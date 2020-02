Ladenburg. (stu) Auf den Einbahnstraßenverkehr in der Wallstadter Straße vor den Martinsgärten wurden viele Gemeinderäte angesprochen. Wegen eines Kommunikationsfehlers hatte die Verwaltung zuerst mitgeteilt, dass diese Regelung Mitte Januar aufgehoben werde. Fakt ist aber, dass die Genehmigung bis Ende Februar ausgestellt wurde.

Und so lange werden die Bauarbeiten im Einbahnstraßenmodus auch dauern. Das sagte Alexander Jaszcza vom Ludwigshafener Ingenieurbüro Spieth, der für die Koordination der Baustelle zuständig ist, in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch. Die Frage der TA-Mitglieder, warum statt einer Einbahnstraßen- keine Ampel-Regelung umgesetzt wurde, beantworte er mit dem Hinweis, dass es Einwände von Feuerwehr und Polizei gab. Wenn die Maßnahme an der Wallstadter Straße abgeschlossen ist, wird es eine Einbahnstraßenregelung in der Schwarzkreuzstraße geben.

Jaszcza ist zuversichtlich, dass die Zeitvorgaben eingehalten werden, die Baustelle also im Juli abgeschlossen sein wird. Die meisten Wege und Aufenthaltsplätze im Quartier sind angelegt, und auch die Tiefgarage ist schon geöffnet, weil die ersten Bewohner bereits Ende 2019 eingezogen sind. Befürchtungen der TA-Mitglieder, dass es nach dem Bezug aller 140 Wohneinheiten und des Gewerbetraktes zu "massiven Parkplatzproblemen kommen wird", nahm Jaszcza zur Kenntnis. Der Publikumsverkehr wird hoch sein, denn neben den Wohnungen, die bezogen werden, werden hier Arztpraxen, eine Krankenkasse, eine Apotheke und ein Café eröffnen.