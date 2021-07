Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Ladenburger Literaturtage "vielerorts" sind aus vielerlei Gründen etwas Besonderes, vor allem in diesem Jahr. Denn dass es sie im zweiten Pandemiejahr überhaupt gibt, "ist alles andere als selbstverständlich", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz bei seiner Begrüßung im Glashaus.

Besonders gestalteten sich auch die Rahmenbedingungen: Nach einem Tag voller heftiger Güsse war an einen Auftakt unter freiem Himmel nicht zu denken, die Arbeitskreis-Mitglieder hatten im Eingangsbereich zum Glashaus sogar noch kräftig Wasser geschippt, doch das war schnell vergessen.

"Ich muss diesen Moment genießen", sagte Schmutz mit Blick auf rund hundert Besucher, die sich nach langem Brachliegen jeglicher kulturellen Veranstaltungen auf die Eröffnung mit den Autorinnen Katja Oskamp und Sharon Dodua Otoo freuten. Schmutz‘ Dank galt den Organisatoren, einem "Team von überzeugten, durchweg kreativen Idealisten mit hohem persönlichem Einsatz", die das viertägige Literaturfestival trotz Vorgaben-Dschungel auf die Beine gestellt hatten, sowie sämtlichen Unterstützern.

Die Moderatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz eröffneten den kontrastreichen Abend. "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute Abend hier sitzen können", betonte Callies auf der Wohnzimmer-Flair ausstrahlenden Bühne, und Wolz verwies auf das "sehr vielfältige bunte Programm". "Ich finde es schön, dass wir die große Welt herholen", beginnend mit Katja Oskamp aus Berlin, die mit "Marzahn – mon amour" einen Spiegel-Bestseller gelandet hatte. Dank ihrer so einfühlsam und zugleich mit Witz erzählten "Geschichten einer Fußpflegerin", denn in diesem Beruf hatte die Autorin zu arbeiten begonnen, als es im Literaturbetrieb für sie zu haken begann.

"Keine Image-Korrektur", sagte die äußerst sympathisch und bodenständig wirkende Oskamp über das doch recht klischeebehaftete Marzahn, "einst größte Plattenbausiedlung der DDR", wo es ihr selbst aber gut gefiel: "Ich bin mit großer Freude meiner Tätigkeit nachgegangen." Und, wie den Zuhörern schnell deutlich wurde: mit viel Einfühlungsvermögen und Respekt gegenüber ihren Kunden, von denen sie, so Callies, "warmherzige Porträts" gezeichnet und damit "den kleinen Leuten ein Denkmal gesetzt" hat, wie Wolz fand. Ein Genuss, Oskamp zuzuhören – sei es bei der Schilderung der Fußbehandlung des ehemaligen Parteisekretärs Herrn Pietsch, der mit den Worten "gute Arbeit, Genossin" dankte, oder beim immer gleich ablaufenden Besuch der Seniorin Frau Guse. Die nicht dement sei, "sie entfernt sich nur langsam und im Rückwärtsgang von der Welt, in der sie sich auskannte". Doch nur ein Bruchteil der Kommunikation diene dem Informationsaustausch, und so hat auch die an eine festgelegte Choreografie erinnernde Sitzung eine der Fußpflegerin "allerliebste Stelle": wenn Frau Guse geradezu triumphierend von ihrem Kassler-Trick mit der Brotschneidemaschine erzählt.

Noch bis Mai war Oskamp "als Doppelagent unterwegs", an der Literatur- und Fußpflegefront zugleich tätig. Letztere musste sie zu ihrem Bedauern aufgeben, aber der Grund ist ein schöner: ein Buchvertrag – und mit ihm ein Abgabetermin und dadurch Zeitdruck.

Auf anderes Terrain führte die zweite Lesung des Abends: Bei Bachmann-Preisträgerin Sharon Dodua Otoo war Konzentration gefragt. Denn ihr Roman "Adas Raum" führt durch ganze 600 Jahre, ist nicht nur in verschiedenen Zeiten angesiedelt, sondern auch auf zwei Ebenen und wird noch dazu aus verschiedenen Perspektiven erzählt, unter anderem aus der eines Türklopfers oder Reisepasses.

"Ich arbeite gerne mit Irritationen", räumte die Autorin auf Wolz‘ Nachfrage ein. Jene in Adas seien alle in gewisser Weise traumatisiert; "ich wollte zeigen, dass sie in sich widersprüchliche, komplizierte Personen sind". Die gewählten Schauplätze stehen zum Teil in Beziehung zu ihrem eigenen Leben: Aus Westafrika stammen ihre Eltern, sie selbst wurde in London geboren und lebt seit 2006 in Berlin, wo auch ihre vier Kinder aufgewachsen sind.

Die These im Roman sei, "dass wir alle irgendwie verbunden sind". Und das Bild der Kette passt auch in die Lebenseinordnung Dodua Otoos, die sich seit Langem aktiv gegen Rassismus einsetzt. Wenn sie darüber nachdenke, wie viele Einzelpersonen im Lauf der Geschichte gekämpft haben, gebe ihr das Hoffnung für die Zukunft: "Wenn ich nur auf mein Leben schaue, bin ich manchmal pessimistisch. Aber wenn ich es als Kette sehe, sehe ich es als Teil von etwas Größerem." Mit "Adas Raum" möchte sie ausdrücklich nicht den mahnenden Zeigefinger erheben, "sondern eher Perspektiven aufzeichnen" – und tat dies am Folgetag nochmals im Rahmen ihrer Lesung im Carl-Benz-Gymnasium.

Info: Noch bis einschließlich Sonntag können Besucher vielfältige Literatur im Waldpark genießen, das Programm findet sich unter www.ladenburger-literaturtage.de. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.