbau und Erweiterung des Johannes-Kindergartens im Gespräch mit der Caritas. "Große Erleichterung" werde aber erst der Bau der neuen Kindergärten in West- und Nordstadt bringen. Baustart für Letzteren ist bereits im April, in der Weststadt geht es Ende des Jahres los, für beide Projekte wird mit einer Bauzeit von jeweils eineinhalb Jahren gerechnet, sodass es in beiden Betrieben voraussichtlich Ende 2023 sowie im Folgejahr losgehen kann.

Dem schließt sich die im "Vielfalt"-Gebäude integrierte Einrichtung ein, für die der Bürgermeister mit einer "Pauschgröße von rund einer Million Euro pro Gruppe" rechnet. Angesichts eines Plus von insgesamt jeweils 80 Krippen- und Ganztagsplätzen werde es endlich "kein Hinterherlaufen" in Hinblick auf Betreuungsplätze geben. Bei der Entwicklung der Nachfrage sei die seit Jahresbeginn mögliche digitale Vormerkung eine wichtige Planungshilfe.