Von Katharina Schröder

Ladenburg. Auch wenn im neuen Schuljahr ab Montag theoretisch Lockerungen möglich wären, bleibt die Martinsschule erst einmal vorsichtig. "Wir haben dem Kollegium schon zum Ende des vergangenen Schuljahrs kommuniziert, dass das neue Jahr genauso startet, wie wir das alte beendet haben", sagt der Leiter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ), Steffen Funk.

Gleichzeitig werde die Vorsicht der Schule konterkariert durch die Beförderung, sagt Funk. "Die Situation ist etwas aberwitzig", schildert er. "Im vergangenen Jahr wurden unsere Schüler nur in ihrem Jahrgang befördert, es gab in den Bussen keine Überschneidung der Jahrgänge", erklärt er. "Jetzt werden unsere Schüler wieder nach Wohnorten befördert." So komme es auf dem Weg zum SBBZ zu Kontakten, die in der Martinsschule selbst vermieden werden.

Aber Funk ist guter Dinge. "Wir gehen mit einem deutlich besseren Gefühl in dieses Schuljahr", sagt der Leiter. "Mehr als 80 Prozent unserer Beschäftigten sind geimpft." Und auch zahlreiche Schüler seien immunisiert gegen Covid-19. "Aber wir haben hier auch die Unter-Zwölfjährigen und die, die aus gesundheitlichen Gründen schlicht nicht geimpft werden können." Zwei Impfaktionen habe es auf Initiative von Funk und der Pflegedienstleitung der Schule, Melanie Etzold, an der Martinsschule gegeben. "Die waren offen für alle, die wollten."

Man behalte das Pandemiegeschehen im Auge und sei vorsichtig, sagt Funk. Mit den Anpassungen habe man 2020 gute Erfahrungen gemacht. "Das wollen wir nicht von heute auf morgen wieder rückwärts drehen", erklärt der Schulleiter. "Lieber lockern wir langsam im Verlauf des Schuljahres." Mit Blick auf das Infektionsgeschehen, das sich immer mehr bei Kindern und Jugendlichen abspielt, sagt Funk: "Warum sollten wir jetzt Vorsichtsmaßnahmen sein lassen, wo die Zahlen wieder steigen?" Er hofft, dass Inzidenz und Hospitalisierungen wieder sinken, und dass die Martinsschule von Infektionen verschont bleibt. "Ich bin hoffnungsvoll, dass sich unser eingespieltes System bewährt."

Trotz allem sei inzwischen aber wieder mehr möglich als 2020. "Unser Schüler-Café versuchen wir jetzt, mit einem Hol- und Bringservice umzusetzen", sagt Funk. Traditionell laden Schüler dort eine oder mehrere Klassen zu Kaffee und Kuchen ein. Für das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Rollbrettturnier der Martinsschule gebe es aber auch in diesem Jahr keine Chance, bedauert der Schulleiter. Damit falle die Veranstaltung zum zweiten Mal aus. Aber Funk kündigt an: "Es wird in diesem Jahr zum Beispiel wieder Museums- oder Zoobesuche geben."

An den Regelschulen in Ladenburg geht es am Montag mit einigen Neuerungen ins Schuljahr. Insgesamt hat die Stadt als Schulträger 72.000 Euro in die Anschaffung von 48 Luftfiltern investiert. Das teilte Bürgermeisterreferentin Nicole Hoffmann mit. Demnach bekommen Dalberg- und Astrid-Lindgren-Grundschule, Erich-Kästner-Schule, das Carl-Benz-Gymnasium, die Merian-Realschule und die Werkrealschule Unterer Neckar die Geräte. Und alle Räume erhalten CO2-Ampeln.

Träger der Martinsschule ist der Rhein-Neckar-Kreis. Der teilt auf Anfrage mit: "Die Klassenräume der Martinsschule in Ladenburg sind gut belüftbar." Das sei noch vor Inkrafttreten der Förderrichtlinie des Landes überprüft worden. Vorsorglich habe der Kreis aber auch Mittel für die Beschaffung mobiler Raumluftgeräte für Räume "mit nicht eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit" beantragt. Noch laufe das Vergabeverfahren für die Beschaffung der Geräte. Einen Liefertermin kann der Kreis daher noch nicht nennen.